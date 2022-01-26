Rail-ly開心火車之旅！ JR東日本不可不搭「TOP3特色列車」

搭乘愉快列車，讓旅途滿心快樂。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】提到日本鐵道，腦中首先會出現「新幹線」「高速度」「高科技」…等的聯想代名詞，以及四通八達、安全可靠的印象。但對於鐵道迷與鐵道旅遊愛好者來說，穿行於日本城市與鄉間的在地列車，更是充滿引人的魅力，每每搭乘總會激起難忘的旅行感動。

JR東日本以「搭乘愉快列車，可以讓您的旅途更開心。」的理念出發，讓列車從純粹的交通工具，進化到讓「搭乘」本身成為目的，從而推出「愉快列車」（のってたのしい列車；Joyful Train）的行駛服務。

JR東日本的愉快列車包含有：新幹線、普通線與SL蒸氣機關車的多種列車型式，最想搭乘哪一輛呢？

今天要為您介紹的是此生非搭不可的JR東日本愉快列車TOP3！

★Resort白神號

為JR東日本首批登場的愉快列車之一，Resort白神號行駛於日本海沿岸的五能線，乘客可同時欣賞到寶藍色的大海和青翠田野的壯麗景色。這輛列車幾乎天天運行，不論是青森往秋田或是秋田往青森，每天最多各有三個班次行駛，是很容易就能預約搭乘到的愉快列車之一。

▲Resort白神號「青池(Aoike)」編成列車沿著風光旖旎的日本海運行，車廂兩側設有大型車窗的展望席，讓美景盡收眼底。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

Resort白神號的宗旨為與大自然共存，共有三款車種裝載油電混和動力系統：青池(Aoike)、橅(Buna)、熊啄木鳥(Kumagera)，命名分別是取自於世界遺產「白神山地」中最有代表性的景點、植物和動物。內部裝潢採用大量的秋田產杉木和青森羅漢柏等沿線的木材，呈現出溫暖安逸的氛圍。另外，3號車廂設有「ORAHO」吧檯，販賣沿線的在地美食。在車上欣賞風景的同時，也能一邊品嘗美食。

▲Resort白神號「熊啄木鳥(Kumagera)」編成列車，行駛於五能線。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲穿行於綠野間的Resort白神號「橅(Buna)」編成列車。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

★東北（TOHOKU）EMOTION號

JR東日本最具代表性的餐飲列車，集設計、美食、藝術、景色等各種魅力之大成，將「在地」和「奢華」兩種元素完美地融入用餐體驗當中。東北（TOHOKU）EMOTION號於2013年開始運行，希望能帶動受2011年東日本大地震和海嘯嚴重影響的三陸海岸的觀光產業。在列車的行經路線中，經常會看到當地居民們向經過的列車揮手致意的情景。

▲東北（TOHOKU）EMOTION號提供享受列車之樂，並以乘坐列車為目的全新旅遊模式。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

在這輛「移動餐廳列車」上，以在眼前烹調的開放式廚房為首，將整個列車設計為餐廳空間的「東北餐廳鐵道」。列車沿著三陸海岸行駛，經過觀景景點時還會特意放慢速度，讓乘客能好好欣賞動人美景。在車廂內的開放式廚房，可直接觀賞廚師的調理過程，臨場感十足。可以享受使用大量東北食材烹製的美饌，並由受過專業訓練的列車員提供五星級的服務。

▲車輛緩行於三陸海岸，讓乘客一面眺望海洋風景，一面享受東北食材烹製的美食。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲2號車廂為實況廚房區，可觀賞廚師的調理過程。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

★海里

這是一輛4節車廂油電混合動力列車，主要行駛於新潟～酒田之間。為了讓乘客盡情享受海景及鄉里美食的列車，所以特別採用新潟縣「海洋」及山形縣庄內「鄉里」兩個概念來命名。以「新潟美食」、「庄內美食」及「日本海景觀」為核心概念，列車上除提供具當地魅力的美食餐點，還能眺望車窗外壯闊的海景。

▲海里採新潟縣「海洋」及山形縣庄內「鄉里」的概念命名。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

不同於東北（TOHOKU）EMOTION號移動餐廳的理念，海里則是把4號車廂獨立出來，只有4號車廂內的乘客才能享用到由料理長精心設計的獨家珍饈。若其他車廂的乘客希望能在車上用餐，可以另外預訂海里的特製便當（採事前預約制）。

▲4號車廂寬敞舒適的座位。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲一邊品味美食餐點，一邊眺望窗外壯闊的日本海。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

除了以上三種特色列車之外，JR東日本愉快列車還有新幹線"Toreiyu Tsubasa"號、B.B.BASE、FruiTea 福島號、HIGH RAIL 1375、Iroha、越乃 Shu*Kura號 、Oykot號、POKÉMON with YOU 列車、Resort 羅漢柏（Asunaro）號 、Resort View 故鄉（Furusato）號、SL磐越物語號、SL銀河號、SL群馬，各有各的特色，在東日本各地行駛著，並等待台灣遊客的搭乘與體驗。

待凜冬退去春暖花開、國境再開時，快快邀約親朋好友們，一起策畫一趟愉快的列車之旅吧！

相關資訊：

JR TIMES／鐵道紀行 https://www.jrtimes.tw/railTour/

JR東日本愉快列車 https://www.jreast.co.jp/tc/joyful/

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