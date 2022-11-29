征服日本第一大湖！三天兩夜環湖紅葉之旅

跟著 Toku 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 35 個景點，其中包含 名古屋站、水衫林蔭大道、晴遊食堂。

說到日本的關西，大家腦中會出現哪些地名呢？應該都會浮現大阪、京都、奈良、神戶（兵庫）的印象吧。

其實關西還有其他很好玩的地方等待著大家來發掘喔，這次Toku要介紹的這個縣，是日本少數沒有靠海的內陸縣，但擁有日本最大的湖泊，竟然佔了全縣面積有1/6！而且有一半的土地是茂密的森林，是日本第一座國家公園的所在地，被譽為「近畿（きんき）的水瓶」。

日本通應該猜到了～沒錯！我們這次要去的地方，就是【滋賀県】。

滋賀県民的生活與琵琶湖有著密不可分的關係，在縣內的地區畫分上，也是以湖為中心，分為湖東、湖西、湖南、湖北，所以到滋賀縣內看到這些彷彿是中國地名的路牌，也不要太驚訝。

我們要挑戰的目標，就是在這趟三天兩夜的旅行中，將這座日本第一大湖－琵琶湖繞行整整一圈，也等同環繞整個滋賀縣一圈。且因為出發時間正逢關西紅葉最佳觀賞期，這趟旅程也將走訪滋賀各大賞楓景點！

等待我們的是怎樣的絕美景觀，就跟著Toku跟Nick的腳步，粗～花～～～

＊交通方式：自駕

第 1 天

名古屋站 | 15 分鐘

我們這次的出發地點是中部與東海地方最大的城市：名古屋，與住在愛知縣的旅日Youtuber【Nick's Snaps / 旅日週誌】一起，以自駕的方式前往滋賀。

由於距離不遠，不用兩小時車程就可以到滋賀縣內。

大家如果要去滋賀玩，可以搭機到大阪關西國際機場、或搭乘新幹線，但在滋賀縣內，自駕是最推薦的移動方式，可以考慮在當地租車。

水衫林蔭大道 | 2 小時

首先第一站，我們來到的是【湖北】（こほく）地區。

琵琶湖的湖北一帶幾乎都是山區，湖岸的平原為長浜市，是滋賀縣第三大城市。

滋賀縣由於有琵琶湖，大部分的區域夏日與周圍縣市相比較夏天與冬天的溫差比較小，但在湖北及湖西山區一帶，為日本最南端的豪雪地帶，因此有很多滑雪場。

我們的第一個景點位於【高島市】（たかしまし）。

高島市是滋賀縣面積最大的城市，甚至比琵琶湖還大，人口僅4.5萬，與福井縣相接，自古就是從畿内（關西地區）前往若狭（福井）及北陸（新潟）等地方的交通要道。

而這個景點，就在馬路兩旁，也是滋賀縣多年來最著名的觀光地之一：牧野水杉林蔭大道。

牧野水杉林蔭大道位在【農業公園マキノピックランド】（牧野大地農業公園）內，是條南北向的縣道（県道小荒路牧野沢線），延長約2.4km的道路兩旁種植了約500棵【水杉】（メタセコイア）。

水杉是種古老的植物，在北半球各地都曾挖掘出化石，被認定為已滅絕植物，直到1941年時在中國湖北省被發現，才證實現今仍存在。

目前日本國內很多地方都有水杉的蹤跡，其中最壯觀的，就是滋賀這條水杉大道。

牧野水杉林蔭大道從昭和56年(1981)開始種植，每年春天的新芽、夏日的新綠、秋天的橘紅到冬天的裸樹，四季各有不同情調的美景。

我們到的時候正逢最佳的紅葉觀賞期，走在路上，被兩旁高大雄偉的水杉包圍，頭上腳下、完全浸身在橘紅色的世界，想起兒時讀過的繪本，那以為只存在於童話世界般的景色，就在眼前。

道路的兩旁是一望無盡的牧野高原，遠方是滋賀縣及福井縣界隈的野坂山地，廣袤遼闊的視野、乾淨清新的空氣，令人心曠神怡。

散步時，看到一對老夫婦拾起落在路上的樹枝觀賞著，我們也收集起一束，水杉就連枯枝都美得像插花般，枝葉摸起來的觸感也相當特別。

大家來這邊有以下幾點需要注意一下：

Ａ、由於水杉是種在縣道兩旁，來往車輛雖然不多，但車輛不可隨意臨停，影響交通。

Ｂ、攝影時千萬要小心來車，不要隨意走到路中間拍攝。

Ｃ、除了縣道、周圍還有一般生活道路，在此周圍走路、行駛都需注意速度。

＜見学にお越しの皆様へのお願い＞

・並木付近での、交通の妨げとなる路上駐停車は迷惑かつ危険ですのでお止めください。

・撮影の際は、足元および通行車に十分ご注意ください。

・周辺の道路は生活道路です。スピードの出し過ぎ、歩行者には十分ご注意ください。

◎マキノ高原メタセコイア並木

．每日樹況更新：http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1509495170784/index.html

晴遊食堂 | 1 小時

在美麗的水杉林蔭大道散步完，也接近中午時分，我們從Ｇoogle map上找到附近的一間餐廳：【晴遊食堂】（はるゆうしょくどう），但是網頁上店家有聲明「前日までの予約制のお店」（必須在到訪三天前預約）。

照理說在日本遇到這樣預約制的店家，通常都是有嚴格的堅持，所以只能放棄，但由於附近實在沒有別的餐廳了，於是鼓起勇氣試著打電話問問看，店家說：「雖然有些料理因為沒有預約、食材就沒有準備，但如果能接受菜單選擇比較少的話，歡迎來喔！」

晴遊食堂就在林蔭大道的出口，外觀完全就是一家古民家，只有玻璃門上貼有店名及標誌。

一走到店裡，就能感受到店主對滋賀、對琵琶湖滿滿的愛。

店裡裝潢走的是和洋結合的摩登懷舊風格，宛如船舨的木板牆、碼頭常見的吊鉤、小魚缸裡游著湖裡釣上來的魚，牆上也貼著魚拓，店主的個人喜好完全表露在店家的氛圍上。

據說店主的於勢（おせ）先生原本在大阪開餐廳，在餐飲業工作超過30年。某次利用難得的休假，到高島市一帶的琵琶湖畔釣魚，對這裡一見鍾情，於是決定來這裡打造人生的新天地。

