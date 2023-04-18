日本的紫藤花也提早開！足利花卉公園「大藤節」現正熱鬧

大藤節期間，「大藤」會施行夜間點燈，花海景象宛如紫色光之瀑布般吸睛。 圖：足利花卉公園／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年度日本不光只有櫻花提早盛開，就連紫藤花也跟上腳步花期大幅提前！關東地區知名紫藤花景點「足利花卉公園」，曾被美國CNN評選為「世界10大夢幻旅行景點」之一，吸引國內外遊客爭相到訪，尤其在花季期間人潮更是絡繹不絕。今年園內的大藤在4/5就宣布開始開花，創下園區觀測史上最早的開花日紀錄。

▲薄紅藤花橋。 圖：足利花卉公園／來源

足利花卉公園原定從4/15開始的「紫藤物語～大藤節2023～」，配合花期提早從4/12起就登場。往年在4月中旬～4月下旬才會滿開的薄紅藤，今年4月中旬前就已迎來滿開盛況。如果想追紫藤盛開美景，現在正是前往追花的好時機！薄紅藤、紫藤、白藤、黃藤接棒使花期長達約1個月，能享受4種不同顏色的藤花帶來的獨特魅力。

▲夜間點燈後展現出的魔幻氛圍就像帶領遊客踏入異世界。 圖：足利花卉公園／來源

安排足利花卉公園行程，推薦可預留一天時間，將白天、夜晚千變萬化的藤花姿態一次收藏。 園內許多藤花都入列栃木縣指定天然紀念物，鎮園之寶「大藤」的樹齡大約已160年，藤棚面積寬達1,000平方公尺超級壯觀；藤花條最長可達1.8公尺的「大長藤」就像是藤花瀑布般震撼，而珍稀品種「八重黑龍藤花」則能欣賞不同造型的藤花條，神似葡萄串般結球相當可愛。

▲園區內也具備長約80公尺的白藤隧道，讓遊客漫步拍美照。 圖：足利花卉公園／來源

不讓藤花專美於前，4月中旬至5月上旬同時也是杜鵑花盛開花期。足利花卉公園內栽有超過1,000個品種、5,000株以上的杜鵑花，晚上同樣會施行夜間點燈，可搭配大藤節順遊一起欣賞。

▲一望無際的繽紛杜鵑花海，浪漫程度不輸藤花。 圖：足利花卉公園／來源

◎ 足利花卉公園「紫藤物語～大藤節2023～」

‧ 期間：4／12～5／14（點燈期間4／15～5／14）

‧ 票價：成人800～2,100日圓；孩童400～1,100日圓（※視當日花況滾動式調整，每日早上於官網更新。）

‧ 交通：JR兩毛線「足利花卉公園」站下，徒步約3～5分鐘。

‧ 地址：栃木縣足利市迫間町607

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