麥當勞ｘOreo「三角巧克力派」限時登場！肯德基最新「豆乳奶茶」奶蓋+黄豆粉超搭

速食鐵粉心動了！麥當勞「三角巧克力派」為秋冬限定甜點，日本官方宣佈兩年前熱賣款「Oreo奶油三角巧克力派」升級回歸，不僅OREO餅乾增量30%，酥皮也混入白巧克力揉製而成，新口味搶攻粉絲味蕾；而中國肯德基也最新推出「豆乳奶茶」，上方喝得到奶蓋，還撒上黄豆粉和玄米粉，成為最新打卡神器。

圖／日本麥當勞推特

日本麥當勞三角巧克力派為備受喜愛的甜食，如今聯名新風味「Oreo奶油三角巧克力派」暌違兩年登場，外皮混入白巧克力、OREO餅乾碎製成可可風味的酥皮糕點，內餡則為香草奶油及OREO餅乾的結合，熱吃味道超邪惡，即日起正式開賣。

圖／小紅書@屁皂精

而繼中國麥當勞「山茶花冰淇淋」因美度破表在台灣掀起熱議，另一全球連鎖品牌肯德基也在當地推出專屬飲品「豆豆乳撞豆花」。豆乳奶茶以烏龍茶混搭豆乳，每口充斥淡淡豆香，底部還有豆乳奶凍，上方則有芝士奶蓋加上黄豆粉和玄米粉，多重口感超療癒。

這款新品共有三款口味，有換成牛奶的無茶版本、原味及加入珍珠的黑糖口味，成為在地饕客的質感飲品新選項。

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