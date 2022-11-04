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日本全國「高級名牌附設咖啡廳」：世界首家Chloe冰淇淋店、立體印花瑪尼、古典優雅寶格麗咖啡廳

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

很多人都喜愛到日本的高級名牌店購物，因為許多都有日本限定的商品。但除了買東西，原來很多品牌都有開設咖啡廳，可以享受到高貴氣氛與美食。這次會介紹日本高級精品品牌附設的咖啡廳，例如LV或寶格麗BVLGARI，還有幾家都是世界第一家分店喔！

1. 神戶 – Chloé Le Glacier

圖片來源 : fashionsnap
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一向有著優雅、女性化感覺的法國時裝品牌Chloé(蔻依)，在2022年8月31日於日本神戶開設了全球首家冰淇淋店「Chloé Le Glacier」。位在神戶阪急百貨店內，提供由著名糕點店「PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI」監修的冰淇淋及飲料。

圖片來源 : fashionsnap
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冰淇淋有約10種口味，例如焦糖落花生、長崎煎茶昆布、和栗蒙布朗等，十分特別，而且使用日本食材製作，味道很有保證。最特別是可以自選兩個英文字母的巧克力片，做到客製化效果，所以馬上成為神戶最強打卡美食。

地址：神戸市中央区小野柄通8-1-8 神戸阪急 新館2F Hankyu Mode Kobe

2. 神戶 – THOM BROWNE

同樣位在神戶阪急百貨店內，知名品牌THOM BROWNE(湯姆·布朗)的全新概念店設有時尚酒吧及咖啡廳，是目前世界唯一一家！店舖裝潢以品牌象徵顏色灰色為主調，店內有一個設有2個座位的小小酒吧，另有VIP專用的個室座位。

酒吧會提供香檳、威士忌、日本酒等酒精與非酒精飲料，倒在THOM BROWNE設計師也喜歡的高級巴卡拉水晶杯提供，享受奢華的氣氛。即使不在店內購物，單純使用酒吧也可以。

地址：兵庫県神戸市中央区小野柄通8-1-8神戸阪急新館2階 Hankyu Mode Kobe

3. 大阪 – MARNI FLOWER CAFE

圖片來源:tabelog
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至於在大阪的阪急百貨店，就可找到義大利品牌MARNI(瑪尼)的咖啡廳。併設在商店旁的咖啡廳，從裝潢到餐具，可看到品牌獨特的撞色、藝術及立體印花元素。

圖片來源:tabelog
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這裡提供咖啡、水果菜、大阪什錦果汁、東京香蕉蘇打等各式各樣飲料，以及冰淇淋與餅乾等點心，可以在購物後休憩一下。而且還可把點心及餐具買回家當伴手禮！

地址：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 3F

4. 大阪 – BVLGARI IL CAFE

圖片來源:tabelog
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在大阪阪急百貨店內還設有著名義大利奢侈品品牌寶格麗的咖啡廳，店內裝飾著照片，有種古典優雅的氣氛。這裡提供咖啡、紅茶等飲料，輕食，還有蛋糕與巧克力。甜點會放著品牌名的巧克力片或是印有品牌標誌，看起來特別高級，會讓人捨不得吃下。

圖片來源:tabelog
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地址：大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店 5F

(未完待續)

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