我們點的是店裡最招牌的菜單，店主強調是「日常の味を（他の店では食べられない）非日常の味に」（將日常的味道以在其他店家吃不到、非日常的味道呈現），雖然製作上需要等待，但看著廚房大廚們細心地料理過程，一邊欣賞店內的精緻擺設，連等待的時間都非常美味。

隨著陣陣香味撲鼻而來，鐵板滋滋作響，餐點逐一上桌。

眼前現在有兩隻大炸蝦、特製沾醬、生菜沙拉、白飯、三種漬物，以及燒熱石碗裝的漢堡排，明明都是常見的料理，氣勢卻非常驚人。

口感真的毋需贅言，只有美味，等著大家親自來品嘗。

◎晴遊食堂（はるゆうしょくどう）

．地址：高島市マキノ町沢1495-2

．官網：https://86you.thebase.in/

．菜單：https://www.haru-youshokudou.com/menu

．電話：0740-27-1186

．公休：不定休（可以從店家的Instagram查詢）

．ＩＧ：https://www.instagram.com/haru_youshokudou/

．營業時間：11:30-15:00／17:00-21:00（※三天前預約制）

．座位：五桌共25席

．停車場：有

．付款方式：刷卡、付現、各種電子支付お支払い

白鬚神社 湖中大鳥居 | 30 分鐘

吃飽喝足後，我們接著前往第二站：琵琶湖中的鳥居。

出發前我對這個景點就非常期待，因為看過很多大攝影師拍來此拍攝的作品都非常美。

【白鬚神社】（しらひげじんじゃ）一樣位在高島市內，靠近湖西的位置。是日本全國約300座白鬚神社・白髭神社的總本社。

據傳歷史可追溯到白鳳2年（674年），由當時的天武天皇封「比良明神」而建，為近江（滋賀古稱）最古老的神社。

白鬚神社最著名的，就是湖中以沖島（おきしま，琵琶湖上最大的島）為背景，如同浮在湖面上的大鳥居。

白鬚神社的水上鳥居最早在弘安3年（1280年）的畫作中就曾出現過，但當時的鳥居已不存在（有一說是隨著湖面上升沉入水中），而今的鳥居為1981年再建。

日本有水上鳥居的神社不多，當中最著名的就屬位在廣島縣廿日市市的厳島／宮島神社。所以白鬚神社也被稱作「近江之嚴島」。

在白鬚神社拜殿旁有小停車場。停好車後我跟Nick就發現了一個大問題：鳥居無法靠近！

從本殿到大鳥居間，竟然是高速公路（国道１６１号），車來車往速度非常快，而且沒有任何斑馬線可以通行。對面可以看到階梯，代表本來是能夠過去湖邊拍攝鳥居的，但不知道為甚麼被封鎖起來了。

經過一查，原來是很多遊客到這邊，為了拍攝鳥居橫越馬路時，慘遭撞死，並且發生過很多起，自2012年起，已有21人喪生於此。

神社雖然已有立警告標語，但仍檔不住想拍美照的遊客及攝影師們，才會不斷發生憾事。事實上就在我們離開後隔沒多久（2021年12月），此地馬上又發生了一名７９歲男子被撞身亡的意外事故。

但確實，從神社這裡拍鳥居，完全拍不出好看的角度，而且時常會被往來的大貨車遮擋。神社的範圍非常小，也沒有高處可以眺望，整體而言其實很不理想。

當時比較不解的是，滋賀縣政府明明知道這裡是非常受歡迎的觀光景點，為甚麼沒有好好規劃，讓憾事一再發生。

如今再查，神社似乎有架了一座瞭望台，可以登上拍照；政府方面也有將神社前的馬路拓寬，沒有像之前那樣壓迫了。大家如果去的話還是要注意安全，千望不要為了一張照片而丟了性命了！

日吉大社 | 1 小時

我們繼續順著湖邊開，來到了【湖西】（こせい）地區。

這一帶是由比叡山・比良山系及湖岸包挾的細長平原，也是滋賀縣廳、滋賀第一大城市：【大津市】（おおつし）的所在地。

這一帶與京都僅一山之隔，大津市距離京都市中心不過10公里，因此到大津時從街上的古民家、密集的佛寺神社，都有種來到京都的感覺。

飛鳥時代（7世紀）時，天智天皇從飛鳥（奈良）遷都至近江（滋賀）大津宮，建立大津京，約有五年的時間大津成為日本的首都（後又遷回奈良），因此大津也是座有1,300年以上歷史的古都。

由於地理位置，滋賀較少受到天災及戰爭的影響，許多歷史文物、建物、古蹟得以保存至今。

大津市內被國家指定為重要文化財的數量僅次於京都及奈良。

也因為鄰近京都、通往大阪神戶的交通也非常便利，京阪神的大型渡假村、休閒設施多在此設點。

我們來到了滋賀行的第三站：【日吉大社】（ひよしたいしゃ），是這趟紅葉之旅中最期待的賞楓景點之一。

大津的日吉大社，是日本全國約3,800座日吉・日枝・山王神社的總本社，又被稱為「山王権現」。

受到中國風水傳入的影響，日本人相信東北方也就是「鬼門」，為鬼出入之處，而當時天皇所住的京都御所的東北方，正是比叡山。

於是就請了日吉山王、還有比叡山上為數眾多、最為聰明的猴子作為守護神，除魔鎮守鬼門。

山王信仰是源自大津的原始山嶽信仰，歷史非常悠久，日吉大社已在比叡山鎮座了2000年。著名的武將豊臣秀吉、徳川家康等人都是信眾。

特別是秀吉幼名為「日吉丸」、綽號又是猴子，與日吉大社的社名及被當作神靈信使的「神猿」（まさる）相同，因此日吉大社被他視為特別親切的神社。

神社境內以西本宮及東本宮（均為日本國寶）為中心，約有40萬平方公尺的面積，全被指定為「国の史跡」。

日吉大社依山而建，表參道是條陡長的石階，在最上方矗立著一座高大壯麗、造型特殊的鳥居，在笠木(かさぎ)上有特殊合掌造型，被稱為「山王鳥居」。

廣大的境內宛如森林一般，紅葉如烈火一般將整座神社染成橘紅。各社院之間都有段距離，移動時能一邊欣賞紅葉享受秋意，也能感受山林間靜謐安定的氣息。

在石燈籠、路旁的小石頭上，偶然會看到不知道是社方還是訪客留下的小猴子人偶，這是日吉大社特有的猴子籤詩，以神猿、也就是除魔猿為意象製作的。

境內眾多重要文化財之一的「西本宮楼門」屋簷下，可以看到四根樑木上躲著猴子的雕像，被稱作「棟持猿(むなもちざる)」。在日吉大社到處都有猴子的相關物品，可以尋找看看。

