鐵道迷必收藏療癒美景！搭JR山陰本線探訪山口惣郷鐵橋

快被疫情悶壞了！最近各國旅遊邊境陸續開放，想出國的心是不是憋不住了啊？身為台灣的好鄰居「日本」是大家選擇出國旅遊的熱門國家，ReadyGo提早為各位安排「5大必訪人氣拍照日本景點」，從百年神社的壯觀威嚴，京都公主的出嫁石板路，到連SHINEE珉豪都在IG打卡的灌籃高手經典平交道，每一個地點都能拍出漂亮的美照，各國網紅也都愛不釋手，快跟著小編一起看下去吧。

2022-06-16 10:01