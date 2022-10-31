東急首棟雙品牌飯店感受日法攜手魅力 12月大阪難波開住

「東急STAY Mercure 大阪難波」客房示意圖。 圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】預計12／1開幕的「東急STAY Mercure 大阪難波」由日本的東急STAY集團與法國的雅高集團旗下品牌美居飯店（Mercure）攜手打造，為東急STAY旗下首棟雙品牌飯店。距離大阪熱門旅行景點難波、心齋橋徒步5分鐘內就能抵達，替訪日遊客再添住宿好選擇！

▲早餐以近年來風行的能量沙拉為首，光看搶先公佈示意圖就讓人食指大動！ 圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

館內不光只有常態客房，也有附設洗衣機與簡易廚房的豪華房型，能夠對應長短天數旅行需求。自助式早餐以健康又鮮豔的「能量沙拉」為主角，搭配飯店現烤可頌與麵包等，每日替換40多種菜色能夠嘗鮮！入住雙床房包含早餐，每人7,200日圓起。

▲東急STAY Mercure 大阪難波飯店大廳示意圖。 圖：東急リゾーツ＆ステイ株式会社／來源

大阪府 東急STAY Mercure 大阪難波

交通：Osaka Metro「難波」站25號出口徒步4分鐘；或「心齋橋」站7號出口徒步5分鐘。

地址：大阪府大阪市中央區西心齋橋2-2-4

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