Phytoncide | 1 小時

時間接近傍晚，突然想吃個下午茶，我們從日吉大社往琵琶湖方向尋找，在接近湖邊的位置找到了一家店名為PHYTONCIDE（フィトンチッド，為芬多精之意）的咖啡店。

滋賀沒什麼高樓，天空特別遼闊。

很快的，我們找到了咖啡店，外觀有點洋式風格的小木屋，門口只有兩個車位。

一打開門，老闆娘就出來迎接，表示進店內要換上拖鞋，彷彿是到了一般住家。

店內只有幾張桌椅，以溫暖的木質色調為主，燈光柔和，輕快的音樂流淌著。

玻璃櫃裡展示著幾種糕點，老闆娘強調所有的糕點都是她親手製作，所以每天口味都不同、數量也不多，時常會開發新的種類。

老闆娘親切地介紹完菜單後，點了下午茶套餐。可以選一種飲品搭配蛋糕，蛋糕看起來真的都很好吃，導致我們整個選擇障礙，最後選擇了老闆娘最推薦的蘋果派（アップルパイ🍎）。

酸酸甜甜的蘋果醬與扎實的派皮，配上香醇的熱紅茶，柔黃的燈光及木質空間令人感到無比放鬆，這趟滋賀的旅程刻意安排的沒那麼匆忙，就是能好好地享受這樣的休假時光。

◎PHYTONCIDE（フィトンチッド）

．地址：滋賀県大津市比叡辻2丁目6-57

．電話：077-576-6718

．營業時間：10:00～19:00(11:00~14:00有提供午餐)

．定休：每周三

．ＩＧ：https://www.instagram.com/phytoncideteaandcoffee/

日吉大社本殿 | 1 小時

吃完下午茶後，我們又回到了比叡山【日吉大社】。

一年一度的賞楓時節，作為滋賀県內首屈一指的紅葉名所，日吉大社會舉辦「もみじ祭りライトアップ」（日吉大社紅葉祭典點燈活動），從入口的石階到山王鳥、一路延伸至西本宮，參道兩旁的紅葉點燈照耀。

日吉大社境内約有3000棵楓樹、儼然形成一條「もみじのトンネル」（紅葉隧道），入秋時整片染紅的盛況，如一條綿延不絕的華美彩緞，在日文中以「錦秋」（きんしゅう）來形容這樣夢幻的景致。

舉辦紅葉祭典的期間，除了點燈還會舉辦各種神事及行事，周末還有太鼓表演、演唱會等活動，熱鬧非凡。

從鳥居下的提燈、石燈籠，到參道兩旁的的紅燈籠，踩著碎石路，山風從高聳的樹林間吹拂，沉浸在玄幻的氛圍中。

大家如果在11月前來，務必如Toku的安排一樣，白天先到神社參拜，到附近散步後，待入夜後再訪，一樣的神社，會有截然不同的體驗。

下方有將祭典期間所有活動內容翻譯成中文，大家可以參考各項活動時間作行程安排。

◎日吉大社もみじ祭りライトアップ（日吉大社紅葉祭典點燈活動）

．官網：http://hiyoshitaisha.jp/2022/09/14/11-1%EF%BD%9E12-6-%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%98%E7%A5%AD%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/

．令和４年（2022）日吉大社紅葉祭典資訊

Ａ、活動日期：１１月１日（火）～１１月３０日（水）

※境內所有參拜活動時間為09:00～16:30。（夜間點燈時無法參拜）

※11月的所有例假日在09:00~16:30時參拜會收取「入苑協賛料」（３００円）。

Ｂ、點燈期間：１１月３日（四）～１２月４日（日）17:00~21:00。

※點燈範圍為入口（山王鳥居）～西本宮為止的參道範圍。

※點燈時間帶為免費參觀（拝観無料）。

Ｃ、菊花展：１１月４日（五）～１１月２５日（五），東本宮周邊會有菊花盆栽展示。

Ｄ、花手水：９月１３日（二）～１２月５日（一），在「西本宮楼門」前有花手水展示。

Ｅ、點燈演唱會

①１１月１２日（六）18:00開始（４０分鐘公演）

出演：安田旺司（バリトン）等

②１１月１３日（日）18:00開始（３０分鐘公演）

出演：大西貴浩（歌）、中丸倖爾（鍵盤ハーモニカ）等

③１１月２０日（日）18:00開始（公演時間未定）

出演：華榮会（三味線）

Ｆ、太鼓奉納：１１月１９日（六）18:00～19:30（西本宮拝殿）

出演予定：和太鼓サークルとんとこ、日吉鼓童、湖鼓ＲＯ（出演順）

Ｇ、紅葉觀賞期（もみじの見頃）

例年１１月１０日左右開始變色（色づき）、１１月２０日左右為最佳觀賞期（見頃），紅葉觀賞期至１２月上旬左右結束。

西教寺 | 1 小時

從日吉大社只需要步行幾分鐘，就能抵達另一處有點燈活動的地方：【西教寺】（さいきょうじ）。

西教寺是日本天台真盛宗的總本山寺院之一，山號為「戒光山」，供奉阿彌陀如來。

據傳開基（創立者）是歷史上著名的聖徳太子，但已不可考。

最早可追溯為室町時代（1336－1573）時，天台真盛宗的宗祖－真盛（しんせい、1443－1495）入寺後開始聞名。

西教寺的名聲雖不及附近的延暦寺、園城寺（三井寺）等，但仍是在日本各地擁有400處以上末寺（別院）的大寺，寺院的古老建築相當講究，且保存完好。

從山門進入後，可看到參道狹窄而陡長，兩旁的紅葉被染上了五顏六色的燈彩。與日吉大社以大紅色為主的大氣點燈不同，西教寺似乎走的是繽紛多彩的細膩華麗風格。

寺院錯落於山林中，有數座被政府登陸為重要文化財，西教寺雖然沒有日吉大社境內遼闊，點燈的範圍卻完勝，有多條路線可以走，而且每座寺院的點燈都有不同的主題風格，非常用心。

