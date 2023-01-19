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有什麼看點？全新哈利波特影城主題設施 2023年夏季東京開幕！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

對於長青小說與電影系列《哈利波特》的粉絲，在日本旅遊時意外地也有很多可以享受的設施，除了大阪USJ環球影城的「哈利波特的魔法世界」、在東京赤坂也開設了哈利波特主題咖啡廳及商店，而在2023年夏季，東京還要開幕全新哈利波特影城主題設施！絕對是日本自由行必去的新景點，讓我們先來看看有什麼能體驗吧！

華納兄弟工作室之旅 – 東京 – 哈利波特的製片展場

在2020年8月31日，位於東京練馬區的豐島園(としまえん)遊樂場結業，偌大的園地部分賣給東京都政府做為防災公園使用，其餘則和美國華納兄弟合作開設哈利波特主題設施，在2021年5月動工，預期在2023年夏季開幕。

「華納兄弟工作室之旅 – 哈利波特的製片展場」(Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter)其實是來自英國倫敦的同名設施，展示《哈利波特系列電影》製作中使用的製作過程、佈景、道具和服裝等，讓粉絲可以了解到電影的製作過程與投入在作品的世界觀中。

而這次是首次開設世界第二座設施，而且是亞洲第一所，讓亞洲的哈利波特粉絲們可以不用飛到大老遠就能進行類似的體驗！

哈利波特影城設施看點

這個全新東京哈利波特主題設施，面積約90,000平方米非常廣闊，活用了原來遊樂場綠意盎然的環境，由《哈利波特系列電影》的製作者親自設計出電影佈景，除了讓遊客可以體驗到電影場景，也可看到電影中實際使用的服裝、小道具、魔法動物，全程投入在魔法世界中！

園內有大型室內攝影棚設施，戶外也有各種仿照電影出現過的房子等園區，遊客可以四處散步及拍照，花一天時間好好遊玩。

倫敦設施中的九又四分之三月台
倫敦設施中的九又四分之三月台

在室內的攝影棚設施內會有重現九又四分之三月台、斜角巷等讓粉絲興奮莫名的經典場景，而且電影中霍格華茲魔法學校那些讓人嘖嘖稱奇的移動樓梯、會動的動肖像畫等都會一一還原，也可試試坐在霍格華茲特快列車的座位，娛樂性十足！

倫敦設施中的服裝與道具展示

除此以外，還能透過綠幕技術在魔法學校中旅行，看空中球賽為魁地奇球隊打氣、學習電影的製作過程，即使是從未看過哈利波特的人也可單純享受園內氛圍，了解一部電影拍攝背後的製作秘密，同樣會覺得有趣。

當然還少不了可以品嚐英國風料理及甜點的餐廳及咖啡廳，提供電影角色們最愛的奶油啤酒等，逛累了可以坐下來吃點美食休息一下！

另外還有主題商店販售各種原創周邊商品，粉絲定會滿載而歸！目前，「華納兄弟工作室之旅 – 東京 – 哈利波特的製片展場」已經開設官網了，登記個人資訊後會發送最新情報。我們也會緊貼設施的消息，為大家送上第一手情報喔！

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電影 東京 咖啡廳

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