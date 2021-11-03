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熱門IG打卡點！山陰「松江花鳥園」絕美花房溫室 宍道湖電車自行車旅景點

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂

我們在山陰中部之旅及宍道湖電車自行車旅中，都和大家提到了就在宍道湖一畑電車沿線的花名所「松江花鳥園」。集結植物園、鳥園、小小動物園為一體，松江花鳥園近年非常受到拍照打卡族群的喜愛。如果喜歡東京有花房星巴克的植物園HANABIYORI那樣的溫室，那麼松江花鳥園的溫室絕對讓你更驚豔。再加上園內還有許多種類的鳥兒及小動物，也是非常適合約會及闔家出遊的好地方。

在松江花鳥園站入口處，能見到一排迎客貓頭鷹。經過這一排貓頭鷹後，便能通往園內那培育有逾萬種植物的巨大溫室。松江花鳥園的溫室不僅是大，裡面種滿了各色鮮豔的秋海棠花和燈籠花，從上到下一大片一大片，花色滿眼十分壯觀，怎麼拍都好看。

為了能讓花兒在溫室內好好生長，溫室內即便在夏季也維持涼爽的溫度。而溫室中最具人氣的打卡拍照點，莫過於粉紅色的「花心」了。

除了壯觀的溫室花房，松江花鳥園的鳥也是一大魅力點。畢竟是花鳥園嘛，鳥絕對也不輸給花囉。搭乘常約400公尺的手扶梯上小山坡，走上有屋簷的遊步道，便能見到各種不同鳥類區域。

在其中一塊區域，可以見到顏色鮮紅的日本朱鷺，穿梭在紅鶴與水鴨之間——牠們甚至還會走到你跟前，試圖等著遊客們餵養。而的確，在園內可以購買飼料餵這些鳥兒，並與牠們近距離接觸。

這近距離接觸的「近距離」有多近呢？舉個例子，如果拿出購買的飼料，很快可能就能感覺到手臂一沉——因為鳥兒們很有可能直接飛到你的手臂上，覬覦你手上的飼料。

除此之外，在園內還能見到一些稀有鳥類，包括白鷳、埃及聖䴉、犀鳥等，也能見到一些可愛的鳥類像企鵝等。

松江花鳥園的吉祥物，是一隻「幻想鳥獸」，為什麼這麼說呢？因為它實際上並非真實存在的鳥類，而是靈感來源自犀鳥創作設計出來的虛擬鳥兒。看著這隻吉祥物，你瞧得出它身上有犀鳥的影子嗎？

松江花鳥園內的鳥兒多樣，可愛的珍稀的比比皆是。不過園內最有人氣的鳥兒叫「不動」，是隻巨大的鯨魚鸛。它的家鄉是非洲東部的沼澤地帶，而其巨大的喙是特徵。

天氣好的日子裡，松江花鳥園中會定期舉辦「企鵝散步趴趴走」的活動，而且一天中也會有其他90種鳥兒或是小動物的近距離接觸活動。

松江花鳥園中主要參觀路線都有屋簷遮蔽，園內也有餐廳餐飲設施。無論天晴天雨，在松江花鳥園都能玩得很盡興。

松江花鳥園 (松江フォーゲルパーク)

地址：島根県松江市大垣町52

門票票價：外國訪客 大人1050日圓 | 兒童530日圓

　　　　 一般訪客 大人1500日圓 | 兒童750日圓

營業時間：

1月～9月　9:00～17:30

10月～3月　9:00～17:00

官方網站（繁體中文）

延伸閱讀：森林、貓與咖啡座 東京散步景點之品川戶越八幡神社與文庫之森

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