登上佛寺的最高點，有一處觀景平台，從這裡可以眺望夜晚的琵琶湖。站在金黃色的楓葉下看著湖畔閃爍著星星點點的燈火，如此迷人壯闊的景致，能了解滋賀縣民為何能一生以琵琶湖為傲。

◎西教寺

．官網：http://saikyoji.org/

．目前尚未查詢到今年秋季點燈的情報，請關注西教寺官網最新資訊

Super Hotel Shiga | 12 小時

離開西教寺，天色已晚，該前往今晚下榻的地方了。

順著湖往南走，行經橫跨琵琶湖的【近江大橋】，便會來到位於琵琶湖東南的【草津市】（くさつし ）。

【湖南】（こなん）地區是滋賀最商業化及工業化的地域，第一大城大津市及第二大城草津市皆在此範圍。

由於ＪＲ東海道線行經草津，從草津搭電車到京都僅需30分鐘（搭乘JR西日本的新快速只需21分鐘），国道1号、名神高速道路、新名神高速道路等連結東西日本的重要道路也都會行經於此，無論是觀光或是生意往來交通上都十分便利。

我們今晚住的地方，便是草津市內的連鎖飯店品牌：【Super Hotel】（超級酒店）。

Super Hotel是平成元年（1989）創立於大阪的連鎖商務旅館品牌，全日本從北海道到沖繩，目前約有166間，甚至海外在緬甸及夏威夷也有。

Super Hotel最大的特徵就是『便宜又大碗』！

一晚的價格設定通常都在5000日圓左右，提供免費早餐吃到飽（依照地區、節慶會有特殊料理）、飲料吧、地方特色美食的消夜，且根據地區有些還附設天然溫泉！

雖然旅館通常不大，但裝潢都很簡單明亮，公共區域時常會清掃所以相當整潔。

櫃台人員服務態度都非常好，微笑是必備、在大廳休息時還會親切問候，讓客人有賓至如歸的溫馨感。

在櫃台旁會提供多種不同軟硬度的枕頭，可以依照個人需求自由領取。

草津的這家Super Hotel是有溫泉的，而且是被認定有療效的「療養泉」。只要在櫃檯旁的登記表登記下房號，就能在指定時間內的30分鐘，享受整座浴場。

◎Super Hotel Shiga

．官網：https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/kusatsu/

．地址：1 Chome-20-19 Kusatsu, Shiga 525-0034日本

．電話：+81 77-507-9000

．入住時間：上午12:00

．退房時間：上午10:00

．客房提供免費Wi-Fi，平面電視，小冰箱以及茶與咖啡沖泡器具

．提供免費單車租賃服務

．免費供應自助式早餐

第 2 天

Super Hotel Shiga | 10 分鐘

一早起來，先到澡堂泡個溫泉，再到飯店的餐廳享用早餐。

Super Hotel的早餐是免費供應的，所以通常是簡單的料理。會以當地食材做結合，當天就有近江牛筋熬煮的辣黑咖哩（不過一早起來就是咖哩飯還真的有點不習慣）。

La Collina 近江八幡 | 1 小時

從草津順著湖岸往北走，就會來到【湖東】（ことう）地區。

這一帶有琵琶湖周圍最大的平原，可以欣賞到天地遼闊的田園景色。平原上有幾座歷史悠久的小城：彦根市、近江八幡市及八日市市，也是接下來兩天我們的旅程範圍。

首先我們來到了【近江八幡市】（おうみはちまんし）。

從地名就相當有古意的近江八幡，是16世紀末豐臣家第二代家督－秀次（ ひでつぐ ，1568－1595）所建的城下町發展而成。由於近代發展商業繁盛，誕生過許多著名企業家，被稱為【近江商人】（おうみしょうにん、おうみあきんど）名列日本三大商人之一。

近江八幡的第一站，我們來到了【La Collina 近江八幡】。

La Collina 近江八幡為近江當地的和菓子老舖 【たねや】於2015年開幕的園區。「La Collina」是義大利語中「山丘」的意思，為義大利當代著名的藝術家、建築師Michele de Lucchi (1951－) 到訪此地時，曾站在小山丘上眺望而命名。

和菓子老舖 【たねや】（TANEYA）創業於1872年，初代目從京都老舖學成歸來後，在家鄉旧八幡町池田町創立，而後逐漸發展，目前於日本全國百貨公司都有店鋪。今年（2022）正逢創業150周年。

停車場與園區之間隔著一道長長的灌木樹叢，彎腰穿過樹洞，眼前的風景豁然開朗。

一整片廣袤的金黃色平原上，坐落著一座寬矮的可愛建築物，草屋頂與周圍的田園及後方的小山融為一體。這就是【La Collina 近江八幡】入口，同時也是洋菓子店【Club Harie】。

【Club Harie】（彩繪玻璃俱樂部）是由「倶楽部（クラブ）」及「玻璃絵（ハリエ）」組成，【たねや】在1951年創立的洋菓子品牌，以「バームクーヘン」（年輪蛋糕）作為招牌，是近年引起話題的日本超人氣甜點。

這座園區裡的建築全是由當今日本建築界有「頑童」之稱的建築史家藤森照信（ふじもり てるのぶ、1946－）一手規劃設計，主要設計理念為「自然に学ぶ」（在自然中學習），從享用甜點的同時也能享受大自然的理念出發，打造了這座甜點園區。

藤森照信的設計獨樹一格，善用自然元素、創作前所未有的建築，同是建築家的隈研吾形容是「見たことがないのに 懐かしい」（從未見過卻能勾起懷念的感覺）。

以大量植物覆蓋、數個大大小小的“草屋根”（草屋頂），宛如一座座小山丘，與後方的八幡山融為一體，讓建築絲毫沒有破壞近江八幡美好的自然景觀。

走進草屋頂的建築中，又是從未見過的設計，白色的牆及屋頂上，有著密密麻麻的黑點，仔細一看全是黑炭的碎片。

藤森照信利用炭片牆上製造出凹凸，使回音在挑高的空間中不容易反射，利用自然素材降低屋內的噪音污染。

據說每一片都是建築師、社長及店員們合力貼上的，可以感受到藤森在不僅設計充滿童趣，本人也非常活潑有趣。

建築介紹了這麼多，實在有些口乾舌燥了，趕緊排隊準備來享用這裡最有名的年輪蛋糕，看看這熱賣全國的蛋糕究竟有多厲害！

差不多排了３０分鐘左右，就到了二樓的座位區，我們運氣很好的被安排到靠近窗邊的位置，可以欣賞到美麗的八幡山景。

八幡山正式名稱為【鶴翼山】（かくよくざん），高283.8公尺，是當地著名的「恋人の聖地」。

此時天空開始降下斗大的雨珠，很慶幸這時候能夠坐在室內休息。

年輪蛋糕的製作過程公開展示，一做好送上來時還是熱的！最外層敷上一層薄薄的糖衣，咬下去的瞬間脆脆甜甜的感覺超級幸福。蛋糕非常綿密鬆軟，過去雖然吃過一些年輪蛋糕，但從未吃過如此細膩的口感。

