爆漿餡料太犯規！ 肯德基「巧克力派」、麥當勞「櫻花麻糬派」 2大速食限定新品敲碗吃爆啦

愛吃甜點派的快看過來！ 日本速食業者經常推出季節限定新品，最新發現肯德基上架深受巧克力控喜愛的「巧克力派」，日前麥當勞也推出全新「櫻花麻糬派」，皆是讓人一吃就印象深刻的強力甜點啊！

圖／取自kfc_japan官網

日本肯德基過往曾推出「巧克力派」，一開賣就掀起搶吃潮。這款外酥內軟的「巧克力派」，由香酥黑可可酥皮裹入滑順巧克力內餡，咬一口充滿嘴的爆餡巧克力，實在太誘人。

近日日本肯德基宣布「巧克力派」再度上架回歸，單點價格為230円（台幣約53元），套餐加購優惠價200円（台幣約46元），平均一個50元有找就能吃到，可以一口炸雞一口巧克力派，好幸福的滋味呀！

圖／取自kfc_japan官網

日本麥當勞的甜派一直不斷推陳出新，於3月底推出了期間限定「櫻花麻糬派」，粉粉嫩嫩櫻花色的派皮讓人十分驚艷，還可以吃到內心的內餡，有紅豆粒與Q彈麻糬，交融帶出淡淡的櫻花香甜，連外盒顏色也超粉嫩，就像嚐到春天般讓人喜愛幸福滋味，拿在手上也是好好拍的一款點心！

日本麥當勞官網期間限定櫻花麻糬派，單個售價150円（台幣約35元），非常親民價，同時貼心叮嚀，剛出爐的櫻花麻糬派會很燙，所以入口時一定要小心。

圖／取自マクドナルド 圖／取自マクドナルド

看到這裡甜點控們是不是太心動了呢？目前還沒辦法出國，先收進口袋名單，就等出國吃爆它。又或是大家快一起敲碗台灣2大速食業者也能推出更多元更創新口味的派吧！

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