日本最夯卡通角色「Chiikawa吉伊卡哇」全新主題商店9月插旗東京車站一番街！

【撰文:Shinon/ 窩日本】

日本有很多可愛的卡通角色經常俘虜我們的心，而說到近年熱門的角色，「吉伊卡哇」(Chiikawa)必定榜上有名，無論在日本或台灣都有很多粉絲！最近吉伊卡哇又要開新的主題商店，以後來日本請不要錯過！

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「吉伊卡哇(Chiikawa)」是什麼？

「吉伊卡哇」(Chiikawa)–來源自官方Twitter

「吉伊卡哇」原來的日文名是「ちいかわ」(Chiikawa)，是日語「なんか小さくてかわいいやつ」的簡寫，意思是感覺又小又可愛的傢伙。

這是由日本插畫師ナガノ(Nagano)設計的角色，最初他在Twitter上分享漫畫，漸漸受到歡迎，在2020年設立吉伊卡哇的專門帳戶開始連載。去年更發行單行本、製作動畫，今年更在日本晨間情報節目《鬧鐘電視》中開始放送動畫，拿下日本角色大賞2022的冠軍，成為熱門的國民卡通角色。

吉伊卡哇系列的主人公是一隻謎之生物，牠的小夥伴包括八字貓(Hachiware/ハチワレ)和​兔兔(Usagi/うさぎ)等等，故事描寫他們歡樂的日常，看著讓人感到療癒放鬆。吉伊卡哇有台灣官方Instagram帳號分享中文版漫畫，有興趣的朋友可以去看看喔！

全新主題商店「吉伊卡哇Land TOKYO Station」

吉伊卡哇Land TOKYO Station–來源自官方Twitter

吉伊卡哇的主題商店「吉伊卡哇Land」(ちいかわらんど)目前位在玩具店KIDDYLAND的大阪梅田店、原宿店、福岡Parco店、京都四条河原町店角落裡，而在2022年9月16日將會在東京車站一番街開設新分店！

星號為「吉伊卡哇Land TOKYO Station」的所在地點

相信很多旅客都對東京車站一番街十分熟悉，這是位於東京站內的地下商店街，分動漫主題的「東京動漫人物街」、拉麵名店聚集的「東京拉麵街」及可找到各種點心的「東京甜點樂園」等。而這次「吉伊卡哇Land TOKYO Station」就是在「東京動漫人物街」內！這條商店街還可找到Disney、Snoopy、嚕嚕米、吉卜力等多家主題角色商店。

吉伊卡哇卡片 – 440日幣

吉伊卡哇文件夾 – 385日幣

吉伊卡哇餅乾 – 918日幣

在「吉伊卡哇Land TOKYO Station」可以買到各式各樣的吉伊卡哇商品，例如貼紙、磁石、文件夾、毛巾的文具雜貨，還有可愛包裝的餅乾。當中還有寫著TOKYO字樣的新店開幕記念商品，作為伴手禮或是自用都非常適合。

購物特典

印章圖案

在這家商店購物會送上特典小禮物雷射貼紙，滿3,300日幣送球型瓶裝水、滿8,800日幣送娃娃別針。此外，店內還設有印章可以蓋章留為記念，粉絲可要特別注意！

吉伊卡哇Land TOKYO Station地址：東京都千代田区丸の内1丁目9-1

吉伊卡哇真的太可愛了！每項商品都好好看，去東京車站時記得逛逛這家全新主題商店，但小心會不小心買太多喔！

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