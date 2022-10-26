東京1人輕旅行說走就走！上野站1分鐘小資住宿推薦

惡魔果實真實存在？日前有一名日本網友在推特曬出一張宛如經典動漫《航海王》中的「惡魔果實」照片，但它其實是一顆真實存在的哈密瓜！究竟這名網友是怎麼種出這樣的哈密瓜呢？ 動漫《航海王》中的「惡魔果實

2022-10-25 15:30