◎La Collina 近江八幡

．官網：https://taneya.jp/

．地址：〒523-0806 滋賀県近江八幡市北之庄町

．電話：+81748336666

たねやラコリーナ | 1 小時

隨著雨勢較緩，我們決定繼續探索La Collina園區。剛才的草屋頂建築只是入口，後方還有一整片的建築與設施。

外觀如同倉庫般的半圓形金屬建築，名為【たねや クラブハリエ フードガレージ】（TANEYA＆Club Harie美食倉庫），是兩間菓子店的伴手禮專賣店。

內裝為美式車庫風格，兩層挑高，中央甚至擺放了一台廢棄巴士改裝成的餐車。與方才自然系的建築群又截然不同。挑選禮物的同時也能感受探索空間的愉悅，非常棒的設計。

園區到處都有小餐車，除了糕點還有鹹食、飲品等，可以一邊品嘗一邊散步。

牆面上的彩繪、藏在角落的細部設計巧思，讓這座甜點王國逛起來大人小孩都能樂在其中，清澈的青空、遼闊的田野、童話般的建築、美味的糕點，實在非常滿足。

日牟禮八幡宮 | 20 分鐘

離開藤森照信打造的糕點童話世界，我們要繼續探索近江八幡這座歷史與自然交融的迷人小城。

前面曾提到，天正13年（1585年）時、豊臣秀次在八幡山上建造了八幡山城。城下開始聚集商家、成為熱鬧的街市。

如今城雖已被廢，天守也不復存在，但當時城下町的建築群仍完好的保存下來，1991年政府將這一帶列為重要傳統建造物群保存地區，取名為「近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区」。

「近江八幡」這個古意盎然名字的由來，便與保存地區中最重要的信仰中心【日牟禮八幡宮】有著密切的關聯。

【日牟禮八幡宮】（ひむれはちまんぐう）據傳為成務天皇元年（131年）成務天皇即位時下令創立，自古就是近江商人的信仰中心，大家親切地稱其為＂八幡さま＂（八幡大人），久而久之，這一帶就被稱為了八幡。

會將市名冠上滋賀的古稱「近江」，是因為實施市制時，在九州的福岡県已經存在了一座八幡市（やはたし）。福岡的八幡市而後雖然被併入北九州市，但在1977年，京都府又誕生了一座新的八幡市（やわたし）。為了避免撞名及混淆，才在八幡前又加上滋賀的古稱近江。

每年三月中旬及四月時，日牟禮八幡宮會舉行兩大火祭(左義長まつり、八幡まつり)，為國家指定的「選択無形民俗文化財」。

◎日牟禮八幡宮

．地址：〒523-0828 滋賀県近江八幡市宮内町257

．官網：https://himure.jp/

白雲館（旧八幡東学校) | 10 分鐘

順著日牟禮八幡宮的參道走，在入口處的鳥居對面，有棟美麗的西洋建築－【白雲館】。

白雲館的前身為【八幡東学校】，創立於は明治10年（1877年），當時由八幡地方上出身的近江商人及居民們協力建造，以日本傳統的建築技術，打造擬洋風樣式的黌舍。

主要的設計者為近江蒲生郡的大工－高木作右衛門，由於建築與日牟禮八幡宮的鳥居相近，將主屋置於左右兩翼舎後，鳥瞰呈現凹字形的姿態。

塗上白油漆的洋式建築，在玄關上方可以看到日本傳統建築中常見的要素：如破唐風及屋頂上的太鼓楼。

白雲館如今作為近江八幡的観光案内所所用，一樓提供在地的觀光情報、也販賣各種土特產品，二樓則會不定期舉辦各種市民活動展出。

◎白雲館

．料金：免費參觀

．営業時間：９：００～１７：００

．定休日：年末年始（12/29～1/3）

．予約：無須預約

．聯絡對象：（一社）近江八幡観光物産協会

．電話：0748-32-7003

八幡堀遊船 | 1 小時

【八幡堀】（はちまんぼり）是日本安土桃山時代，豊臣秀次下令修築八幡山城時，為了讓八幡一帶的市街地與琵琶湖能連結，以人工建造的一條水路，寬約15公尺、全長約６公里。

作為當時城下町都市計畫的一環，八幡堀在城的軍事防衛、及物流所需的水運上都有相當重要的地位。

船隻及商賈來往增加，帶動了地方經濟繁榮，在八幡山城遭廢後的江戶時代，成為了連結大阪與江戸（東京）之間重要的交易地，對近江商人（八幡商人）及市町的發展起到了很大的幫助。

隨著商業繁盛，在八幡堀的周圍聚集了許多裕福豪商，沿著堀建造起【土蔵】（どぞう，塗上白漆的高級倉庫）及【旧家】（きゅうけ，地方仕紳名流的住所）。

如今隨著商業型態的轉變，八幡堀雖沒有過往的繁榮，但完整地保留下大量的古建築群（政府登記的傳統建造物約180棟），能夠搭乘人力的手搖船，悠哉地欣賞水鄉景致。

◎近江八幡和船観光協同組合 水郷めぐり

．地址：〒523-0806 滋賀県近江八幡市北之庄町880

．網站：http://www.suigou-meguri.com/

．電話：+81748322564

．營業時間：09:00–15:00

．費用：大人2200日圓；小孩1100日圓

．遊船時間：約80分鐘

近江牛料理 千成亭 | 15 分鐘

在八幡堀散步途中，突然又開始飄起毛毛細雨，我們趕緊跑到了一處屋簷下，不遠處傳來陣陣的香味，循著香味找到了這間專門賣近江牛料理的餐廳。

【近江牛】（おうみうし）是滋賀縣內生產的黑毛和種的和牛，根據記載已有超過400年歷史，是日本歷史最悠久的肉用牛。近江牛與松阪牛、神戶牛並稱為日本三大和牛之一，由於滋賀縣內全體共同生產，與其他多為個人飼育的品種牛相比，產量大且肉質優。

