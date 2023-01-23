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3間「東京百年手工藝店」！從手帕到折扇都想帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
不同的扇面，呈現出不同的藝術風格。圖／Ⓒ松根屋
不同的扇面，呈現出不同的藝術風格。圖／Ⓒ松根屋

日本的傳統手工藝總是獲得許多旅客青睞，可作為收藏或是送禮。在東京諸多的手工藝品店中，百年歷史的「松根屋」販售有多種傳統扇子；「御茶水 摺紙會館」則是展示各式設計的摺紙作品；傳承日帶的「丁子屋」是專營布料染物的商品，包括手帕、化妝包都可以找得到，適合旅客納入東京的旅遊名單之中。

【淺草橋 松根屋】

扇子在日本被認為是帶來好運的幸運物，兼具實用性與傳統工藝性。坐落於下町區域淺草橋一帶的「松根屋」，創業於大正3年（1914年），專門販售折扇、團扇、月曆等商品。過去常見到前往淺草寺的參拜信眾，如今受到動漫文化的影響，也常可見到許多來自海外的觀光客。

折扇的商品，包括消暑納涼用的「夏扇」、當作舞蹈裝飾用的「舞扇」、使用煮煤竹等特殊材質的折扇。另外也有比例特殊的「短地折扇」等樣式，五花八門。團扇的商品，則囊括有日本三大團扇之稱的「房州團扇」、「京團扇」、「丸龜團扇」，各產地團扇的特徵均不同。為了推廣日本的扇子文化，松根屋還創立名為「松扇堂」的新品牌，推出融入玫瑰、愛心、骷髏頭等現代化圖案的新舊融合特色扇。

松根屋可見到許多不同造型的團扇與摺扇。圖／©松根屋
松根屋可見到許多不同造型的團扇與摺扇。圖／©松根屋

【御茶水 折紙會館】

透過五顏六色的紙張製作出各種動物、花卉、生活用品等擬樣形狀的「折紙」，是深受遊客喜愛的人氣伴手禮。擁有百年歷史的「御茶水 折紙會館」起源可以追溯至1858年開業的和紙染色工廠。到了明治時期，因將折紙導入幼兒教育，因此開始生產世界首創的折紙商品，後於1972年開設「御茶水 折紙會館」。如今手染和紙已被選定為東京都文京區的文化遺產，此處也成為文京區的旅遊著名景點。

「御茶水 折紙會館」所販售的和紙、折紙、折紙道具等商品超過2000多件，館內還有附設染紙工房，生產許多此處才能入手的原創商品。遊客可以預約工房參觀，近距離觀賞手染技師親手一張張地製造出手染和紙，也可以參與折紙、和紙的講座等活動，遊客也可嚐試折紙或使用和紙來製作人偶等體驗行程。另外，館內還設置藝廊陳列各種主題企劃的折紙作品。

御茶水 折紙會館賣場可見到許多款式的折紙。圖／ Ⓒ御茶水 折紙會館
御茶水 折紙會館賣場可見到許多款式的折紙。圖／ Ⓒ御茶水 折紙會館
在染色工房，可以看見職人手工製作和紙的過程。圖／Ⓒ御茶水 折紙會館
在染色工房，可以看見職人手工製作和紙的過程。圖／Ⓒ御茶水 折紙會館
群鶴折紙套組。圖／ Ⓒ御茶水 折紙會館
群鶴折紙套組。圖／ Ⓒ御茶水 折紙會館

【根津 丁子屋】

創業於明治28年（1895年）的丁子屋，是一間傳承四代專營布料染物、和服拆洗的老舖，店家使用「注染」技法來生產手帕、布製小物等雜貨商品。所謂的注染，就是先使用特殊漿糊來進行防染製程之後，再於重疊的布料上注入染料，使圖案印上布料的傳統染製技法。有別於一般壓染，注染布料正反面都清楚地染上顏色，兩面的圖案都一樣清晰迷人。

丁子屋的主力商品為季節性的手帕，包括當季花草、當年生肖等傳統風圖案，或是融入萬聖節聖誕節等的西洋風圖案的手帕。手帕不僅可以擦手拭汗以外，還可作為包裝使用。店裡還販售書套、面紙套、化妝包等其他可愛的布製小物，自藏送禮兩相宜。

丁子屋提供許多注染技法製成的手帕、布製小物。圖／Ⓒ丁子屋
丁子屋提供許多注染技法製成的手帕、布製小物。圖／Ⓒ丁子屋

東京 聖誕節 觀光 萬聖節 京都

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