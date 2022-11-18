重啟四國春櫻花見行程 愛媛四大推薦賞花路線

開山公園。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

【旅奇傳媒/日本部整理】瞄準航班供給更加穩定的2023年，愛媛提供四條人氣賞花路線。以和風老街聞名的內子，在300平方公里的面積散落著12處賞花景點，可依行程路線與時間來安排。

島波海道沿線盡是可將瀨戶內海與櫻花同步納入的美景，松山東部的西条則有賞櫻的小嵐山、芝櫻依序綻放，秘境川之江城周邊則是櫻花、繡球花陸續登場。

▊ 內子：賞花期3月下旬～4月上旬

石疊東之枝垂櫻

▲石疊東之枝垂櫻。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

受到攝影師們青睞爆紅的「石疊東枝垂櫻」是一株擁有350年悠久歷史的櫻花，已被列入愛媛縣天然紀念物。就位於距內子老街約25分鐘車程，充滿農村風情的石疊地區，高8公尺，延展寬度約達15公尺，猶如巨型粉色箱體般盛開，於滿開的週末會舉行熱鬧花季活動。

◆地址：愛媛縣內子町石疊

◆交通：距內子五十崎交流道約30分車程，遍路37號「弓削神社」旁。

川登筏流

▲川登筏流。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

內子在交通不發達的江戶後期將10根長約 4 公尺的原木為一組，製成名為「KOMATA」的木筏船隻，並利用當地的小田川順流而下至河口的長濱運送。如今每年4月的第 4 個週日當地居民會舉辦「 川登筏流」活動，由穿著蓑衣戴著斗笠的筏師以站姿巧妙操縱，共有10 組以上木筏連接行駛於河道，重現往昔獨特風景。

石疊之宿

▲石疊之宿。 圖：内子町町並・地域振興課／内子町観光協会／來源

為了能活用閒置空屋，內子有許多古民宅改造的民宿，「石疊之宿」也是其一，建築已有百年歷史，一樓保留著的和風地爐構築出老屋風情，二層樓共有3間房，自1994年起由內子町委由當地媽媽們經營，供應最在地的美味家常料理，為內子人氣民宿之一。

內子美食：內子豚朝霧鍋

▲內子豚朝霧鍋。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

內子豬眷養於空氣乾淨，海拔400公尺高的山林，飲用山泉水成長，以朝霧鍋為名的涮涮鍋主要特徵是使用白濁色澤的麴汁湯底，能引出豬肉鮮甜，並代表內子早晨時霧氣環繞，搭配當地生產的新鮮蔬菜及特調沾醬，爽口不油膩。

▊ 島波海道：賞花期4月上旬～4月中旬

開山公園

▲開山公園。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

位於伯方島北端的開山山頂，每年春天約1,000株染井吉野櫻綻放，在展望台可眺望大島大橋、大三島橋、多多羅大橋等3座橋及瀨戶內海風光，最佳賞花期的4月上旬，會在夜間點燈，可欣賞夜櫻的美麗景象。

◆地址：愛媛縣今治市伯方町伊方乙108-38

◆交通：伯方島交流道下車程約10分

頓田川河堤之櫻

▲頓田川河堤之櫻。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

愛媛縣內，人氣前三的「頓田川河堤之櫻」沿著堤防種植約2,000株染井吉野櫻與八重櫻，依時序開花爭奇鬥艷，有絕佳的視角可欣賞180度櫻花海相當壯觀，夜間點燈展現不同氣氛，周邊鄰近以潔白沙灘與翠綠松林著名的唐子濱地區。

大三島藤公園

▲大三島藤公園。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

大三島藤公園以大三島美術館為中心，東側有長300公尺的藤棚，於4月下旬開始綻放紫色藤花，長300公尺的紫藤花海隧道迎風搖曳，每年5月初還會舉辦一年一度的藤花祭。西側還有被白壁環繞的日式庭園，可欣賞1,000朵牡丹花、繡球花。