這家【千成亭】於昭和8年（1957）創業於滋賀縣彥根市，目前在滋賀縣內有多家分店，且擁有自家的農場（千成亭ファーム，位於近江八幡市郊）。料理以近江牛為主，我們聞到的味道，就是以近江牛製作的炸物。

店內一樓的空間供外帶使用，空間不大，但有幾個座位可供現買現吃使用。

近江牛的炸物菜單上有三種：【近江牛コロッケ】（近江牛可樂餅，200日圓）、【近江牛プレミアムコロッケ】（豪華版近江牛可樂餅，250日圓）及【近江牛メンチカツ】（近江牛炸肉餅，300日圓）。

由於味道實在太誘人、又是難得能以便宜的價格吃近江牛，我跟Nick不約而同地點了最貴的近江牛炸肉餅（從照片上來看其餡料最豐富）。

拿到手裡還非常「阿茲阿茲」（日文熱的意思）的炸肉餅，咬下一口，黑毛和牛的香氣毫不留情地湧出，肉汁的甜味在口中漫溢，簡直太幸福！

◎近江牛レストラン 千成亭（八幡堀店）

．地址：〒523-0837 滋賀県近江八幡市大杉町12

．官網：https://www.sennaritei.jp/site/restrant/

．營業時間：11:00–14:30

旧八幡郵便局 | 30 分鐘

雨過天晴，我們繼續回到近江八幡的老街上散步。

舊八幡地區雖然已沒什麼店家，但光是走走看看這些迷人的和洋風格融合的古建築、以及遠方的八幡山景色，心情也如當下的天氣ㄧ般豁然開朗。

在整條街古色古香的建物中，有一棟特別顯眼、很難不注意的存在：【旧八幡郵便局】（きゅうはちまんゆうびんきょく）

在舊八幡地區，除了八幡堀兩旁的土藏及舊家等和式傳統建築，在街町上時不時也能看到許多洋式建築。這就要提到一位美國建築師William Merrell Vories（日文名：一柳米来留，1880－1964年）。

米來留出生在美國中西部的堪薩斯州，求學時曾在科羅拉多學院研讀建築學。

25歲時來到滋賀縣的八幡町任職英文教師，並建造一艘船在琵琶湖上到處航行傳教。

1908年在京都成立了建築設計事務所，從關西地區出發，在日本全國留下無數教會、學校、住宅等作品。

米來留另一個為人津津樂道的成就就是在1920年成立了【株式会社近江兄弟社】（おうみきょうだいしゃ、OMI Brotherhood, Ltd.），開發製藥產業，進口【メンソレータム】（曼秀雷敦，台譯早期受日文影響翻譯成「面速力達母」，商標「小護士」為人所知），成為日本家喻戶曉的老牌藥廠。

晚年的米來留持續與妻子在近江八幡工作服務，並在此臨終，受到市民的愛待，獲選為近江八幡的「名誉市民第一号」，至今在街上仍可看到其當年留下的許多足跡。

回到眼前這棟建築－旧八幡郵便局，這是米來留留下的重要作品之一，於1921年竣工、作為郵局服務地方四十年，而後因為老舊而重新修復，如今成為地方的活動會場及多功能空間繼續被使用著。

米來留的設計多半為美式風格，這棟建築物卻是以西班牙式（スパニッシュ）結合和風的町屋造法建造，在獨具個性的造型下又不與周圍景觀衝突，成為最低調的地標。

一進到郵局裡面，破雲而出的午後陽光正好灑進來。

這棟在我們到訪時（2021）正好滿一百周年的老郵局，在千變萬化的現代社會中，靜靜地保持著原本的風貌，守護著街坊的記憶、等待著遊人的造訪。

◎旧八幡郵便局

．地址：〒523-0862 滋賀県近江八幡市仲屋町中

．營業時間：星期六、日 11:00–17:00

仲屋町 | 30 分鐘

從日牟禮八幡宮參道出來，跨過白雲橋、在白雲館的兩側，一條為【仲屋町】、另一條為【為新町】，這一帶皆屬於「近江八幡市八幡伝統的建造物群保存地区」的範圍。

這裡非常適合散步，時不時就會發現保存完好的古蹟建物，在不改變建築外觀下，某些老屋也整修改建為新穎時髦的店家。

Going Nuts | 15 分鐘

在為心町及仲屋町的巷弄間，我們發現了一間有趣的小店【Going Nuts！】。

英文中 nut是「堅果」，也可用來指人「瘋狂」，為非正式用法。而片語 go nuts 則表「欣喜若狂」，兩者皆為口語用法。

老屋的外觀下、裏頭的裝潢十分現代。

店裡以販賣堅果與果乾為主，種類繁多，能夠單買，也能選擇付2000円裝到飽的方式，我們到的時候正好遇到一位母女正在研究戰術，討論該如何裝才能裝最多（笑）。

這間店鋪是2012年6月開始的區域重造計畫【まちや俱楽部】（町屋俱樂部）的一部分。

利用當地江戸時期創業的大酒廠遺跡，重新翻新後改造成現代商家。一方面保留住近江八幡的歷史軌跡、文化，也為地方產業注入新的活水。

◎Going Nuts！

．ＩＧ：https://www.instagram.com/goingnuts777/

．官網：https://www.going-nuts.com/

近江八幡教會 | 10 分鐘

在為心町的尾端，有棟潔白高聳的鐘樓，在低矮的古建築群中格外醒目。

近江八幡教會是前面提過的美國建築師一柳米在留生前時常來的教堂。

八幡地區的教會最早創立於1901年，1905年米來留來幡後，修建了「八幡基督教青年會館」，又修建了初代教會堂。後教會堂不幸燒毀。而今的教堂為1981年由其事務所又重新設計建造。

官網：https://www.hachimankyoukai.com/home

柳川漁港 | 10 分鐘

這一趟下來，我跟Nick開車沿著琵琶湖，從湖北的長濱市、高島市，到湖西的比叡山，湖南的大津市、草津市，來到湖東的近江八幡市，再來我們要繼續往東北方前進，朝向這趟環湖紅葉之旅的最後一座城市：【彥根市】。

