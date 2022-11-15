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紅葉櫻花奇蹟同框！愛知縣豐田秋季必追小原四季櫻節

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圖：TOURISM TOYOTA、写真AC／來源
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小原四季櫻節即日起開跑，為秋訪愛知縣不可錯過的季節魅力。　圖：TOURISM TOYOTA／來源
小原四季櫻節即日起開跑，為秋訪愛知縣不可錯過的季節魅力。　圖：TOURISM TOYOTA／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】愛知縣豐田市的秋天不只能賞楓，還有櫻花可以看！以四季櫻聞名的小原地區栽有約1萬棵四季櫻，春、秋各會開花一次，11月迎接秋季花期、紅葉期，將能一睹淡粉色櫻花與紅葉共演的奇景。

▲紅葉與櫻花同時登場！夢幻景色讓人目不轉睛。　圖：写真AC／來源
▲紅葉與櫻花同時登場！夢幻景色讓人目不轉睛。　圖：写真AC／來源

而配合觀賞期，11月12日～30日當地也將舉辦小原四季櫻節，像是主會場「小原交流公園」、及「川見四季櫻之鄉」等都是不錯的賞花拍照地點，另有音樂演奏、太鼓表演、老爺車展示等活動，相當熱鬧！

▲春秋季節都會盛開的「四季櫻」，造就出小原地區的秋日奇景。　圖：TOURISM TOYOTA／來源
▲春秋季節都會盛開的「四季櫻」，造就出小原地區的秋日奇景。　圖：TOURISM TOYOTA／來源

愛知縣 小原四季櫻節

期間：2022年11／12～11／30

地點：小原交流公園、川見四季櫻之鄉、豐田市和紙之鄉等。

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