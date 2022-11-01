大人小孩都適用！東京五天四夜櫻花季行程推薦

本篇介紹東京熱門的親子旅遊景點(迪士尼/墨田水族館/錦系町阿卡將/河口湖音樂盒之森/上野恩賜公園櫻花)，包含推薦的所有餐廳下午茶名單唷！我們能帶著家裡可愛的小寶貝一同旅行，是全世界最幸福的事。以下橘編整理了適合小孩大人同樂的東京五天自由行行程，歡迎大家分享收藏。 ▲Day3 上野恩賜公園櫻花季

▲Day4 河口湖音樂盒之森

▲Day4 河口湖天上公園

▲Day4 西湖里根場

東京親子五天四夜行程安排

Day 1 行程：桃園機場 / 成田機場 / 飯店Check-in卸貨 / 飯店旁的購物中心逛街、吃晚餐

▎去程航班：星宇航空JX804 11:00-15:00 (TPE-NRT) 3/16(四)票價約NT 7,514 托運23kg 隨身7kg

▎景點交通：利木津巴士

▎晚餐：atre/MONA/AEON 三大購物中心內用餐

▎大人宵夜場：飯店有24小時便利超商LAWSON

▎住宿：東京灣東方飯店 (Oriental Hotel tokyo bay)

Day 2 行程：東京迪士尼一日遊 (海洋or陸地2選1)

▎景點交通：飯店接駁車

▎早餐：飯店享用美味自助早餐

▎午餐：迪士尼園區用餐

▎晚餐：一整天玩累了，回飯店附近吃晚餐

▎住宿：東京灣東方飯店 (Oriental Hotel tokyo bay)

Day 3 行程：東京灣東方飯店check out / 美滿如家上野北店check in / 上野恩賜公園散步賞櫻(3-4月櫻花季) 喝星巴客/ 阿美橫町午餐＋甜點＋買隔天早餐銅鑼燒 / 晴空塔墨田水族館 / 錦系町阿卡將 / 淺草雷門晚餐

▎景點交通：地鐵、公車

▎早餐：附近有松屋和便利店，可買食物回來開伙 (房內有小廚房)

▎大人咖啡時光：上野恩賜公園StarBucks

▎午餐：宇奈TOTO上野店(Unatoto) 500日幣銅板鰻魚飯

▎甜點：紅豆蜜三橋

▎隔天早餐：上野兔屋銅鑼燒

▎晚餐：鍋ぞう浅草雷門店 壽喜燒吃飽飽

▎住宿：美滿如家上野北店 (MIMARU TOKYO UENO NORTH)

Day 4 行程：西湖里根場 / 山麓園午餐 / 河口湖天上山公園 / 河口湖音樂盒之森 / 下吉田街景 / 新倉富士浅間神社 / 天空の鳥居 / 東京利久牛舌晚餐

▎景點交通：租車自駕或預約橘子貓日本包車

▎早餐：昨天買好的銅鑼燒

▎午餐：百年茅草屋餐廳– 山麓園 (傳統爐端燒料理)

▎晚餐：利久牛舌天空樹店 (RIKYU)

▎住宿：Mimaru美滿如家上野北店 (MIMARU TOKYO UENO NORTH)

Day 5 行程：先到機場寄放行李(Skyliner) / 成田山新勝寺 / 川豐本店鰻魚飯 / 成田機場 / 桃園機場

▎回程航班：星宇航空JX805 16:00-19:10 (NRT-TPE) 3/20(一)票價約NT 7,800 托運23kg 隨身7kg

▎景點交通：地鐵

▎早餐：附近有松屋和便利店，可買食物回來開伙 (房內有小廚房)

▎午餐：川豐本店鰻魚飯

住宿推薦

東京灣東方飯店（Oriental Hotel tokyo bay)

地址：千葉縣浦安市美濱1-8-2

電話：+81-3-6630-3777 ( 10:00～18:00 )

距離機場車程：1小時 (利木津巴士)

鄰近捷運：JR新浦安站 (出飯店徒步1分鐘)

交通機能和周邊生活機能很好，飯店配有迪士尼免費接駁車。帶小孩的話，四晚都住在這邊，可省去搬運大大小小行李的不便與勞累。

圖片來源：Oriental Hotel tokyo bay Website

美滿如家上野北店（MIMARU TOKYO UENO NORTH)

地址：〒110-0005 東京都台東区上野7丁目14-4

電話：+81-03-5830-6255

距離機場車程：1小時 (搭乘京成Skyliner)

鄰近：JR上野站 (出站後徒步10分鐘)

新穎寬敞的公寓式酒店，環境清幽，房間空間很大，非常適合小家庭入住，離熱鬧的阿美橫町很近。飯店附近有24小時超市可以補貨，有小廚房、微波爐、大冰箱，鍋碗瓢盆都有 可以自己煮東西來吃。對於有帶小嬰兒的家庭是很好的選擇。

圖片來源：MIMARU TOKYO UENO NORTH Website

橘編畫重點

第四天去河口湖遠眺富士山的行程，因為車程單趟近3小時，若只想舒服搭車睡覺，頭腦放空、不考慮自駕停車找餐廳等問題，建議直接預約橘子貓日本包車前往，可大大減輕腦袋與腳程負擔(尤其是帶年長的爸媽或小小孩旅行時，特別地方便)。

延伸閱讀： 日幣創下32年來最低點

想知道更多台灣私房景點，請上「橘子貓 TTtrips」官網 、 推薦「橘子貓去日本」LINE社團