雖然沿途始終繞著琵琶湖在走，但一天半來好像都沒有好好欣賞過這座日本第一大湖。

於是在前往彥根市的途中，我們找到了一片湖岸沙灘，看著夕陽緩緩落入「湖平面」。

【琵琶湖】（びわこ）大約成形於440萬年前，是第三古老的湖泊。隨著地殼的變動湖的位置從最早的三重縣一路向北改變到現今的位置。面積約670平方公里（約84.5座日月潭大）、周長約235.2公里，是日本面積最大、儲水量最多的湖泊。

由於琵琶湖實在太大，隨風起浪乍看如海，在日本最古老的書籍『古事記』中，就有「淡海の海・淡海」等記載。

「琵琶湖」之名最早的史料紀載，為室町時代的明応年間（1492年 - 1501年），一名僧侶景徐周麟創作漢詩七言絶句「湖上八景」中寫到：「瀟湘八幅 其の図案ずるに 長命寺の前 天下に無し 一景新たに添う有声画 袖中に携えて琵琶湖へ去る」。

站在湖邊看著夕陽緩緩沒入湖中，整座琵琶湖被染成金黃，浪拍打在湖岸上閃閃發光，欣賞如此美景心中也無限感動。

Hikone Castle Resort & Spa | 2 小時

到彥根市時天色已晚，我們今晚下榻的飯店【彦根キャッスル リゾート&スパ】（Hikone Castle Resort & Spa），就在彥根市的地標：彥根城旁。

這家溫泉飯店的裝潢非常氣派高雅，單人房的空間也算寬敞。在湯屋外有酒吧能稍作休息，還有提供免費的啤酒、以及滋賀產的黑豆茶等飲品。能夠一邊品嘗地酒、一邊欣賞國寶彥根城點燈的美景。

比内地鶏 ほっこりや 夢京橋本店 | 2 小時

在飯店稍作休息後，我們來到附近一家與飯店有合作的料理店：【比内地鶏 ほっこりや 夢京橋本店】享用晚餐。

【比内鶏】（ひないどり）是日本三大地鶏之一，主要產地在東北的秋田県北部，北國澄澈的空氣加上奥羽山脈豐富的天然湧水，種植出來的嚴選作物製成的餌料，加上嚴格的飼養規定，讓比內地雞成為雞肉中的極品。

我們點了兩人份的水炊き鍋套餐，還有秋田的名物「きりたんぽ」（烤米棒 ）。

水炊鍋湯頭清淡，最能完整品嘗到比內地雞肉質的鮮美，偶爾灑上一點七味粉，讓香氣的層次更豐富。

きりたんぽ（日文漢字為切蒲英、切短穂，中文為烤米棒）是我們兩個都第一次吃的料理，將熟米搗碎，捏成棒狀後再炙烤，最後沾上特製的味噌，口感軟糯，淡淡的米香加上味噌濃厚的特殊甜味，讓我們十分驚艷。

由於店家與飯店有合作，入住時會拿到折價券，用優惠的價格享用了一頓大餐，非常滿足。

◎比内地鶏 ほっこりや 夢京橋本店

．官網：https://ichien.jp/hokkoriya/

．營業時間：11:30–14:30、17:30–22:00

．定休日：每周三

．預約：https://www.hotpepper.jp/strJ000433728/yoyaku/?vos=othpporgzzzzx00000001

．菜單：http://ichien.jp/hokkoriya/menu/

第 3 天

Hikone Castle Resort & Spa | 1 小時

第三天，天氣十分晴朗。

在一邊泡湯一邊欣賞清晨的彥根城景色後，我們悠閒地散步前往彥根城。

舊彥根町 | 10 分鐘

【彦根市】（ひこねし）是琵琶湖東地區最大的城市，人口約11萬。

「彥根」源自日本神話中最高神祇－天照大神的兩位兒子「天津彥根命」及「活津彥根命」，古代曾在當地的山上祭祀兩位神靈，而後這座山就被命名為彥根山，在山上築的城也就被稱作彥根城了。

玄宮園 | 40 分鐘

首先我們來到的是位在彥根城天守閣的東北角，一座古老的日式庭園－【玄宮園】（げんきゅうえん）。

玄公園建造於1677年，由彥根藩第四代藩主井伊直興（1656－1717）下令打造，江戶時代大名會在城周圍興建所謂的【大名庭園】（だいみょうていえん）做私人使用，日本庭園的技術也在這段時期達到巔峰，赫赫有名的「日本三名園」皆屬大名庭園。

玄宮園內的池塘流水都是引自琵琶湖，建造時參考了中國唐朝玄宗時的離宮庭園。欲仿效長沙一帶具盛名的「瀟湘八景」，在滋賀也打造「近江八景」。

庭園中的池塘上有四座人工小島，並以九座橋梁相連，池畔有臨池閣、鳳翔台、八景亭等建物。最著名的景色，莫過於天氣好時，完美倒映在池水上的彥根城，與庭園中金黃橘紅的楓葉相襯，形成如詩如畫的景致。

此園在1951年6月9日被指定為日本名勝，詳細的所在地為滋賀縣彥根市金龜町3。早上8:30開到晚上5點。乘坐日本國鐵到JR彥根站下車，走路約15分鐘可到。在春季櫻花盛開與秋季楓紅時期（11月中旬至12月底）都有開放夜間燈景參觀。

◎玄宮園

．名勝指定年份：1951年（昭和26年）6月9日

．所在地：滋賀県彦根市金亀町3

．開園時間：8:30-17:00（11月時夜間點燈，無休）

．費用：入城券（含彦根城的観覧料金)800日圓，中小學生200日圓

彥根城 | 1 小時

彥根城的天守閣建造在彥根山的山頂，所以爬上去需要點體力跟時間。城內沿途有不少楓葉，整座城被染得火紅。

【彦根城】（ ひこねじょう）是日本數百座城中，唯五座被指定為國寶的古城之一。

徳川家康手下的四天王之一－井伊直政，在1600年（慶長5年）的關員之戰中戰功彪炳，受封近江國東北地區領地，也就是今天的彥根。

井伊直政在戰爭中負傷，一直無法治癒而在1602年逝世，年幼的長子井伊直勝繼承家業，直政的遺臣們在請示德川家康獲准後，開始建造彥根城。

城陸陸續續分了幾期工程施工，到1622年才完工。

一直到明治維新時期，政府實施「廃藩置県」（はいはんちけん）政策，將日本全國300多個地方自治的藩廢除，設置由中央政府管轄的縣政體系。

各藩的城郭失去了城主，也頓時失去了其存在意義，被視為「無用の長物」而遭廢，許多天守都在此時遭摧毀。彦根城很幸運地，因為是當時陸軍省管轄下的設施而留住了天守及所有建物。

