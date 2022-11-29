另類京都這樣住！京都五条新飯店展現日式傳統織品美學

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圖：リアテクノロジーズ／來源
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飯店名稱以傳統織品「紋緞子（もんどんす）」的發音來命名。　圖：リアテクノロジーズ／來源
飯店名稱以傳統織品「紋緞子（もんどんす）」的發音來命名。　圖：リアテクノロジーズ／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】從外觀就能感受日式織品美麗風貌的「Hotel MONDONCE京都五条」，在2019年初開幕，是疫情衝擊期間登場的京都新興飯店設施，無論館內館外都能感受傳統、藝術的京都風貌。

▲紋緞子的圖案被製作成壁紙，點綴現代和風客房。　圖：リアテクノロジーズ／來源
▲紋緞子的圖案被製作成壁紙，點綴現代和風客房。　圖：リアテクノロジーズ／來源

周圍能串連京都市營地下鐵、京阪電車兩種不同系統的車站，規劃行程相當便捷。距離擁有京都人廚房封號的美食寶地「錦市場」，徒步也只要約15分鐘。

▲館內共有4種房型，也能入住鋪設榻榻米的和洋兼具客房。　圖：リアテクノロジーズ／來源
▲館內共有4種房型，也能入住鋪設榻榻米的和洋兼具客房。　圖：リアテクノロジーズ／來源

每間客房都具備雙大床與簡易廚房，根據房型不同，還有加設沙發床，最多可5人同住。飯店早餐免費！可以大啖京都鐵板燒名店「どんぐり」製作的烤飯糰。4人同住包含早餐，每人11,600日圓起。

▲整體裝潢結合日本傳統織品與花紋，就連床頭燈具也暗藏巧思。　圖：リアテクノロジーズ／來源
▲整體裝潢結合日本傳統織品與花紋，就連床頭燈具也暗藏巧思。　圖：リアテクノロジーズ／來源

京都府 Hotel MONDONCE京都五条

交通：京都市營地下鐵「五条」站或京阪電車「清水五条站」徒步約5分鐘。

地址：京都府京都市下京堺町通五条上る俵屋町228-1

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