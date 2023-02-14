露營新手也不怕！東京首發 富士山腳下的「河口湖豪華露營」二日遊

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-12-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 11 個景點，其中包含 東京車站、河口湖站、河口湖。

Glamping豪華露營在日本流行好幾年，以往旅行東京不是夏天太熱，就是冬天太冷，這次很有興致選擇秋遊東京，日日涼爽晴空萬里，一整天都能眺望富士山的富士山露營就成了旅行一定要安排的事！

即使是露營新手，也能愉快且輕鬆展開充滿儀式感的野外度假生活！例如不用自己費力搭帳篷、扛冷暖器裝備、洗菜或備料，而是舒舒服服享用紅酒與牛排、星空電影院、露天瑜珈、野餐籃早餐、採果或騎馬等全包式露營項目，而且還有富士山腳下的世界級景觀，這樣聽起來，有沒有很讚！

即將出發東京旅行嗎？不妨安排一趟富士山豪華露營吧~~

第 1 天

東京車站 | 30 分鐘

睽違好幾年的東京車站，依舊繁忙有朝氣！郊遊的心情，當然要有星巴客、飯糰和炸雞作伴(這什麼混搭!!!!)

從東京前往河口湖、富士山地區可以從東京車站或新宿車站搭乘快速巴士，沒塞車的話2小時可抵，若是週末或假期期間，我還是推薦坐JR，因為東京近郊的高速公路塞起來，2小時車程拉長至5小時都是很常見的！！

河口湖站 | 30 分鐘

如果沒有雲，河口湖車站右正後方就是富士山。

車站內也有一些富士山周邊商品，如清酒、蛋糕、杯子和伴手禮可以採購，也有富士山限定的扭蛋機！

河口湖 | 2 小時

河口湖駛又分為河口湖和西湖，河口湖周邊交通便利，有許多觀光客遊湖、踩天鵝船或騎單車，河口湖周邊也有許多美術館或博物館，建築風格都偏西方風格，而最靠近觀賞富士山的搖滾區，則可以搭乘天上山纜車，已「平視」角度看見富士山從左到右的全方面角度；

我特別喜歡沿著河口湖畔散步，能夠「朝聖」各個角度的富士山與自然山景，河口湖周邊種植許多小花小草也很適合當作攝影前景，相當壯麗且心曠神怡。

另外也提一下，從車站景點簡介看起來，西湖沿線的建築應該比較有日式風格，喜歡日本鄉下風情的話，可以選擇西湖~ 下次再去探探路！

PICA Fujiyama | 1 小時

早上九點從東京車站搭快速巴士出發，再從河口湖車站或富士山車站搭富士急行無料巴士，一日2個班次可抵PICA Fujiyama，分別是上午10點和下午14點左右（依照不同車站時間有所不同），約15分鐘後，抵達擁有富士山麓、森林景觀、透明圓頂帳篷、一泊二食、海鮮漢堡排披薩BBQ、三明治野餐籃、飄散柴火與炭火的豪華露營區－PICA Fujiyama。

PICA Fujiyama | 1 小時

PICA Fujiyama分別有一般帳篷區、半圓形透明帳篷區、拖車小木屋、以及擁有獨立衛浴空間的標準小木屋與豪華小木屋，園區被樹林包圍，不會受到外來遊客干擾，可以好好獨享假期時光。園區設有餐廳、炊廚空間、垃圾場、衛浴盥洗空間和伴手禮賣店（可以山梨縣定的酒飲、冰淇淋或泡麵！），從一抵達圓木風格大廳，就很有來到大自然公園渡假村的感覺，好感度直線上升。

與其說是帳篷，不如說是極光小屋或蒙古包，圓圓一顆球，加上一道門，就能了成了一個家！PICA Fujiyama的半圓形透明帳篷（アメージングドーム）共有13帳，每帳可睡2-4人，帳篷內包含兩張洋式床鋪、冰箱、暖氣機、兩張藤製椅、一張木桌、兩個曬晾衣服的竿子和一張吊床，帳篷外搭好了野炊帳，可以將兩張露營椅搬去營火旁取暖，每戶開口方向不同，各自看見各自門前楓樹，我們這次房間是DII，住在一株紅葉旁邊，拉開窗簾美如畫。

