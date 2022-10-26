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東京1人輕旅行說走就走！上野站1分鐘小資住宿推薦

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圖：リソルホールディングス株式会社／來源
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「Hotel Resol上野」客房示意圖。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源
「Hotel Resol上野」客房示意圖。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】距離JR上野站徒步只要1分鐘的「Hotel Resol上野」雖然房間與床鋪偏小，但具備交通與逛街優勢。 館內9成以上客房都是經濟雙人房（Semi-Double），床鋪寬度約140公分，適合1人東京輕旅行，如果計畫2人同遊，則較適合不怕擠的小資旅人們入住。

▲飯店早餐提供內餡豪華的貝果堡。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源
▲飯店早餐提供內餡豪華的貝果堡。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源

單人入住每晚7,600日圓起，雙人則為每人4,600日圓起（不含早餐）。只要追加銅板價700日圓就可以品嘗飯店早餐套餐，主餐提供塞滿蔬菜的貝果堡或現烤麵包2選1，還能再搭配每日湯品、優格與飲料。

▲飯店大廳示意圖。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源
▲飯店大廳示意圖。　圖：リソルホールディングス株式会社／來源

京都 Hotel Resol上野

交通：JR上野站入谷出口或淺草出口，徒步1分鐘。

地址：東京都台東區上野7-2-9

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