島波海道美食：今治烤雞

▲今治烤雞。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源 ▲今治烤雞。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源 有別於印象裡的日式烤雞串，被喻為日本三大烤雞之一的今治烤雞最大特色是沒有竹籤串起，而是將切塊的雞肉放上鐵板燒烤，雞皮也是必點菜單，能快速完成美味上桌恰恰符合今治人的急性子。

▊ 西条：賞花期3月下旬～4月上旬

武丈公園

▲武丈公園。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

每年春天會吸引超過2萬人次特地造訪的賞櫻名勝，位於流經西条市的加茂川沿岸，一年四季都是市民休閒的公園，包括染井吉野櫻、寒緋櫻等，種植約100品種，1,500株櫻花，春天花季盛開時節櫻花隧道綿延更加迷人，甚至能媲美台灣遊客最愛的京都櫻花，被稱為「四國的嵐山」。

◆地址：愛媛縣西条市福武甲

◆交通：松山高速公路「西條」交流道下車程約15分

禎瑞之芝櫻

▲禎瑞之芝櫻。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

西条市郊區出海處的中山川堤防，每年4月中旬~5月上旬會開滿多種色彩的芝櫻，白色、紫色、粉紅、桃紅，像是交織出一大張迷人地毯，這是由當地約70戶人家一起手工栽種，遇上好天氣，遠方有著白雪冠頂的石鎚山，前方更是水景倒映出多彩芝櫻，能夠拍出吸睛美照。

西条採果體驗

▲西条採果體驗。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

西条以潔淨水質出名，每年初夏至冬天，能夠體驗摘採各種新鮮水果，從夏天李子、藍莓、秋季葡萄、柿子到冬天的奇異果，可至8家農園組成的「丹原現採俱樂部」體驗，僅需向一處窗口預約即可。

西条美食：鐵板拿坡里義大利麵

▲鐵板拿坡里義大利麵。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

日本人喜愛的古早味番茄義大利麵「拿坡里義大利麵」在西条市是以鐵板盛裝，並放入蛋液增添特色，目前有15家餐廳供應，主要食材為火腿或熱狗，搭配在地鮮蔬野菜，融入每家餐廳的創意。

▊ 四國中央市：賞花期3月下旬～4月上旬

川之江城

▲川之江城。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

位於四國四縣交界位置的鷲尾山山頂，川之江城歷史可遠溯至14世紀，原本有佛殿因此又名佛殿城，但早在1615年便已廢城，只有石牆、護城河遺跡。目前所看到建築都是1984年建造，4層樓的天守閣仿造犬山城，可眺望市區與遠方瀨戶內海各島嶼景觀。春天櫻花與秋天紅葉時節最適合造訪，遠遠就能欣賞美景之間的天守閣。

新宮紫陽花之里

▲新宮紫陽花之里。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

擁有2萬株繡球花的「新宮紫陽花之里」位於四國中央市，約4公頃山坡上種滿許多品種的繡球花，每年進入6月中旬的梅雨季節盡情綻放，花叢二旁步道規劃完善，更推薦體驗以農用作業軌道改造，穿梭花朵間的迷你單軌電車，一車可搭載12人，從高處眺望山坡繁花，每人500日幣。

霧之森

▲霧之森。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

複合觀光設施「霧之森‧霧之高原」位於愛媛與高知縣界，可於大自然中品嘗特色茶―新宮茶製作的各式美食。腹地內分為多棟主題館，有作為新宮茶專賣的傳統古民家、茶博物館及茶工房。而愛媛縣超人氣新宮茶甜點「霧之森大福」總店也在此，另有供應新宮茶蕎麥麵的「霧之森餐廳」。

四國中央美食：霧之森大福

▲霧之森大福。 圖：愛媛縣觀光國際課／來源

被喻為夢幻甜點的「霧之森大福」是愛媛超人氣伴手禮，大量使用清新的新宮茶，結合了奶油、紅豆餡、麻糬、抹茶粉展現4重層次，軟Q口感中舌尖能同時感受茶香甘苦與甜味餡交織出的美味。

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