待在半圓形透明帳篷內，該做些什麼才是享受呢？來，先煮壺熱水，準備泡壺茶或咖啡，然後將毯子鋪在地上，或是將電熱毯與法蘭絨坦依序包在棉被之下，無論你要窩在哪裡，記得找個一抬頭就是楓紅黃葉的窗邊窩著發呆就好了。

PICA Fujiyama | 1 小時

雙人份晚餐包含兩份四吋披薩，海鮮有四片鮭魚、六塊帆立貝、烤蔬菜串：包含櫛瓜、甜椒、杏鮑菇、番茄、花椰菜，主食是牛肉漢堡排，或不吃牛可以替換成豬排和雞排，另外還會附一盒生菜與甜點布丁（烤熱熱好好吃），道道相當juicy，附贈調味包也畫龍點睛，就算自己DIY燒烤，道道也相當難得都沒有失敗。

其實，直到聽櫃台人員說明才知道原來晚餐的海鮮BBQ是自己DIY（笑），也就是必須靠自己搞定炭火，再將廚房備菜妥當的餐點，先依照自己口味斟酌調料、包覆鋁箔紙後才放上烤盤，期間不會有任何廚房人員服務，料理的火侯、時間與風味全憑自己掌握！真的很露營style耶！

乍聽之下，要自己生火、燒柴取暖（需自費購買木柴與自己劈柴）看似很困難，實際上生火火種和推砌方式也都有教學，基本上只要把火點著了用力搧風烤炭，基本是不會施物的！再說了，其餘的餐食器具已經是懶人可以直接上手的基本門檻，我們照表操課，一邊把玩著炭，看著炭煙飄滿野炊帳，等待火生起來，一部份覺得不安，也一部份覺得很好笑，再加上戶外溫度愈來愈低，最後還是請了櫃檯人員來幫我們指導一下，真的很難得可以體驗這種既擔心又安心的感覺。

第 2 天

PICA Fujiyama | 3 小時

早晨醒來，先聞到的是青草香氣，拉開窗簾第一個映入眼簾楓紅與山林，伸個懶腰，任由陽光穿過樹梢照映枕頭之上，這是多麼幸福美好的一件事情。這兩天一夜，大概拍了有200張照片，紅的、黃的、橘的、綠的，傍晚的、午夜的、清晨的，每張都像畫布一樣美。即便我只有一件短袖和帽踢，冷到晚上打了兩小時噴嚏，內心澎湃仍如楓紅一樣茂盛。

但最讓我意外的是，怎麼會連吐司配雞腿排的早餐都那麼好吃！！

北口本宮富士淺間神社 | 2 小時

富士山有神格化的名稱：淺間大神，而全日本更有超過1300間淺間神社，其中一座就在我們穿越金鳥居過後緩坡向上前行，遇見富士山腳下擁有1900年歷史的北口本宮富士淺間神社。

北口本宮富士淺間神社表參道長約200公尺，迴廊兩排杉木林樹齡超過800年，是昔日登上富士山的必行之路，光是一座神社，就能發現不只是匾額刻有「富士山」，兩株千年神木：富士太郎杉和富士夫妻檜的名字、做成富士山造型的籤詩小物、富士山繪馬、印有富士山商標的日式酒造桶等，通通都是富士山。但對我來說，光是靜靜漫步在有山神靈氣的場域，內心的浮躁與紛擾自然而然不見了，這就是富士山的魅力吧！

Fujiyama溫泉 | 3 小時

說到富士山溫泉，很多人都會想到河口湖高級奢華的溫泉飯店吧！這次特別安排一個平價也不太有觀光客知道的富士山溫泉，打算好好享受富士山獨有天然含釩水的溫泉浴，並在塌塌米席舒服躺著遠望富士山！

位於富士急樂園旁的富士山溫泉，是一間充滿日式木造風情的公共浴場和半露天浴池，通風挑高且採光極佳，除了溫泉浴場之外，富士山溫泉館內包含桑拿房、開放式塌塌米休息室和吊床休息室，每人只要1400日圓，就能待在館內一整天。另外亦有額外付費的岩盤浴區與餐廳。

富士山駅 | 1 小時

隸屬於富士急行線的富士山火車站，車站頂樓6樓有免費的展望台中庭，或許是車站匆匆人潮總在1樓賣店搶購伴手禮，來到展望台的人不多，反倒能靜靜眺望富士山與吉田市景。

東京車站 | 30 分鐘

是說，東京車站的夜晚實在是好美啊！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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