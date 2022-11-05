日本全國「高級名牌附設咖啡廳」：世界第一家LV咖啡廳、Dior x Ladurée馬卡龍、夢幻蒂芬妮Cafe

【撰文:Shinon/ 窩日本】

(延續日本全國7家高級名牌附設咖啡廳上集)

5. 大阪 – LE CAFE V

位於大阪心齋橋LV旗艦店內的咖啡廳，也是世界第一家LV咖啡廳！店內以白色與黃色為主調，帶來豪華輝煌的感覺，而戶外的座位則被植物包圍，可以在都市中享受自然悠閒的用餐體驗。

圖片來源自官方IG

除了裝潢，店內所用的餐具都十分精緻，像是圍著餐巾的帶子可看到LV經典花紋。而餐點更是講究，請來日本名廚須賀洋介監修料理與甜點，使用優質日本國產食材製作，可不是空有外表，味道也是非常棒！

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋2-8-16 ルイ･ヴィトン メゾン 大阪御堂筋 7F

6. 東京 – Café Dior by Ladurée

圖片來源自tabelog

Dior與法國糕點品牌Ladurée(拉杜麗)結合，這組合實在太強了！位在東京銀座Dior旗艦店的4樓，由日本建築家谷口吉生設計的店舖裝潢一如品牌形象般優雅。

圖片來源自tabelog

在店內可享用到Ladurée的點心與甜點，還有豐富的三層架下午茶。更棒的是飲料與他們的招牌甜點馬卡龍會印上Dior的標誌，看起來馬上升值幾倍！

由於Dior旗艦店正在進行翻新工程，咖啡廳會在2022年9月重新開幕。

地址：東京都中央区銀座6-10-1 ギンザシックス

7. 東京 -Tiffany @ Cat Street

圖片來源自tabelog

設於原宿貓街Tiffany概念店中的Tiffany Cafe，店內就是一片夢幻的Tiffany Blue(蒂芬妮藍)，還可找到這家店的可愛貓咪標誌，讓人好想打卡。

圖片來源自tabelog

而菜單以經典電影《第凡內早餐》為概念，主要是咖啡、牛角麵包等輕食與甜點，不只餐具有品牌標誌，還有蒂芬妮藍的甜甜圈及霜淇淋。雖然平常藍色會減去食欲，但相信蒂芬妮藍的話，很多人都會想嚐一嚐啦！餐點可選外帶或內用，但內用記得要提早在網上預約喔！

地址：東京都渋谷区神宮前6-14-5

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