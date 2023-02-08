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世界最大溫泉鴨就在愛媛！車手最愛「泡湯地」成打卡新亮點

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圖：KISUKE株式會社／提供
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身穿自行車服的溫泉小鴨即日起期間限定登場！　圖：KISUKE株式會社／提供
身穿自行車服的溫泉小鴨即日起期間限定登場！　圖：KISUKE株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】世界最大溫泉鴨來了！去年12／27起在愛媛縣今治市「島波溫泉 喜助之湯」腹地內登場的溫泉鴨全長約6.6公尺，號稱是世界最大的溫泉小鴨，身穿自行車服的模樣可愛吸睛，現階段預計展示至2月中旬。

▲館內具備孩童專用小鴨浴池，邊泡邊玩超療癒。　圖：KISUKE株式會社／提供
▲館內具備孩童專用小鴨浴池，邊泡邊玩超療癒。　圖：KISUKE株式會社／提供

「島波溫泉 喜助之湯」為複合式設施，能享受天然溫泉、桑拿或入宿於此，受到許多島波海道車友喜愛。設置溫泉小鴨的初衷，是希望做為島波海道沿途的打卡亮點，與騎乘回憶一起深刻遊客心中。

名列世界最美自行車道之一的「島波海道」，串聯起愛媛縣今治市至廣島縣尾道市，全長約60公里，不光能欣賞自然美景，沿途經過多座特色小島，也帶來與眾不同的跳島騎乘樂趣。

▲「島波溫泉 喜助之湯」外觀。　圖：KISUKE株式會社／提供
▲「島波溫泉 喜助之湯」外觀。　圖：KISUKE株式會社／提供

◎ 島波溫泉 喜助之湯 自行車溫泉小鴨

‧ 展示期間：12／27～2023年2月中旬

‧ 時間：09：00～22：00

‧ 交通：JR今治站徒步約3分鐘。

‧ 地址：愛媛縣今治市中日吉1-2-30

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