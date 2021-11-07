真人大富翁想參加嗎？ 500公里路程、55個挑戰關卡 日産電動車x實境版桌遊大富翁登場

想來一場真實的人生大富翁遊戲嗎？小時候經典的桌遊大富翁若變成了真實場景你敢不敢來體驗？日本的日產汽車宣布旗下的日産 KICKS e-POWER電動車將與大富翁結合，推出真人版的實境體驗，究竟是怎麼一回事跟著小編一起看下去！

與金錢無關、這是一場儲存「經驗值」的真實人生遊戲。跟著輪盤出現的數字，開著日産 KICKS e-POWER電動車前進，並體驗每一個關卡所準備的未知挑戰，完成體驗後再往下一格前進。

實境大富翁路程總長約500公里，靈感來自浮世繪畫師歌川広重的名作「東海道五十三次」，以橫濱為起點一路至終點京都，沿途設計了55個挑戰關卡，須在三天內闖關完成。關卡結合了運動項目、文化體驗、藝術鑑賞、美食饗宴等等，每一關都值得體驗一回。

像是在東京讀賣樂園體驗刺激的高空彈跳、在藤澤市的Rock&Wall攀岩場展現你的運動身手、在富士山體驗翱翔空中的跳傘活動、在靜岡享受雉雞養殖場的美味雉雞料理、在愛知的三河工藝玻璃美術館走進超巨大萬花筒體驗刺激的視覺體驗等

住宿有靜岡縣最近廣為人知的INN THE PARK飄浮球體客房，內有兩張床，可以一邊感受漂浮的神奇體驗，一邊從觀景天窗欣賞夜晚的景致。

⇒⇒來静岡 INN THE PARK住宿公園、體驗超特別的飄浮球體客房吧~~

光看文字和照片描述還有點一頭霧水的朋友，來看看官方影片有哪些有趣的關卡吧~~

https://youtu.be/4VmxM_wvgfk

雖然只有三天的闖關時間，無法一一體驗每一道關卡，但這樣的冒險體驗實在非常特別。身在海外沒辦法實際參與這個充滿冒險的人生遊戲的朋友，還是一起來關注11月底活動舉辦時的盛況吧~

NISSAN KICKS e-POWER實境大富翁

活動時間：11月26日～11月28日

官網：https://www2.nissan.co.jp/SP/KICKS/REAL-JINSEIGAME/

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