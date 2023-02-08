世界最大溫泉鴨就在愛媛！車手最愛「泡湯地」成打卡新亮點

日本櫻花季的到來，又讓人想起了位於東京賞櫻勝地中目黑的「星巴克臻選®東京烘焙工坊」，這烘焙工坊的外觀設計同時也是常將日本傳統手工藝與日本文化結合在建築裡的日本建築師隈研吾的作品，也是星巴克全球五家烘焙

2023-02-07 09:00