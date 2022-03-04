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6款老舖甜點新包裝　岩手縣盛岡市推伴手禮新品牌「MOYANE」滿滿設計力

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：manordaいわて株式会社／提供
圖：manordaいわて株式会社／提供

經由設計師的巧思重新打造老舖甜點新魅力。　圖：manordaいわて株式会社／提供
經由設計師的巧思重新打造老舖甜點新魅力。　圖：manordaいわて株式会社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】這兩年在新冠疫情肆虐下，日本國旅觀光客減少、購買伴手禮的需求也直線下降，岩手縣盛岡市的「岩手ADC藝術設計俱樂部」與manorda岩手株式會社，聯合盛岡市內六大業者，邀請二十多歲的年輕設計師，以嶄新角度重新設計盛岡為人熟知的老舖甜點新包裝，於2021年11月推出了全新品牌「MOYANE （モヤーネ）」，是日文もりおか　やっぱり　いいよね的縮寫，意為盛岡果然很棒。

以下是各商品簡介：

▌御菓子司山善「葡萄軟糖」 ￥450 (含税)

葡萄軟糖是在地人所愛的盛岡名物，由山葡萄果汁製作而成，咬下去會呈現漂亮的紫紅色光澤，帶著隱約的酸甜味，是百年老舖御菓子司山善代代相傳的樸素好滋味。

▲御菓子司山善「葡萄軟糖」。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲御菓子司山善「葡萄軟糖」。　圖：manordaいわて株式会社／提供

御菓子司山善

本店地址：岩手縣盛岡市材木町2‒21

TEL：019‒622‒2618

營業時間：9:00〜18:00

公休日：元旦

▌關口屋菓子鋪「燒酎糖」 ￥540 (含税)

燒酎的酒精加熱揮發後、用薄薄的砂糖包起來的「燒酎糖」，是明治26年創業的關口屋菓子鋪中獨一無二的限定商品，共有砂糖、咖啡、山葡萄、抹茶、薄荷白蘭地、哈密瓜、石榴八種口味。以傳統手工製法，一顆顆精煉而成，是非常細緻的糖果，值得細細品味。

▲關口屋菓子鋪「燒酎糖」。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲關口屋菓子鋪「燒酎糖」。　圖：manordaいわて株式会社／提供

關口屋菓子鋪

地址：岩手県盛岡市神明町2-3

TEL：019-622-4509

營業時間：8:30～18:00

公休日：週日

▌双鶴本舗丸基屋「彩双鶴」 ￥756 (含税)

無論盒子上或糖菓上都有双鶴花紋，被稱為「飛向南部的鶴」，是盛岡藩主・南部家代代相傳的家紋。彩双鶴共有以入口即溶的片栗落雁、和在口中香氣擴散的香煎落雁2種糖菓，推薦搭配咖啡或紅茶飲用品嘗最佳。

▲双鶴本舗丸基屋「彩双鶴」。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲双鶴本舗丸基屋「彩双鶴」。　圖：manordaいわて株式会社／提供

双鶴本舗丸基屋

本店地址：岩手縣盛岡市南大通1丁目12-21

TEL：019-653-5777

營業時間：9:00〜18:00

公休日：年末年始

▌株式會社千秋堂「盛岡米麩脆餅・茶餅味」 ￥540 (含税)

岩手老店千秋堂使用1917年創業的「矢沢製麩店」的米麩所烤出來的茶餅味脆餅，香脆好吃。

▲株式會社千秋堂「盛岡米麩脆餅・茶餅味」。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲株式會社千秋堂「盛岡米麩脆餅・茶餅味」。　圖：manordaいわて株式会社／提供

株式會社千秋堂

本店、雫石工場地址：岩手縣岩手郡雫石町板橋35-10

TEL：019-613-4070

營業時間：8:00～17:00

公休日：週六・週日

▌長期熟成咖啡館機屋「珈琲屋的雪球餅乾」 ￥550 (含税)

盛岡人咖啡的消費量在全日本排名極高，也因此喫茶店文化在盛岡當地很盛行，街頭巷尾有著許多可愛的小小咖啡館。在盛岡開業28年、標榜自家烘焙咖啡豆的咖啡館機屋，所特製的手工雪球餅乾散發著核桃香氣與酥脆口感，搭配咖啡一起吃最美味！

▲長期熟成咖啡館機屋「珈琲屋的雪球餅乾」。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲長期熟成咖啡館機屋「珈琲屋的雪球餅乾」。　圖：manordaいわて株式会社／提供

長期熟成咖啡館機屋

本店地址：岩手縣盛岡市本町通3丁目2-11

TEL：019-653-8833

營業時間：12:00～19:00 (最後點餐18:00) (11月至3月期間，營業時間為12:00～18:30）

公休日：週一（遇國定假日改為週二）、第1個週二

▌有限會社小馬本舖宮澤「洽咕洽咕馬小馬波卡」米香 ¥450 (含税)

洽咕洽咕馬祭典是前往蒼前神社敬拜馬的守護神的岩手在地重要祭典。設計上取用洽咕洽咕馬的步行意象，使用核桃和岩手縣產的米、淋上牛奶糖漿烘烤而成的米香，無論視覺或味覺都是一絕。

▲有限會社小馬本舖宮澤「洽咕洽咕馬小馬波卡」米香。　圖：manordaいわて株式会社／提供
▲有限會社小馬本舖宮澤「洽咕洽咕馬小馬波卡」米香。　圖：manordaいわて株式会社／提供

本店地址：岩手縣盛岡市青山2丁目15-26

TEL：019-647-0047

營業時間：9:00～17:00

公休日：週日、第3個週二、1月1日〜1月3日

★更多岩手吃喝玩樂請參考「岩手好好玩」中文粉絲團。

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咖啡 軟糖 觀光

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