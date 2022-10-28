來河口湖豪華露營！獨占無遮蔽富士山、大啖當地名產、超悠閒拍美照
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年夏季翻新開幕的豪華露營區「CAMP RESORT QOONEL+」位於半山腰，擁有無遮蔽的富士山與河口湖絕景相伴，且只要徒步5～10分鐘就能抵達夢幻打卡景點「河口淺間神社 天空的鳥居」，想要來趟悠閒拍美照的河口湖旅行，筆記這裡準沒錯！
境內規劃7棟住宿，根據房型不同最多可2～4人同住，共用淋浴間為男女分別。營區主打讓住客們在此「吃、睡、滿足」，享受自然圍繞下的度假時光，遠離日常與繁忙生活。1泊2食四人同住，每人24,890日圓起。
交通：河口湖站車程約15分鐘。
地址：山梨縣南都留郡富士河口湖町河口2568-1
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