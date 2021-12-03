日本最大栗子！ 秋田必吃精品級西明寺栗 大到嬰兒手掌一手握

秋田角館甜點店プチフレーズ的西明寺栗泡芙是人氣長銷商品。 圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本栗子好吃眾所皆知，不過你可聽說過有栗子界精品之稱的「西明寺栗」？這款栗子不僅尺寸巨大、質優美味，由於產量有限、生產期也僅限秋天，在日本可是難得一見的夢幻逸品。「西明寺栗」產地主要在秋田縣仙北市西木町，據說是300年前佐竹藩主從京都和岐阜引進，歷經不斷改良而誕生，主要產期落在每年10月。

▍西明寺栗到底有多大？

西明寺栗以平均每顆超過50公克重的特大SIZE著稱，拿台日錢幣做比較的話，比台灣10元硬幣、日本5000日圓銅板都要來得大。2013年還曾經收穫過一顆73公克的巨大栗子，據說剛好就是嬰兒掌心大小。同時，西明寺栗在味道和品質上也屬特級，最適合拿來水煮或糖漬加工用，常被用來製作甜點。

▲西明寺栗（左）與常見栗子比一比，大小差異立見高下！ 圖：日本旅行情報局／提供

▍西明寺栗哪裡吃？推薦甜點店？

產季到來時，在仙北市或角館的蔬果店可以看到西明寺栗被大大擺出來銷售。而用西明寺栗製成的和果子、洋果子更是美味絕品，許多人不遠千里前來品嘗。推薦角館的百年老店後藤福進堂，無論是栗子洋羹或做成栗子形狀的栗餡和果子，都好吃得讓人眼睛一亮。

另外，同樣位於角館的プチフレーズ，是一家可愛的兩層樓洋菓子店，這裡專做西明寺栗甜點，過去以西明寺栗泡芙最人氣，近年來研發的西明寺栗甘露煮則後來居上、人氣破表，是詢問度極高的預購商品。以西明寺栗製作的磅蛋糕、蛋糕捲、蒙布朗蛋糕也都是大好評商品。來秋田角館旅遊時，千萬別錯過。

▲角館的百年老店後藤福進堂推出的西明寺栗和果子。 圖：日本旅行情報局／提供

▲角館的プチフレーズ是西明寺栗甜點專賣店，推出的法式甘露煮(左)和磅蛋糕(右)，都好吃極了。 圖：プチフレーズ／提供

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