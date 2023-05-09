京都祇園祭、洞爺湖花火大會：台灣人最想去的二個日本夏季盛典！

日本一年四季都有精采的祭典，夏季最令台灣人嚮往的就是千年京都的「祇園祭」與世界地質公園的「洞爺湖花火祭」！本篇文章與你分享這二大夏季盛事的典故與歷史，讓你在熱鬧祭典中內行看門道，此外也要順道遊玩京都與北海道的自然人文之美！讓日本旅程滿載而歸！

京都盛夏祇園祭，10個你不可不知道的豆知識

圖：祇園祭最高潮的「山鉾巡行」。（圖片來源：京都観光Navi《京都市観光協会》）

祇園祭（ぎおんまつり）是京都三大祭之一，也名列日本三大祭。平安時代因古怪疫病在日本大流行，當時的朝廷神官認為是祇園社（今名「八坂神社」）主祭神素戔鳴尊在作崇，因而發起「祇園御靈會」，於神泉苑豎立與當時令制國數目相同的66支鉾，並自祇園社請出三神輿上街巡行，以驅邪除厄，並祈求疫病退散。

祇園御靈會即「祇園祭」的最早起源，在第64代円融天皇的勅命下，成為古都傳承千年的重要夏季行事，並登錄日本重要無形民俗文化財及UNESCO世界非物質文化遺產。

祇園祭於每年7月舉辦，祭典日程竟然長達一個月！祭典中的活動除了大家熟知的「山鉾巡行」和「宵山」，其實還有其他精彩行事以及京都人才知道的小知識哦！本篇文章分享關於祇園祭你不可不知道的事，帶你一次看懂「祇園祭」究竟在做什麼？

① 祇園祭的詳細日程？

祇園祭分為前祭、後祭。7/1 以儀式「吉符入り」拉開前祭序幕：7/10－7/14「前祭 山鉾建」組裝參與前祭的山鉾；7/14－7/16「前祭 宵山」點燈展示前祭的山鉾；7/17 前祭的「山鉾巡行」與「神幸祭」。7/18－7/20「後祭 山鉾建」組裝後祭的山鉾；7/21－7/23「後祭 宵山」；7/24 先舉行「花傘巡行」與後祭的「山鉾巡行」，入夜則是「還幸祭」；7/31 八坂神社疫神社舉行「夏越祭」後，祇園祭結束。

圖：各町以山鉾的華麗裝飾互相比拚較勁。（圖片來源：京都観光Navi《京都市観光協会》）

② 山鉾是什麼？

山鉾（やまぼこ）又稱山車，以粗麻繩綑紮組裝，飾以傳統工藝製作的華麗裝飾，故又稱「移動的美術館」。參與祇園祭的山鉾共33座，其中29座被指定為重要有形民俗文化財，每座都有不同典故及祈願主題。

③ 山鉾為什麼巡行？

山鉾巡行由京都各町的居民自行發起，為了替八坂神社出巡前往四条御旅所的三神輿除穢開道。所以山鉾巡行結束、一返回各町便必須立刻進行拆解收入倉庫，以免不好的穢氣聚集不散。

④ 出巡的是什麼神祇？

三神輿上搭載的三柱神是八坂神社的主祭神素戔鳴尊，以及其妻櫛稲田姫命與其子八柱御子神。前祭神祇從八坂神社乘神輿前往四条御旅所，舉行「神幸祭」（神輿渡御）；後祭神祇返回八坂神社，則舉行「還幸祭」（御靈遷）。

⑤ 前祭的宵山有什麼看點？

祇園祭最高潮的部份雖是7/17前祭的山鉾巡行與神輿渡御，但前三天於四条河原町街道上展示山鉾的「前祭 宵山」最是熱鬧，7/15、7/16入夜還會封街成為步行者天國，路邊也擺出不少美食屋台。山鉾則點起提燈、演奏祇園囃子，所屬的各町居民集體出動，販售厄除粽、香袋等紀念小物，或展示自家祕藏的「屏風」。7/16 22:00在山鉾「南觀音山」則可以見到暴走出巡的「暴走觀音」。

