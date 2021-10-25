朝聖隈研吾建築！栃木「馬頭廣重美術館」極簡禪風亮點＋日本浮世繪藝術

隈研吾操刀的日本浮世繪名所 馬頭廣重美術館

那年栃木（櫪木）縣政府邀請日本著名建築師隈研吾，在縣內設計了八項公共建設建築，其中位於那珂川町的馬頭廣重美術館就是其中一座。將美術館中心館藏「歌川廣重的肉筆畫、版畫」等日本傳統浮世繪藝術，與現代建築設計結合，隈研吾設計的馬頭廣重美術館外觀，極簡而和風，似乎也藏著禪意。

為與周邊的自然環境相融，馬頭廣重美術館以平房與傳統樸實的懸山頂的建築構造，採用自然素材以及栃木當地的建材建造，和風不失靜謐。尤其是館外以當地八溝杉搭成的廊道空間，隨著日光的移動，時時刻刻產生不同的光影幾何美景，對於攝影愛好者來說，是非常值得玩味的部份。

不僅美術館外觀的設計建造，美術館館內的裝潢設計素材，一樣採用了不少栃木當地的材料，像館內牆壁上的壁紙採用的是烏山和紙、地板則是採用栃木境內有名的蘆野石。

在這本身已是一座藝術品的美術館中，欣賞日本名畫家歌川廣重的浮世繪作品，可充分自不同面向感受日本藝術的魅力。與葛飾北齋齊名為日本五大繪師之一，歌川廣重的作品對於喜歡日本浮世繪版畫的朋友來說，是非常值得朝聖一覽的。

馬頭廣重美術館（馬頭広重美術館）

地址：栃木県那須郡那珂川町馬頭116-9

交通：氏家站、西那須野站、烏山站轉巴士，在「室町」站下車

開放時間：09:30～17:00（入館最後時間：16:30）

※受新冠肺炎影響，開館時間恐有所調整，請以官方網站公告時間為主。

官方網站

美術館旁陶器蕎麥麵 JOZO Cafe雪月花

美術館邊上還有一間，一樣擁有優美店名的咖啡屋兼藝廊「JOZO Café / Gallery雪月花」，裡面能享用到美味清爽的蕎麥麵、咖哩飯和糰子甜點。這一帶由於有菸草田，蕎麥跟它一起種植起來特別營養，因而所產出的蕎麥麵也特別美味。

更特別的是，店裡還能見到各式各樣特別的陶製食器的展售，且會不定期有些主題的陶器作品展覽，如前兩年我們拜訪時出展的，是來自沖繩的陶藝家的作品。

JOZO Cafe雪月花（JOZO Café / Gallery雪月花）

地址：栃木県那須郡那珂川町馬頭116-9

交通：氏家站、西那須野站、烏山站轉巴士，在「室町」站下車

營業時間：11:00～16:00（主餐提供時間為平日11:45～14:00、周六日、假日11:30～14:30）

※受新冠肺炎疫情影響，營業時間恐有所變動，請以官方網站上公告之時間為主。

官方網站

昭和感馬頭商店街小散策

美術館外的馬頭商店街，是條頗復古的小鎮街道，座落不少傳統老店，如味增店、鹽店等。特別的是，這些老建築有部分的圍牆，正是用栃木當地特產的「大谷石」所建。

在馬頭商店街上，有一座自江戶時代保留下來的大宅邸「飯塚邸」，是具有200年歷史的有形文化財。近年這座老宅邸經過整理翻修後，作為古民宅飯店開業，如果想要慢遊馬頭廣重美術館所在的那珂川町，可以選擇入住飯塚邸，享受古民宅的住宿時光。

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