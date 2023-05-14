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玩日本一望無際的沙漠！ 前進鳥取砂丘有趣活動與砂之美術館看點 (下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Joshua / 窩日本】

延續"日本也有沙漠?一起前進鳥取砂丘與砂之美術館吧~(上)"，本集將介紹鳥取沙丘有趣的活動，以及沙之美術館的看點。

鳥取砂丘有趣的戶外活動:

1.騎駱駝

由於鳥取砂丘景觀與沙漠非常相似，在這裡騎上駱駝拍張照，還真會讓人誤以為來到非洲的沙漠地帶。但價格和時間上划不划算就看各位的預算囉。

營業時間: 9:30~16:00(3月~11月)，10:00~16:00(12月~2月)

費用:騎乘駱駝在附近行走約5分鐘，1人騎乘1300日幣，親子兩人共乘2500日幣(不可兩大人共乘)。單純拍駱駝或與駱駝合影都是100日幣，騎在駱駝上合影(駱駝不走動)500日幣。

2.砂丘滑砂

使用如同滑雪的單板(snowboard)，只是滑的不是雪是砂，這是鳥取砂丘才能玩得到的特別體驗。即使是初學者，也可以在教練的指導下體驗滑砂的樂趣，如果你會滑雪板，來挑戰一下滑砂相信會有不同的趣味在。

營業時間: 9:30~18:00(3月~9月)，9:30~17:00(10月~12月)，每天有三個時段，需事前預約。

費用:課程2小時，1人4000日幣，包含保險、裝備及教練費。

看完了鳥取砂丘，可別錯過旁邊的砂之美術館。

鳥取砂丘砂之美術館

營業時間:

平日、星期日9:00~18:00(最後入場17:30)

星期六9:00~20:00(最後入場19:30)

票價: 成人600日幣，小學~高中生300日幣，未滿小學免費

官方網站: http://www.sand-museum.jp/

於2006年開幕的砂之美術館，主要就地取材以砂為素材，雕刻出巨大的砂像作品而聞名。在國際上活躍的日本砂像雕刻家茶圓勝彥，作為美術館的總監製，每年會邀請海外各國知名砂像雕刻家來此創作，希望向世界展示最高水準的砂像作品。

鳥取砂之美術館

砂之美術館奉行「用砂世界旅行」的基本概念，每年會更換主題，會期結束後會將砂像全部重返大自然，也就是這些雕工精細的砂像，只在限定時間內存在於這個世界一次。雕刻家們傾注的熱情、作品的精巧細緻以及壯大的魅力，總讓來訪者感動一生。

這次到訪的展期是2016的展期，主題是南美，雖然已經年代久遠，但這些作品不會在這個地球上出現第二次，所以還是來跟大家分享一下，相信大家看了也會非常想去看新的展期。

才剛入門就被這件作品所吸引，不管是前方的教堂建築、後方的普通民宅，完全沒有在馬虎，每一處都是細膩的雕工、都是作者對作品的堅持。

當年印加古文明的石塊、石雕紋路及建築都完美的呈現，彷彿身歷其境。

南美古老時代人民仍過著採集的生活。如同照片般完整呈現的砂雕，因為暖色系的砂子，似乎更能感受到南美的熱情以及氣候的炎熱。

全場覺得最驚豔的作品，莫過於這個里約熱內盧基督像。從美術館入口進入時，只會看到基督像的手，完全不知道這是甚麼作品，要一直走到館內最後端，回頭一看才驚覺這是一件橫跨整個場館的超大型作品。

鳥取縣由於較為偏遠且旅遊資訊相對不多，卻也給想慢活、慢旅的旅人一個絕佳的好環境。另外山陰地區更是近來在日本女子圈內，排名前幾名的最想旅遊景點，即使一個人或與一群姊妹來，都可以玩得很開心。想去體驗看看沙漠般的景色嗎?安排一趟鳥取砂丘輕旅行吧

窩日本推薦閱讀：鳥取縣柯南小鎮 – 從交通到必看10大景點–快來柯南博物館尋找真相吧!　

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