彥根城的天守雖然不大，但威風凜凜地駐守在山頭超過400年，早已成為彥根、甚至是滋賀縣民們的驕傲。

由於其珍貴的歷史價值，近年來指望被登錄聯合國教科文組織的世界遺產名冊呼聲極高，在彥根市內隨處可以看到聲援彥根城入世界遺產的海報與旗幟。

由此能深刻感受到地方居民對這座城的愛。

彦根城 天守閣 | 1 小時

在城的周圍拍攝了無數張美照後，終於要準備登城。

【彥根城天守】的構造有三層，每層都有造型不同的屋頂樣式，有「切妻破風（きりづまはふ）」、「入母屋破風（いりおもやはふ）」、「唐破風（からはふ）」，從不同的角度看會有截然不同的樣貌。

二樓與三樓的窗戶部分為有特殊裝飾造型的【花頭窓】（かとうまど），到最上層三樓的欄杆部分還有如陽台般的【廻縁】（まわりえん）設計，整體看起來相當優雅且細膩。

在城的最上層能夠將整座琵琶湖一覽無遺，晴空下的琵琶湖宛如一顆藍寶石，波光粼粼閃耀動人。

夢京橋城堡路 | 1 小時

離開彥根城後，我們來到城下町的商店街－【夢京橋 キャッスル口一ド】（夢京橋城堡路）。

放眼望去，整條街的建築皆為白牆及黑格為主的町屋，還原／保留了江戸時代城下町的模樣。

街上和菓子屋、洋菓子屋、當地特產、老舖食堂、西式餐廳應有盡有，可說是新舊兼容的「OLD NEW TOWN」。

街上讓我忍不住停下腳步拍照的，莫過於這間有著大量彥根喵 【ひこにゃん】玩偶的櫥窗。

彥根喵（Hikoniyan）2007年時為了慶祝「國寶・彥根城築城400年祭」所設計的吉祥物，在日本千百種吉祥物中是非常知名的角色。

頭上戴著彥根藩第一代藩主井伊直政的紅色頭盔，至於為甚麼是貓，就又要提到當年的彥根藩二代目藩主・井伊直孝的一段小故事了。

井伊直孝(1590~1659) 某次在江戸(東京)狩獵後的歸途中碰上了一場大雨，雨勢凶猛雷電交加，他馬上到路旁的大樹下避雨，看到眼前一座簡陋的小寺（弘徳庵）裡，有隻貓正端坐著對著他招手，彷彿在邀請他入內，並走進去，沒想到才剛踏進去，一道閃電將方才避雨的大樹劈成兩半。

井伊非常震驚，在寺中躲雨時，井伊與寺裡的住持相談甚歡，並結下了友誼，且為了感念那隻貓的救命之恩，而後便捐錢將小寺擴大增建成井伊家的菩提寺(代代歸依、埋葬祖先遺骨之宗廟)，並以井伊直孝的法名「久昌院殿豪徳天英大居士」改寺名為豪徳寺。

從原本一座簡陋的小寺變成大名的宗廟，一切的由來都是因為當初那隻招手的貓，「福を招き縁起がいい」(招來福氣得好運)的故事廣為流傳，寺方也建立了「招猫殿」來奉祀，便有了豪德寺為招財貓的發源地之說。

了解了招財貓的起源故事後，也解開了彥根貓的身世之謎。

千成亭夢京橋店 | 30 分鐘

在夢京橋城堡路上，我們聞到了熟悉的香味，原來是昨天才吃的近江牛專賣店「千成亭」。

這次我們除了炸肉餅外，還點了近江牛咖哩飯，咖哩是很好吃，可是口味太濃反而吃不到牛肉的甜美，有點可惜～

◎千成亭 夢京橋店

．地址：〒522-0064 滋賀県彦根市本町1-1-26１丁目 彦根ＧＹＵＳＥＵＭ１階

．官網：http://www.sennaritei.co.jp/

洋菓子店 三中井 | 20 分鐘

在街上，Nick找到了一家聽說是網路上很多人推薦的洋菓子老舖：三中井。

創業於1954年，在城下町已經經營了60年以上的三中井，是滋賀縣內最著名的蛋糕老店之一，這裡的招牌【オリンピア】（OLYMPIA）蛋糕捲，有著從未吃過的獨特外皮，夾著生奶油、黃桃的蛋糕餡，口感非常特別。

三中井除了多種類的蛋糕、還有其他點心，重點是價格都非常親民，可以多吃多比較。





店內還有座位可供內用喔～

◎三中井

．地址：〒522-0064 滋賀県彦根市本町１丁目６−28

．營業時間：09:00–18:00

㈱四番町スクエア | 10 分鐘

在夢京町城堡路末端，有塊整理得非常美的街區：【四番町スクエア】。

由本町1丁目的市場商店街進行大規模翻修後，在保留原本的歴史下將整片街區以有統一感的方式再造，鋪上石磚的街道、石垣的矮牆，還有草木點綴，兩旁販賣紀念品及小吃的商店林立，很適合散步。

滋賀地鶏アブリABURI | 10 分鐘

在四番街街區，我們又聞到了陣陣香味，難以抗拒地循著香味尋找，看到一位大叔坐在路邊，用小烤爐烤著肉串。

他看到我們很熱情地招呼，跟我們介紹這是用滋賀當地產的雞肉做成的烤雞肉串，我們點了兩隻來吃，烤得恰到好吃，肉質非常有彈性，很滿足。

老闆很熱情健談，讓小小的一支雞肉串，留下了旅途難忘的回憶。

松原水泳場 | 30 分鐘

很快的，三天兩夜的滋賀縣環湖楓葉之旅進入尾聲。

離開前，我們到了彥根市欣賞琵琶湖最美的地方：松源水泳場走走。

這裡沙灘平整，走起來很舒服。

風從山的那頭吹來，湛藍的青空與湖面，琵琶湖也以她最美麗的姿態向我們道別。

一定會再來的，滋賀。

名古屋車站 | 1 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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