圖：前祭宵山，展示山鉾的街區封街成為步行者天國。（攝影：欣傳媒 攝影）

⑥ 山鉾巡行的先後順序如何決定？

在京都市役所以抽籤儀式（くじとり式）決定，但前祭第一個出場前導的一定是「長刀鉾」。

⑦ 山鉾巡行路線？

巡行自四条烏丸出發，經四条通、河原町通、御池通最後抵達新町御池。最熱門的拍攝地點是阪急烏丸站所在的十字路口：長刀鉾上擔任神使的幼童以太刀切斷注連繩，象徵解開神域與人世之間的結界；河原町四条、河原町御池兩個轉角處則可看見人力如何拖曳山鉾轉彎。後祭則原路返回。可以在街上觀賞，也可以付費預約御池通的觀覽席。

⑧ 祇園祭有什麼在地風習？

京都人將祇園祭稱為「祇園さん」，在祇園祭期間，家家戶戶會在門前、簷下裝飾射干菖蒲、除厄粽以驅邪除厄。參與祭典的相關人士在祭典期間不能吃小黃瓜，因為小黃瓜斷面與八坂神社的神紋相仿。

⑨ 後祭的花傘巡行是什麼？

與後祭的山鉾巡行同時舉行的「花傘巡行」，每年都有超過八百人參加，遊行者多為身著和服的女性與小孩，也有祇園的藝伎和舞伎。其中會有一列頭戴花傘帽的神社巫女──花傘帽再現了山鉾在古代最原始的形態。

⑩ 祇園祭怎麼結束？

7/31 八坂神社於境內疫神社舉行祇園祭最後的神事「夏越祭」，鳥居設「茅輪」。左右繞行茅輪並參拜疫神社，可祈求無病息災。

圖：宇治平等院，以鳳凰堂與藤花聞名。（圖片來源：平等院 Byodoin Temple）

除了參加祇園祭，也可以順遊京都其他名列UNESCO世界文化遺產的景點喔！搭上京阪電鐵，除了京都市內的清水寺、金閣寺、下鴨神社、伏見稻荷大社等地，還可以往南一遊宇治的平等院，也可向北轉乘叡山電鐵前往比叡山的鞍馬、貴船！

洞爺湖花火大會，世界地質公園的夏之風物詩

圖：洞爺湖夏季花火大會。（圖片提供：洞爺湖温泉観光協会）

提到日本最知名的夏季風物詩，就不可不提北海道夏季為期六個月的「洞爺湖花火大會」：每年4月下旬至10月於洞爺湖上空施放多彩繽紛的煙火，從1982年開始舉行至今年邁入第四十二屆，是日本規模最大的長期花火大會。

洞爺湖（とうやこ）這個地方有什麼特別？為什麼在這裡看花火是一個別具意義的獨特體驗？

洞爺湖坐落北海道西南地區，距今約11萬年前，此地發生大規模火山爆發，造成地盤陷落而形成一座「破火山口」，久經年月，積水成一座東西寬約11公里、南北長約9公里的大湖，在日本火口湖的規模排名第三。「洞爺」一名即來自愛奴語的「湖・岸」（ト・ヤ）。

圖：從有珠山展望洞爺湖。（圖片提供：洞爺湖有珠山ジオパーク）

洞爺湖周邊地區被指定為「支笏洞爺國立公園」，入選日本百景；洞爺湖納入有珠山域的「洞爺湖有珠山地質公園」則以其珍貴的地質景觀，2008年入選日本地質公園，2009年更登錄UNESCO世界地質公園。

1977年有珠山火山噴發，致使觀光客銳減，於是在1982年開始舉辦振興觀光、為期3個月的「洞爺湖花火大會」，因太受歡迎而擴增至6個月，並一直延續至今。

在湖岸或入住湖岸的溫泉旅宿都是觀賞花火的好地點，但最棒的是搭上追花火的「花火鑑賞船」，不管花火在哪裡施放，都會綻放在自己正上方的天空，在UNESCO世界地質公園全心感受璀燦花火帶給自己的震撼！

