沉浸式櫻花盛典？京都「NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城」到世界遺產賞櫻吧！

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本各地即將迎來櫻花季，你買好機票準備出發了嗎🌸？若剛好計畫前往關西賞櫻的話，絕對不能錯過世界文化遺產「二条城」的沉浸式櫻花盛典！

由擅長將光雕投影與多媒體結合的日本創意團隊NAKED Inc.，在世界遺產二条城推出了夢幻的沉浸式賞櫻展，絢爛的光雕投影照射在歷史建築上，值得你探訪體驗。

NAKED FLOWERS 2023 櫻 世界遺産・二条城

二条城共有50種約300株的櫻花，是京都地區著名的賞櫻景點。2023年NAKED便以「櫻花×日本傳統文化」為主軸，推出在二条城內喝茶賞櫻、以五感盡情享受櫻花的藝術體驗。

重要文化財產：唐門：櫻繪卷

「櫻花」的繪畫藝術自古以來就與日本美學有著深厚的關聯，在二条城重要文化財產唐門前，以水墨畫、日本畫、寫實等表現相互交錯變化，將投影和燈光照射在雄偉的建築物與地面上，展現鶴與蝴蝶翩翩起舞的姿態，以及紛飛的櫻花象徵著春日到來的夢幻景致。

南門前：光櫻

以滿開的櫻花為主題，運用深淺不一、帶漸層效果的櫻花圖案，打亮在整個牆壁上，滿牆的櫻花光影有著濃濃的春日氣息，NAKED FLOWERS也在牆上投影了NAKED 的LOGO，讓參觀者可以拍照合影留念。

櫻之園：花音

櫻之園是個能體驗日本傳統樂器演奏的展區，除了用耳朵傾聽外，還能動手互動體驗！將雙手輕輕包覆在停在燈籠上的藍色蝴蝶上，或是根據手提燈籠的位置來調節音色和光線。

台所前庭：夜櫻茶會

在夜櫻的圍繞下，一邊賞櫻花一邊品茶，感受日本的傳統文化吧。台所前庭是一個營造出360度被櫻花圍繞的夢幻空間，悠閒品茶後還可以慢慢走近投影在牆上的圓窗旁，一幅充滿春天氣息的畫作便會在你眼前展開。

更多體驗裝置等你到二条城現場親自感受囉！

NAKED FLOWERS 2023 桜 世界遺産・二条城

2023年3月17日～4月15日

18:00～22:00 (最後入場至21：00 )

票價：

週一至週四：國中生以上1,600日圓、國小生1,000日圓

週五至週日與國定假日：國中生以上2,000日圓、國小生1,400日圓

4/1、4/8指定日：國中生以上2,400日圓、國小生1,800日圓

https://flowers.naked.works/nijojo/

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