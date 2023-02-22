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追逐春天腳步！ 除了賞櫻還有「三種花」也讓日本人為之瘋狂

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圖：大榮旅遊／提供
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日立海濱公園粉蝶花田與南法的薰衣草田齊名，被選為「世界十大浪漫花田」之一。　圖：大榮旅遊／提供
日立海濱公園粉蝶花田與南法的薰衣草田齊名，被選為「世界十大浪漫花田」之一。　圖：大榮旅遊／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】花見（日語：はなみ）又稱賞花，是一種日本的傳統習俗，現今多指觀賞櫻花，並在盛開的櫻花樹下宴飲慶祝，這一習俗已有上千年的歷史，至今仍非常熱門。 櫻花是日本文化的標誌，但每到春季還有各種花卉盛開，繽紛燦爛讓人目不暇給，緊接上場的粉蝶花、紫藤、芝櫻，是日本人追逐春天腳步的新寵兒。

▲足利紫藤花是由CNN選出9個「世界最夢幻的旅遊景點」之一。　圖：大榮旅遊／提供
▲足利紫藤花是由CNN選出9個「世界最夢幻的旅遊景點」之一。　圖：大榮旅遊／提供

 CNN認可過的夢幻景點「170公分絕美紫色花瀑」

這3種花在那裡可以看到呢？日本旅遊專家大榮旅遊指出，最著名的就是日立海濱公園的粉蝶花、足利市藤花公園，以及羊山公園芝櫻之丘。其中日立海濱公園又稱常陸海濱公園，是日本最大的國營公園，春天時450萬株粉藍浪漫登場，被選為「世界十大浪漫花田」之一，純潔無邊的「Baby blue」從天空一路延伸到腳邊粉藍的粉蝶花海，彷彿身處童話世界，非常值得造訪。

而足利市藤花公園是以花為主題，在園內種植色彩多樣的花卉公園。園裡的大藤樹齡約140年，最矚目的莫過於大藤（野田九尺藤）架和八重大藤架，每年賞花時期，開花時花長達170公分的紫藤，猶如一道紫色的瀑布，讓人驚艷。

羊山公園芝櫻之丘則是埼玉縣秩父市在春季時最人氣的一個景點，是以壯闊的武甲山當背景，與遍地浪漫粉色芝櫻，交織成一幅美到無法言語的景色。由於芝櫻種植在山坡上，當芝櫻盛開時就像一座粉紅山，夢幻程度忍不住想要徜徉其中。

▲近年來媒體大力推薦的情況下，已讓芝櫻之丘成了秩父市最有名的觀光景點。　圖：大榮旅遊／提供
▲近年來媒體大力推薦的情況下，已讓芝櫻之丘成了秩父市最有名的觀光景點。　圖：大榮旅遊／提供

▲白絲瀑布如數百條白絲飛流直下，身臨其中感到清涼濕潤、美不勝收。　圖：大榮旅遊／提供
▲白絲瀑布如數百條白絲飛流直下，身臨其中感到清涼濕潤、美不勝收。　圖：大榮旅遊／提供

被浪漫包圍花季天堂 入住當地最美飯店

想一次蒐羅季節花卉美景嗎？徜徉在五顏六色的花海中，大榮旅遊推出「東京紫藤花賞～日立海濱粉蝶花．足利紫藤瀑布．秩父芝櫻5日」，走訪超火紅的賞花景點之外，安排旅客前往日本天皇最愛的休假勝地輕井澤，遊覽白絲瀑布，入住輕井澤1130溫泉飯店，瞭望淺間山、白根山脈延綿不絕的美麗山景，讓旅客溺愛在大自然天賦的美感風景，無法忘懷。

▲台場購物廣場是東京唯一臨海的地方，可以悠閒的漫步欣賞風景，盡情地享受購物、飲食、娛樂的樂趣。　圖：大榮旅遊／提供
▲台場購物廣場是東京唯一臨海的地方，可以悠閒的漫步欣賞風景，盡情地享受購物、飲食、娛樂的樂趣。　圖：大榮旅遊／提供

此外，還有可將日本第一的富士山盡入眼簾的富士美華Resort，以及擁有絕佳東京灣海景的APA Hotel度假酒店，並規畫周邊景點，像是富士五湖溫泉、蘆之湖海盜船、台場購物廣場。舒適購物行程、名勝遊覽，滿足旅客豐富、怦然心跳的關東賞花之旅。

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公園 賞花 瀑布

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