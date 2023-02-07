日本建築師隈研吾－星巴克臻選®東京烘焙工坊 看櫻花、品咖啡、賞建築一次滿足！

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／starbucks.com

日本櫻花季的到來，又讓人想起了位於東京賞櫻勝地中目黑的「星巴克臻選®東京烘焙工坊」，這烘焙工坊的外觀設計同時也是常將日本傳統手工藝與日本文化結合在建築裡的日本建築師隈研吾的作品，也是星巴克全球五家烘焙工坊中第一間從頭開始設計與建造的烘焙工坊，更是全球最大旗艦店門市Reserve Roastery。

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／KKAA

星巴克臻選®東京烘焙工坊內部裝潢由星巴克的設計工作室（Starbucks Design Studio）的首席設計師Liz Muller所設計，使用了大量紅銅結合隈研吾擅長的木材元素，讓整體的色調與氛圍能有更融合的效果。一進門便見到一個自一樓延伸至四樓高，有著17米高表層為黃銅材質的咖啡豆儲存器。這咖啡豆儲存器的外表以手工製作，而內部則採用垂直安裝的烘烤設施，使這咖啡豆儲存器的設計將傳統工藝和科技完美地融合在一起。仔細一下在這咖啡儲存器的外表有著高達約2100片，如雪花般以不同飄落角度姿態呈現的銅片櫻花，這也讓客人無論在哪個樓層都能見到這銅片櫻花，不僅呼應著四周賞櫻勝地中目黑的櫻花樹群，就算不是櫻花季節也能讓旅客有著被櫻花圍繞的感覺。

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／starbucks.com

樓上的露台區，讓旅客能更親近地感受到城市景色與氛圍，並在櫻花季時成了一處真正被櫻花圍繞的最佳賞花區，以玻璃板當成圍牆的設計讓旅客欣賞櫻花的干擾降到最小，而烘焙工坊兩層樓高的落地窗亦能映射出目黑川的櫻花群、城市景觀與天空的美景。建築師刻意使用日本雪松板來製造多層露台的屋簷，而木屋簷如五層寶塔的層疊狀，也是來自於城市中盆景的構想。

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／starbucks.com

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／KKAA

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／KKAA

從一樓樓梯上到二樓處，一片搶眼的茶杯牆很難不吸引住旅客的門光。茶杯牆以Teavana茶杯的形象設計拼湊而成，這也是邀請日本的瓷磚工匠手工安裝而成。而天花板的設計則來自受到日本傳統摺紙的影響，折疊成各種不同形狀與圖案的天花板，給人一種柔和與活潑的感覺，同時在不規則的摺疊下也創造出隨時間光影移動的效果。

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／starbucks.com

若來到日本東京目黑川賞櫻，不妨也將「星巴克臻選®東京烘焙工坊」列入賞櫻行程內，不僅能品嚐星巴克精選咖啡，更能在露台區近距離一覽盛開的櫻花群，也能欣賞由建築師隈研吾以最擅長的木材材料所設計的建築物，真的是看櫻花、品咖啡、賞建築一次滿足的行程！

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／KKAA

星巴克臻選®東京烘焙工坊；圖片提供／KKAA

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編輯／蘇琨峰

欣傳媒