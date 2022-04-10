麥當勞神級「培根馬鈴薯派」4/13開賣！牛奶奶油餡＋煙燻培根超邪惡，還推9款限量包裝

麥粉暴動！除了日前跟大家分享的夢幻「櫻花麻糬派」，日本麥當勞近期再掀話題，帶著備受好評的人氣商品「培根馬鈴薯派」回歸，宣傳代言還請到女演員廣末涼子，透過25年前的她合體現在的廣末涼子，彰顯25年來不變的美味，加碼9款懷舊風限量包裝，4/13正式上市。

圖／日本麥當勞官網

日本麥當勞限定甜點、漢堡一直深受國內外粉絲的喜愛，官方最新宣佈4/13起正式開賣口碑鹹派「培根馬鈴薯派」，主打以蓬鬆軟綿的馬鈴薯配上牛奶製成的奶油餡，每份還有大量煙燻培根和洋蔥的配料加持，一口咬下外酥內飽滿，為一款神級組合。限定登場的「培根馬鈴薯派」預計販售至5月中，並結合1990年代盛行的文化推出9款限量包裝，透過日本古早遊戲、玩具呼喚大家的記憶，超適合粉絲蒐集。

圖／日本麥當勞官網

值得一提的是，日本麥當勞邀請廣末涼子拍攝這款回歸「培根馬鈴薯派」的廣告，並透過後製技術成功讓年僅16歲的她，與現在的她同框對話，不僅表達出產品的不變滋味，廣末涼子凍齡的模樣也掀起高討論度，成功誘發網友乃至台灣粉絲對這款新品的關注。

圖／日本麥當勞官網 圖／日本麥當勞官網

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