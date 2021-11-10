快訊

台積電赴高雄強打7奈米 海放三星、格芯 還有更大戰略意圖

高雄城中城遭祝融可能闢成公園 地主錯愕：市長應不會這樣蠻橫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞ｘOreo「三角巧克力派」限時登場！肯德基最新「豆乳奶茶」奶蓋+黄豆粉超搭

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／小紅書@屁皂精、日本麥當勞推特
圖／小紅書@屁皂精日本麥當勞推特

速食鐵粉心動了！麥當勞「三角巧克力派」為秋冬限定甜點，日本官方宣佈兩年前熱賣款「Oreo奶油三角巧克力派」升級回歸，不僅OREO餅乾增量30%，酥皮也混入白巧克力揉製而成，新口味搶攻粉絲味蕾；而中國肯德基也最新推出「豆乳奶茶」，上方喝得到奶蓋，還撒上黄豆粉和玄米粉，成為最新打卡神器。

圖／日本麥當勞推特
圖／日本麥當勞推特

日本麥當勞三角巧克力派為備受喜愛的甜食，如今聯名新風味「Oreo奶油三角巧克力派」暌違兩年登場，外皮混入白巧克力、OREO餅乾碎製成可可風味的酥皮糕點，內餡則為香草奶油及OREO餅乾的結合，熱吃味道超邪惡，即日起正式開賣。

圖／小紅書@屁皂精
圖／小紅書@屁皂精

而繼中國麥當勞「山茶花冰淇淋」因美度破表在台灣掀起熱議，另一全球連鎖品牌肯德基也在當地推出專屬飲品「豆豆乳撞豆花」。豆乳奶茶以烏龍茶混搭豆乳，每口充斥淡淡豆香，底部還有豆乳奶凍，上方則有芝士奶蓋加上黄豆粉和玄米粉，多重口感超療癒。

這款新品共有三款口味，有換成牛奶的無茶版本、原味及加入珍珠的黑糖口味，成為在地饕客的質感飲品新選項。

延伸閱讀：

雙11就要買一送一！10+「手搖&美食優惠」　1元超商咖啡&麥當勞冰、人氣奶蓋11元

1元漢堡王&麥當勞、10元星巴克！盤點3大電商「雙11優惠」鬧鐘先設好

台北晶華酒店「買一送一」雙11優惠開搶！五星美食現折1111、柏麗廳Buffet半價

麥當勞 肯德基 奶茶

相關新聞

麥當勞ｘOreo「三角巧克力派」限時登場！肯德基最新「豆乳奶茶」奶蓋+黄豆粉超搭

速食鐵粉心動了！麥當勞「三角巧克力派」為秋冬限定甜點，日本官方宣佈兩年前熱賣款「Oreo奶油三角巧克力派」升級回歸，不僅OREO餅乾增量30%，酥皮也混入白巧克力揉製而成，新口味搶攻粉絲味蕾；而中國肯

真人大富翁想參加嗎？ 500公里路程、55個挑戰關卡 日産電動車x實境版桌遊大富翁登場

想來一場真實的人生大富翁遊戲嗎？小時候經典的桌遊大富翁若變成了真實場景你敢不敢來體驗？日本的日產汽車宣布旗下的日産 KICKS e-POWER電動車將與大富翁結合，推出真人版的實境體驗，究竟是怎麼一回事

有怪獸玩新梗！日本47都道府縣量身打造「地方怪獸」 2025進軍萬博會

【旅奇傳媒/日本部報導】地方創生已經蔚為全球顯學。對於地方創生議題，日本永遠求新求變、令人耳目一新。愛知縣的FORTUNE娛樂攜手集團公司TANIPRO於10月12日發表「地方怪獸企劃(ご当地怪獣プロ

日本餃子之都的瑜亮情結！　栃木宇都宮餃子與靜岡濱松餃子特色小解析

日本餃子界的瑜和亮 雖說餃子來自中國，對於中華圈的朋友們來說是蠻日常的料理，不過到了日本之後發現了當地的餃子文化可說已自成一格，不免覺得非常有趣。在日本聊起餃子，總是很難不聊起對於「宇都宮餃子」

熱門IG打卡點！山陰「松江花鳥園」絕美花房溫室 宍道湖電車自行車旅景點

我們在山陰中部之旅及宍道湖電車自行車旅中，都和大家提到了就在宍道湖一畑電車沿線的花名所「松江花鳥園」。集結植物園、鳥園、小小動物園為一體，松江花鳥園近年非常受到拍照打卡族群的喜愛。如果喜歡東京有花房星

仙境絕景！開車自駕訪「湖上秘境車站、夢之吊橋」　再品靜岡有機抹茶

靜岡縣大井川鐵道沿途風景宜人，搭乘大井川鐵道SL蒸氣火車欣賞茶園風光外，知名秘境車站「奧大井湖上站」與榮獲一生一定要去一次的「寸又峽夢之吊橋」在秋天賞楓季節更是令人讚嘆的仙境絕景。開車自駕前往大井川周

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。