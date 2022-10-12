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降幅最殺5千元！ 長榮航空機票「日本線大降價」較勁星宇 東京來回1.6萬有找

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
長榮航空。圖／聯合報系資料照
長榮航空。圖／聯合報系資料照

忍了2年多終於可以出國了，許多民眾不管機票價格翻倍也願意買下去。10/11機票達人布萊N發文表示，被星宇刺激到的長榮航空，跟進調降日本線價格，降幅高達3千至5千元，讓想飛日本的民眾眼前為之一亮！

日前旅遊達人布萊N指出，10、11月星宇航空日本線全面大降價，最大降幅高達5千元，若搭配折扣碼「DOUBLETENTHDAY」(適用出發日期為11月15日後)，台北出發飛沖繩來回機票僅9,264元、東京13,506元、大阪14,126元、福岡12,654元，飛沖繩竟然低到不用一萬元，價格真的超佛。

而臉書粉專「布萊N機票達人」最新發文表示，星宇操作果然刺激到長榮，長榮航空日本航線全面大降價，降幅高達3千到5千元，台北來回含稅票價東京成田15,454元、大阪14,668元、福岡14,311元、羽田16,510元(注意優惠價格集中在12/20之前)，搭乘長榮來回東京票價1.6萬元有找，不少民眾扼腕太早下手訂機票了。

圖／取自布萊N 機票達人FB
圖／取自布萊N 機票達人FB

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