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日本青之洞窟！ 夢幻「堂島天窗洞」 一窺神秘藍洞奇景

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堂島天窗洞為米其林綠色指南1星景點。　圖：美好伊豆創造中心／提供
堂島天窗洞為米其林綠色指南1星景點。　圖：美好伊豆創造中心／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】獲得米其林綠色指南1星評價的「堂島天窗洞」，可謂日本「青之洞窟」的壯麗景色。

▲堂島天窗洞充滿神祕藍光的洞穴景致。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲堂島天窗洞充滿神祕藍光的洞穴景致。　圖：美好伊豆創造中心／提供

堂島天窗洞 猶如夢幻藍洞

位於伊豆半島西海岸的「堂島」，有一個洞穴網絡，但由於海水的隔絕，無法徒步前往，僅能藉由船隻進入。可以在附近的港口搭乘遊覽船，深入只有乘船才能進入的洞穴深處，那裏有個風化而成的「天窗洞」，能欣賞陽光經由地表反射照耀在海面呈現出晶瑩剔透的神祕藍光海水，景象十分夢幻，猶如一個神祕的藍洞，媲美沖繩的青之洞窟。

▲堂島天窗洞須搭乘遊艇進入。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲堂島天窗洞須搭乘遊艇進入。　圖：美好伊豆創造中心／提供

▲前往堂島天窗洞的乘船港口。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲前往堂島天窗洞的乘船港口。　圖：美好伊豆創造中心／提供

另外，從遊覽船搭乘處有步道能通往天窗洞的上部，建議在下船後能順道從上方眺望欣賞天窗洞。從這條步道的展望台可以俯瞰堂島周圍因火山形成的地形景觀，其中漂浮在海面上的一座大島非常引人注目。

▲堂島天窗洞上有步道可漫步。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲堂島天窗洞上有步道可漫步。　圖：美好伊豆創造中心／提供

三四郎島 摩西分海奇景

▲三四郎島在退潮時會出現摩西分海的奇景。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲三四郎島在退潮時會出現摩西分海的奇景。　圖：美好伊豆創造中心／提供

這座島因為從不同視角看起來會像有三或四個島嶼，因此被命名為「三四郎島」，並以「Tomboro」（摩西分海）奇特景象聞名。Tomboro景象指退潮時島和海灘之間出現道路的現象，在三四郎島會在接近大潮（潮位30cm以下）的退潮時發生。海中道路出現大約只有一個小時，但已足夠步行到對岸的島上。

▲遠眺三四郎島。　圖：美好伊豆創造中心／提供
▲遠眺三四郎島。　圖：美好伊豆創造中心／提供

澎湖的奎壁山地質公園同樣有著摩西分海景象，三四郎島所在的西伊豆町也因此和澎湖縣在2015年簽署了友好交流意向書。

交通方式：

東京站→（新幹線）→三島站（伊豆箱根鉄道）→修善寺站→（定期巴士）→堂島（搭乘郵輪）

伊豆觀光資訊網：https://izu-trip.com/

發現伊豆：https://www.explore-izu.com/

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