延伸遊程︱不只火口湖看花火，北海道還有更多自然絕景！

圖：自積丹半島神威岬展望的海景。（圖片來源：積丹観光協会）

看過了洞爺湖花火，夏季的北海道還有更多自然之美等待你發現！可以向北往二世谷、小樽，再從小樽一路向西前往積丹。

大家對二世谷（ニセコ）的印象大多是冬季的雪上活動，但其實二世谷的夏季也有很多戶外活動值得一玩，像是登山健行、野營、急流泛舟或高爾夫球。小樽是台灣人最熟悉的北海道小鎮之一，但從小樽再往西前往積丹，這條路線可以說是台灣人少知的祕境：日本極品威士忌「余市」的蒸餾所就在路上，海岸公路見到的湛藍海色則是名聞遐邇的「積丹藍」。積丹半島夏季盛產的海膽超級美味，半島最西則有一處海蝕地形奇景「神威岬」，可以沿小徑行走至岬角尖端，一探曾是女人禁足地的壯麗景觀。

（圖片來源：富良野美瑛広域観光推進協議会）

從小樽往東，則是北海道中部的田園風景，富良野「富田農場」的薰衣草原、美瑛「白金青池」的紫、藍天地，也是讓人永恆記憶的絕美景致。

洞爺湖花火大會有夏、冬兩季。若是來看冬季花火，除了可以往二世谷滑雪、泡溫泉，當然不可錯過每年2月上旬舉辦的「札幌雪祭」──1950年札幌本地中學生展出自己的玩樂之作，是札幌雪祭的開端，至今已經發展成日本海內外知名、百萬人次參與的大型冬季盛會。雪祭會場主要在大通公園，也有展出冰雕作品的「すすきの會場」及巨型滑雪道的「つどーむ會場」。2023年因疫情暫停開放「つどーむ會場」，請期待疫情結束後的2024年將有的全新規劃！

圖：札幌雪祭的大通會場。（圖片提供：札幌観光協会）

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▌祇園祭

地點︱日本京都府京都市

活動日期︱2023年7月1日至7月31日

官網︱祇園祭山鉾連合会

▌八坂神社

地點︱日本京都府京都市東山區祇園町北側625番地

官網︱京都祇園 八坂神社

▌洞爺湖花火大會（洞爺湖ロングラン花火大会）

地點︱日本北海道洞爺湖町洞爺湖温泉

活動日期︱2023年4月28日至10月31日 每晚20:45（活動時間約20分鐘）

官網︱洞爺湖温泉観光協会

Facebook︱Lake Toya Hot spring, Hokkaido, Japan

Instagram︱play_laketoya

▌洞爺湖有珠山ジオパーク

官網︱洞爺湖有珠山ジオパーク

Facebook︱洞爺湖有珠山ジオパーク（ユネスコ世界ジオパーク認定地）

▌札幌雪祭（さっぽろ雪まつり）

地點︱日本北海道札幌市大通公園

活動日期︱2024年2月4日至2月11日（大通会場、すすきの会場）、2024年1月31日至2月11日（つどーむ会場）

官網︱さっぽろ雪まつり

Facebook︱さっぽろ雪まつり

Instagram︱welcomesapporo

▌參考套裝旅遊行程

大阪・京都自由行︱台北出發︱高雄出發以大阪為基地，以加贈的京阪電車一日券玩遍京都世界文化遺產。

大阪、京都自由行以大阪為基地，除了京都的世界文化遺產，也乘叡山電車深入貴船、鞍馬地區。

北海道五日旅遊（限量）從洞爺湖夏季花火會出發，沿小樽一路向北前進二世谷、積丹藍海岸，再到富良野、美瑛看薰衣草田和白金青池！

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撰文︱Wei攝影︱欣傳媒

攝影圖片來源︱京都観光Navi《京都市観光協会》・積丹観光協会・富良野美瑛広域観光推進協議会・平等院 Byodoin Temple

圖片提供︱洞爺湖温泉観光協会・洞爺湖有珠山ジオパーク・札幌観光協会

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/211557