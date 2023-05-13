日本也有一望無際的沙漠景觀？ 一起前進鳥取砂丘與砂之美術館吧 (上)

【撰文:Joshua / 窩日本】

你嚮往一望無際的沙漠景觀嗎?你知道不用到中東或非洲，在日本就能看到嗎?日本鳥取縣最著名的景點鳥取砂丘，其豐富的自然景觀及特殊的地質結構，在2010年入列了世界地質公園之中。鳥取砂丘特有的風景如風紋、砂簾、砂柱等，更吸引了許多攝影愛好者前來一睹風采。

另外在旁邊的鳥取砂丘砂之美術館，每年會邀請世界頂尖砂像雕刻家前來，創作只在展期出現一次的精緻美麗作品，絕對值得你來一探究竟。準備好了嗎?跟我們一起來看看這特別的鳥取砂丘吧。

鳥取砂丘在哪裡?

打開Google map，可以知道鳥取縣位於日本本州西部，中國地區的上方，鄰近日本海側，古時候把山的北面稱為「陰」，因此這一代也稱為山陰地區。鳥取砂丘就位於鳥取市內的日本海海岸，距離JR鳥取車站大約20分鐘車程。

鳥取砂丘

鳥取砂丘東西長16公里，南北寬2.4公里，究竟為何日本廣大的領土中，無獨有偶就在鳥取形成這一大片砂丘景觀呢?這一切都是大自然間巧妙的配合。

1.原本在中國山脈上的花崗岩石，經過長年的風化而形成砂石，在大雨沖刷下流入了千代川。

2.順著千代川，大量花崗岩質的砂石被帶到了日本海出海口。

3.在出海口附近的砂石，順著海流方向回到陸地，並在淺海灘逐漸堆積。

4.這些堆積的砂石被海浪及漲退潮，不斷地拍打上岸。

5.在冬天時日本海岸會吹起西北風，捲起這些岸邊的砂石，逐漸往內陸移動，漸漸地就堆積成如今的海岸砂丘。

現在的鳥取砂丘其實是新砂丘，在較深處一點的古砂丘層，可是相當精采。包括有古老時期大山火山噴發帶來的火山灰、遠從九州南部鹿兒島始良火山噴發帶來的火山灰，一層層的覆蓋，最後才是如今看到的新砂丘。

鳥取砂丘這裡也相當貼心，在鳥取砂丘會館、Rakuda屋(らくだ屋)可以借到免費的長靴，而在鳥取砂丘入口的park information中心，則是有免費的拖鞋可以借，以及免費洗腳場所。

鳥取砂丘有幾個著名的特殊景非常值得一看，包括風紋、砂簾、馬背及綠洲等。

風紋

圖片來源:麒麟のまち観光ネット

以每秒5~10公尺風速的風吹起乾砂，所形成的砂丘獨特風景，特別是在早晨及傍晚較容易看見，還可以拍到沒有足跡的美麗畫面。

砂簾

圖片來源:麒麟のまち観光ネット

在沙丘的斜面上，潮濕的砂石經過大自然乾燥，便會從斜面上滑下，此現象如同垂下的簾子一般因而得名。

馬背

鳥取砂丘共有3大砂丘，中央最大且最多遊客會登頂的是第2砂丘，遠看形狀如同馬背，最高處可達47公尺，斜度可達32度。

綠洲

圖片來源:麒麟のまち観光ネット

在馬背的陸地側，會因為季節而有雨水聚積，冬天降雨較多且不容易蒸發，有時水深會超過1公尺，夏天基本上不會形成。

接下來將介紹鳥取沙丘有哪些有趣的活動，以及沙之美術館~

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