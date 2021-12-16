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吃蟋蟀救地球！無印良品推「蟋蟀巧克力」，網曝3倍蛋白質上班族必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／日本無印良品官網
圖／日本無印良品官網

無印良品再出奇招，繼蟋蟀仙貝之後，推出昆蟲食品第2彈作品「蟋蟀朱古力」，比一般朱古力用有3倍蛋白質，即日起在日本全國221間無印良品分店和官網販售，在日本的消費者不妨嚐鮮看看喔！

圖／日本無印良品官網
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隨著高科技發展與生活品質的提升，人體壽命逐漸延長也引起像是全球糧食供不應求的議題發酵，因此為了因應糧食危機，無印良品開始推出以昆蟲為食物成分的產品，例如2020年才推出的「蟋蟀仙貝」被許多嚐鮮的網友表示一樣好吃，這回昆蟲食品第2彈作品「蟋蟀朱古力」也於即日起正式推出了。

圖／日本無印良品官網
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日前一公佈販售消息引起台日網友的正反熱議，像是有網友表示「不要告訴我那是蟋蟀我可能會買」或認為一定要嚐鮮看看，不過也有網友戲謔「月底連土都吃了，吃蟋蟀OK的」與「簡單說是用蟋蟀的骨灰做成的」等，也有網友認為這是很棒的商業決策，糧食危機不容小覷，需要大家改變現有的飲食習慣。

圖／日本無印良品官網
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而這款「蟋蟀朱古力」，以蟋蟀粉末、大豆、黄豆粉、牛奶朱古力等成份製成，每支含有約15g蛋白質，是一般朱古力蛋白的三倍，非常適合忙碌時快速補充蛋白質的上班族或健身族，即日起已在日本全國221間無印良品實體店面與線上官網販售，一款售價190日圓。台灣無印良品目前無任何販售相關昆蟲食品資訊，若有更新消息請上臉書粉專查詢。

圖／日本無印良品官網
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圖／Gojapan臉書粉專
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