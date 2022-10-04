喜迎日本重啟入境觀光！Palace Hotel Tokyo推開業10周年紀念入住套餐

慶祝開業10週年，Palace Hotel Tokyo推出「紀念東京」入住體驗，可享多重禮遇。 圖：Petrie PR香港／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著有日出之國美譽的日本迎來旅行的新曙光，該國頂級奢華酒店之一現正準備再次歡迎國際旅客到訪。為紀念酒店開業10周年，Palace Hotel Tokyo揭幕其全新入住套餐，誠邀賓客共同慶祝。

▲招牌巧克力chiyo choco。 圖：Petrie PR香港／提供

即日起至2023年5月31日期間，酒店誠獻「紀念東京」慶典入住體驗，包含精心策劃的十大元素，紀念這一福布斯旅遊五星評級酒店的里程碑：免費住宿一晚，支付兩晚房價即可享受三晚入住。

預訂俱樂部客房或套房-包括酒店最新推出的專尚套房的賓客，可享受俱樂部酒廊款待禮遇，包括每日早餐、下午茶、晚間雞尾酒以及精美小食。

護城河畔早餐：享用Grand Kitchen戶外露臺豐盛早餐，俯瞰皇居外苑美景，在全球最繁華的國際都市中心感受濃郁歷史氣息與寧靜氛圍。

迎賓美酒：Palace Hotel Tokyo私家酒標的Merlot Cabernet Sauvignon Bordeaux一瓶，可帶回家作為紀念，或在下榻期間品飲。

藝術美味：酒店招牌巧克力chiyo choco一盒-印有日本特色圖案的白巧克力、牛奶巧克力及黑巧克力，纖薄精美，入口即溶。

▲享用以懷石料理聞名的和田倉Wadakura餐廳佳餚。 圖：Petrie PR香港／提供

匠心調酒：雙人份「花開」雞尾酒，可在酒店內舊世界風格酒吧Royal Bar，或坐擁皇居外苑及丸之內天際線美景的時尚酒廊Lounge Bar Privé享用。這款酒以柚子酒、櫻花酒、白朗麗葉酒，以及新瀉縣八海釀造株式會社生產的酒店招牌清酒1-1-1調和而成，口感爽脆清冽，花香四溢，讓人不禁想起酒店周邊的自然風光。

精緻料理：雙人prixe-fixe晚餐，場所可選酒店內的米其林星級餐廳Esterre，該餐廳由酒店與DUCASSE Paris聯合營運，提供當代法式料理；精選新鮮海陸風味烹製鐵板燒佳餚的GO；或者以懷石料理聞名的和田倉Wadakura。

水療護理：在evian SPA TOKYO享受兩次時長120分鐘的「幸福時光」水療護理，體驗法式風情護理療程，沉浸於兼具日式美學與靜謐氛圍的極簡主義空間之中。該款護理集美體與美顏於一體，旨在舒緩緊張，注入能量，恢復活力，可在單人護理室或雙床水療套房內體驗。

▲The Palace Lounge精緻下午茶。 圖：Petrie PR香港／提供

雙人下午茶：The Palace Lounge備受歡迎的下午茶服務，以每個季節特有的色彩為靈感設計，選用時令食材製作，以專為酒店定制的嶄新漆器裝盤。整套漆器由享譽國際的日本當代藝術大家赤木明登親自設計，遵循Palace Hotel Tokyo「與自然和諧共處」的理念以及品牌對傳統與創新的尊重，力求展現傳統美學與當代風格的完美融合。

所有漆器均在藝術家的工作室中手工製作完成，每件的形狀與尺寸均不盡相同，呈現河中石塊歷經時間與水流雕琢的天然形態，最後塗上黑色或白色的漆，為藝術品般精美的甜鹹茶點（以及精選茶飲）提供優雅環境。

紀念版行李牌：一對十周年紀念房卡暨行李牌。

芳香留念：Palace Hotel Tokyo招牌「Pure Tranquility」芳香精油及香薰藤支禮盒。這款獨家定制香氣融合11款芳香精油，開業10年來已成為備受賓客喜愛的紀念禮品。

【溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。】

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