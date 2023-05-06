日本香川縣正式登場！寶可夢人氣角色呆呆獸的主題公園來了

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

討喜的粉色微胖身軀，動作遲鈍、眼神呆滯又有點呆頭呆腦的呆呆獸，是寶可夢裡人氣的角色之一。

過去日本政府為了促進各地觀光，與寶可夢合作推出一系列的城市行銷計畫，如各城市的限定人孔蓋與聯名伴手禮。香川縣因為以讚岐烏龍麵聞名，烏龍麵（うどんudonn）的日文發音與呆呆獸（ヤドンyadonn）相近，再加上香川縣長期有缺水的問題，呆呆獸因為有「一打哈欠就會下雨」的傳說，因此也讓呆呆獸成為代表香川縣的最佳寶可夢精靈。

今年香川縣政府正式宣布，日本首座「呆呆獸主題公園」在4月正式開幕囉！

照片轉自香川縣官網 https://yadon.my-kagawa.jp/

全新且免費的首座呆呆獸主題公園香川縣登場

「呆呆獸公園」是一座全新且免費開放的公園，正式名稱為「向日公園綾」，位在綾川車站步行五分鐘距離的地方，交通十分便利，不論是呆呆獸迷或是親子旅遊，都很適合安排來這拍照、打卡。

公園內提供了6種呆呆獸主題設施，像是溜滑梯、盪鞦韆、巨大呆呆獸與綠色滑草坡等，不僅小朋友能盡情玩樂、盡情放電，大人也能悠閒地散步、乘涼～在旅途中安排一個能放慢腳步喘息的時間。

除了呆呆獸主題公園外，來到香川縣還能發現許多可愛呆萌的呆呆獸身影，像是粉色呆呆獸計程車、呆呆獸渡輪、呆呆獸機場路線巴士、呆呆獸市區巴士、呆呆獸人孔蓋，甚至是主題飯店等等！

你也是呆呆獸迷嗎？快來安排一場呆呆獸尋寶之旅，找出位在香川縣的各種呆呆獸吧！

多達17種的呆呆獸限定人孔蓋等你來蒐集！

https://local.pokemon.jp/manhole/kagawa.html

搭乘呆呆獸計程車自由地穿梭在香川縣街頭，享受不被打擾的旅遊樂趣吧！ 6,100日圓/1時間，最多可載4人，預約網站：https://setouchi-taxi.co.jp/yadon-taxi.php

現在就入住呆呆獸四間主題飯店，與呆呆獸一起度過美好的夜晚吧！ https://yadon.my-kagawa.jp/inn/

每位入住者可免費獲得呆呆獸粉色手帕一個

香川縣呆呆獸公園

日文名: ひだまり公園 あやがわ 向日公園綾（ヤドン公園; Yadonn公園）

開園日期: 2023年4月中旬

公園地址: 香川県綾歌郡綾川町萱原253-7（小羽毛池跡）

https://yadon.my-kagawa.jp/

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