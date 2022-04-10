快訊

一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

麥當勞神級「培根馬鈴薯派」4/13開賣！牛奶奶油餡＋煙燻培根超邪惡，還推9款限量包裝

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

麥粉暴動！除了日前跟大家分享的夢幻「櫻花麻糬派」，日本麥當勞近期再掀話題，帶著備受好評的人氣商品「培根馬鈴薯派」回歸，宣傳代言還請到女演員廣末涼子，透過25年前的她合體現在的廣末涼子，彰顯25年來不變的美味，加碼9款懷舊風限量包裝，4/13正式上市。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

日本麥當勞限定甜點、漢堡一直深受國內外粉絲的喜愛，官方最新宣佈4/13起正式開賣口碑鹹派「培根馬鈴薯派」，主打以蓬鬆軟綿的馬鈴薯配上牛奶製成的奶油餡，每份還有大量煙燻培根和洋蔥的配料加持，一口咬下外酥內飽滿，為一款神級組合。限定登場的「培根馬鈴薯派」預計販售至5月中，並結合1990年代盛行的文化推出9款限量包裝，透過日本古早遊戲、玩具呼喚大家的記憶，超適合粉絲蒐集。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

值得一提的是，日本麥當勞邀請廣末涼子拍攝這款回歸「培根馬鈴薯派」的廣告，並透過後製技術成功讓年僅16歲的她，與現在的她同框對話，不僅表達出產品的不變滋味，廣末涼子凍齡的模樣也掀起高討論度，成功誘發網友乃至台灣粉絲對這款新品的關注。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

延伸閱讀：

《25，21》南柱赫、金泰梨同款旅遊攻略！7大人氣拍攝地必踩點

爆漿餡料太犯規！ 肯德基「巧克力派」、麥當勞「櫻花麻糬派」 2大速食限定新品

麥當勞 日本美食

相關新聞

麥當勞神級「培根馬鈴薯派」4/13開賣！牛奶奶油餡＋煙燻培根超邪惡，還推9款限量包裝

麥粉暴動！除了日前跟大家分享的夢幻「櫻花麻糬派」，日本麥當勞近期再掀話題，帶著備受好評的人氣商品「培根馬鈴薯派」回歸，宣傳代言還請到女演員廣末涼子，透過25年前的她合體現在的廣末涼子，彰顯25年來不變

超人氣PRESS BUTTER SAND推姊妹品牌　八角形奶油三明治、銅鑼燒每口濃郁

PRESS BUTTER SAND推出了全新姊妹牌：「八 by PRESS BUTTER SAND」，在東京車站的大丸百貨裡登場。

北阿爾卑斯山下的寶地！長野「安曇野市」還有山葵與天蠶絲，穗高神社祭典更是經典

位於日本中部長野縣的安曇野市，擁有乾淨清澈的山泉水及優美的自然環境，造就了當地出產高品質的山葵、珍貴的天蠶絲、美味的蕎麥麵等。除了有自然清爽的「綠色贈禮」外，更有靈氣十足的穗高神社及其一系列歷史悠久的祭典。

500公尺櫻花道太夢幻！鐮倉賞櫻名所「鶴岡八幡宮」前的絕美亮點

鐮倉經典地標鶴岡八幡宮，是不少人熟悉的鐮倉經典景點，而位於其參道「若宮大路」上，有一條長達500公尺的櫻花道，有被稱為「段葛之櫻」。

全佐賀最好吃！超值「唐津漢堡」到虹之松原必嚐　認準復古行動餐車開吃

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】創業超過50年的唐津漢堡松原本店，是佐賀縣唐津市觀光勝地「虹之松原」的代表名物，以可愛的復古小巴作為行動餐車，就停在面對唐津灣的松林內、也在縣道347號沿途腹地中。

沉沒在水中的森林奇景！如夢似幻的岩手縣「錦秋湖水沒林」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】連結岩手縣和秋田縣的國道107號路線、與JR北上線之間，有一座寬廣的水庫湖，叫做 #錦秋湖。冬末初春新綠時刻，融雪水會讓湖的水位變高，因此會出現極為夢幻的 #水沒林 奇景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。