《神隱少女》在台上映滿21週年 直飛高松重溫動畫場景

神隱少女油屋道後溫泉，約3000年前開池，號稱日本最古老的溫泉。 圖：大榮旅遊／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】吉卜力知名動畫電影《神隱少女》今年在台上映滿21週年，被譽為大家記憶中印象最深刻的動畫作品之一，台灣電影院還特別推出數位紀念版跟台灣限定海報，讓人好想再次重溫動畫場景！

其中最為著名的景點就是「道後溫泉」，是油湯原場景所在，雖然這裡看不到湯婆婆、白龍等，但是道後溫泉本館整體建築建於1952年，是專為皇室貴族而建，雄偉的三層木結構城堡式建築，外觀為城郭式的木造，是第一個被指定爲重要文物的公共浴場。隨著日本國境解封，旅客可以搭乘華航桃園直飛高松的班機，就能輕鬆前往四國，感受《神隱少女》的魅力！

▲小豆島橄欖公園位於山腰上，特別是白色希臘風車周邊，是最有人氣的拍照景點。 圖：大榮旅遊／提供

大榮旅遊指出，四國著名的動畫場景不只《神隱少女》，還有1989年上映的《魔女宅急便》橄欖公園，位在小豆島上，可遠眺瀨戶內海。在廣闊的公園內，約種植了2,000株左右的橄欖樹，橄欖樹紀念館經常擠滿了租借影片中魔法掃把的遊客，學著影片主角騎掃把的姿勢拍照，特別是白色希臘風車周邊，是最有人氣的拍照景點。

▲父母濱海岸號稱《日本烏尤尼鹽沼》，是個擁有美麗沙灘而聞名的海岸。 圖：大榮旅遊／提供

當然四國的旅遊元素包羅萬象，無論是歷史古蹟、自然景觀、傳統美食，都能感受於其他日本地區截然不同的風味。像是海之守護神－金刀比羅宮、日本3大水城－高松城跡玉藻公園、天空的鳥居－高屋神社、日本三大奇橋之一－葛藤橋、米其林3星美景－栗林公園、天空之鏡－父母之浜，都擁有悠久的歷史風味與魔幻美景，讓人深深著迷。

▲栗林公園除了是國家名勝外，更獲得米其林最高等級的3星評價，號稱一步一景。 圖：大榮旅遊／提供

▲搭船遊大步危、小步危峽谷，可欣賞壯觀的V型峽谷地貌。 圖：大榮旅遊／提供 搭船遊大步危、小步危峽谷，可欣賞壯觀的V型峽谷地貌。 圖：大榮旅遊／提供

另外最受旅客歡迎的莫過於大步危、小步危溪谷，以及秘境祖谷溪，都因吉野川衝擊而形成千姿百態的地形，在秋天可以欣賞紅葉的絕美風光，冬季則有白雪靄靄的夢幻銀白魅力，不論何時來訪都能感受其壯麗的景緻。

▲簡單純粹的手打烏龍麵，是四國推薦美食之一。 圖：大榮旅遊／提供

此外，美食更是四國不可或缺的旅遊環節，包括丸金醬油記念館的醬油冰淇淋，或是傳說弘法大師由唐朝帶回烏龍麵的製法，而流傳下來的讚歧烏龍麵，旅客可以享受體驗手打烏龍麵DIY，還能將擀麵棍、祕方手冊及畢業證書，帶回家做為禮物。

如此多元的玩法，就跟著大榮旅遊一起出發，體驗四國旅遊的無窮樂趣吧！

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