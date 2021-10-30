麥當勞「山茶花冰淇淋」美度破表！冰品界香奈兒　黑餅皮＋花朵餅乾洗版社群

麥當勞蛋捲冰淇淋大升級！麥當勞最新「山茶花口味冰淇淋」近期從中國紅到台灣，冰體充斥奶香與花香，黑色甜筒外皮及山茶花造型餅乾更是一大打卡亮點，成為洗版社群的主人公，更讓台灣粉絲敲碗想吃到同款。

圖／小紅書@Canna金小昕、小紅書@Mimosa

中國麥當勞日前以傳統名花之一「山茶花」推出新口味冰淇淋，「山茶花蛋捲冰淇淋」以吸睛的黑色餅皮盛裝奶茶色冰品，上方還應景放上一朵立體花餅乾，配色與高顏值視覺，被網友形容猶如冰淇淋界香奈兒，上市後立馬躍升話題新星。

這款新品被盛讚奶香濃郁，淡淡花香也十分加分，整體不會甜膩。消息曝光後讓台灣的冰品控也直呼太欠吃，紛紛許願希望自己也能吃得到。值得一提的是，品牌也附上花形紙卡，即使忙著拍照導致冰淇淋稍微融化了，也不怕沾手，貼心之餘也順道提升了美度。

圖／小紅書@奶黄流沙各种馅

延伸閱讀：

．這什麼神仙組合！xGODIVA推聯名冰沙，另有巧克力三角派新口味、米漢堡

．身分證、生日有「108」11元喝手搖！買TEA TOP茶王 再免費送南投景點門票