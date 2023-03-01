超人氣味噌湯專門店、世界最濃抹茶冰、超大炸蝦天婦羅...淺草不吃不可美食8選(上)

【撰文:Shinon/ 窩日本】

淺草是旅客來日本自由行時愛到訪的地方，在這裡你可以在古色古香的建築與下町氛圍下，品嚐各式各樣的日本料理，在淺草寺週邊也有很多受歡迎的小吃與甜點，讓人目不暇給。

小編就為你推薦8家在地人與觀光客都在排隊的，淺草錯過絕對可惜的美食餐廳與小吃店，從熱門老店到2022年最新開幕的新美食景點都有，來淺草時絕不可錯過！

1. 蓋不著的巨大炸蝦天婦羅–雷門 三定

據說是日本最古老的天婦羅店，自1837年起「三定」在淺草這一帶營業超過180年以上。而他們提供的天婦羅也是以傳統江戸前天婦羅形式烹調，即以芝麻油炸，外衣鬆脆而帶有麻油香。

淺草雷門三定的炸蝦大到蓋不著跑出碗外

他們提供天丼、定食等多種選擇，其中以有著炸蝦、炸白身魚及小炸什錦三種天婦羅的「上天丼」特別受歡迎。每件天婦羅都份量十足，蝦子更是巨型到碗子放不下，超級豐富。

天婦羅香脆的外衣沾上了特製的醬汁，鹹甜的味道、脆脆的口感與白飯一同享用，叫人吃到一口接一口停不下來。這麼好吃，難怪這家店可以在淺草屹立不倒這麼多年！

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草 1-2-2

店名 雷門 三定

交通簡介: 東京Metro淺草駅1出口 徒歩1分

營業時間 11：00～20：30

定休日 每月不同

官網 http://www.tempura-sansada.co.jp/

2.淺草最新祭典主題美食街–淺草橫町

雖然歷史悠久的老店也很好，但可不代表淺草就沒有新事物。在2022年7月1日開幕的「淺草橫町」位在複合式商業設施「東京樂天地浅草ビル」中，是以祭典為主題的美食街。

集合8家日式居酒屋、串燒、鰻魚、韓國料理等多家餐廳與和服出租店，讓你可以盡情享受吃喝玩樂！

不少客人穿著和服及浴衣，就像到訪真的祭典一樣

淺草橫町還有一大特色，就是非常網美！色彩繽紛的裝潢與霓虹燈，以及特別設有一些仿照屋台的裝飾、風鈴走廊等，站在每一個角落都很好拍！來這裡拍一輪照片打卡，再去餐廳大啖美食，感受淺草的年輕活力！

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草２丁目６−７ 4F

店名 浅草もんじゃ もきち

交通簡介: 都營淺草線淺草駅6號出口 徒歩6分

營業時間 每家店舖不同

定休日 無

官網 https://asakusayokocho.com/

3. 和食洋食傻傻分不清？變奏版味噌湯專門店–Misojyu

如果你想要嚐嚐日本家庭料理的滋味，但又怕口味太傳統吃不慣，那麼可以試試這間人氣味噌湯專門店「Misojyu」！自從2018年開業以後，有很多傳媒探訪與在地人間口耳相傳，每天都是人流不絕。

MISOJYU的飯糰看起來也都很好吃

這家餐廳不只有著時尚的外表，就連菜單也超級特別，既有味噌豆乳濃湯、味噌燉湯等你從未嚐過的口味，也有用料十足的蘑菇味噌湯等等，總之會推翻你對味噌湯的固有印象！

一個1280日幣的午餐配一大碗味噌湯、一個飯糰、半顆溏心蛋與三個小菜。

我點的味噌豆乳濃湯非常好喝，味噌提升了豆乳濃湯的味道，而豆乳的奶香也中和了味噌的鹹味，湯內很多蔬菜配料，讓人感到滿足！

至於飯糰與小菜，說真的，其實我一直不太習慣日本定食中的漬物與冷冷的小菜，但這天定食中的燒雞肉、豆腐磚與芝麻菠菜都很美味，我還是頭一次把整個和食套餐都吃光光呢！Misojyu的每項餐點都很用心製作，不妨來試點新派日式料理喔！

對了，二樓的用餐空間較為寬敞，且四處掛滿了知名書法家武田雙雲的作品，充滿霸氣的字跡讓二樓的用餐空間顯得既傳統又時尚，非常建議上來體驗一下！

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草1-7-5

店名 MISOJYU

交通簡介: つくばエクスプレス(Tsukuba Express)浅草駅國際通A出口徒歩５分

營業時間 8:00～19:00

定休日 無

官網 https://misojyu.jp/

4.時尚日式咖啡廳–やなぎ茶屋

走在充滿和風氣氛的街上，也想要來點日式甜點，又怕傳統和菓子吃不慣的話，那可以選擇這家新派的日式咖啡廳やなぎ茶屋(yanagi茶屋)。他們主打使用京都老鋪「森半」的宇治抹茶，但除了可以享用甘醇的抹茶，也能選擇抹茶提拉米蘇、抹茶奶油刨冰等和洋合壁的甜點。

他們還提供一系列外帶的抹茶拿鐵與抹茶霜淇淋，經過時可輕鬆購買，一邊吃著美味甜點一邊繼續觀光行程，在夏天更是適合！

店舖資訊

地址 東京都台東区浅草1-30-6 橋本ビル1階

店名 やなぎ茶屋

交通簡介: 東京Metro銀座線淺草駅1出口 徒歩3分

營業時間 10:00～19:30

定休日 無

官網 https://tabelog.com/tokyo/A1311/A131102/13223809/

另外的四家推薦美食請看下集

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