關西機場自駕90分鐘就到了！拜見和歌山絕美天空之鏡
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】日本版「天空之鏡」景點快收藏起來！和歌山縣的「天神崎」距離關西國際機場車程不到1.5小時，絕景神似玻利維亞的烏尤尼鹽湖而在網路爆紅，成為和歌山熱門打卡景點。
退潮潮位介於150cm～140cm就是拍照好時機，搜尋「田辺観光協会」，官網上就提供符合夕陽西下、潮位高度雙條件的最佳拍照日期與時段，造訪前別忘了先做功課！
| 和歌山縣 天神崎（田辺観光協会）
交通：JR紀伊田邊站搭乘計程車約10分鐘；自駕從關西國際機場出發，車程約80分鐘。
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