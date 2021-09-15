扭蛋一次5000圓！樂桃航空「大阪心齋橋限定扭蛋機」，到底扭什麼？
圖片來源：Peach SHAKE LABO
日本LCC樂桃航空聯手百貨商業設施PARCO心齋橋，在8月中於新開設的共同工作空間SkiiMa中，設置了一台轉一次要5000日圓的「旅遊彩券（旅くじ）」扭蛋機。這價值5000圓的扭蛋中，主要包含2大內容：一是寫有指定的旅遊地點（日本國內13地點）、一定額度的樂桃Peach點數code、旅遊任務的紙條，二是樂桃航空原創的徽章別針（共有三種不同款式）。有日本網友將實際前往扭蛋的動畫上傳TikTok後爆紅，播放次數如今突破2萬5，引起話題熱議。不少網友表示，儘管無法自己選擇目的地，但感覺很有趣！當然大家最好奇的，還是在於這扭蛋的價值是否有達到5000日圓。
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先簡單和大家說明整個活動的內容吧。如果你花5000日圓扭了這顆蛋，有什麼有趣的事情會發生呢？
首先，你能獲得一定可如同現金使用來預約樂桃航空機票的點數Peach Point。根據日本Yahoo的報導，樂桃航空表示，這裡面放的點數額度比5000日圓多一些，不會讓大家虧本的。
再來，如果你真的根據扭蛋中的指定任務，到了指定地方完成了任務事項，並將完成內容在樂桃航空營運的旅遊情報打卡網站「tabinoco」上PO文，標註#旅くじ的話，每個月一人可獲得一次3000點的樂桃點數。
圖片來源：tabinoco
樂桃航空表示，因為疫情影響，旅遊業景況持續低迷，所以想說透過這樣有趣的企劃，希望可以在防疫的情況下，為大家帶來一些樂趣，畢竟這種抽獎扭蛋的感覺，多少會帶給大家期待和刺激感吧。再加上旅遊地點無法自己選擇，好像有種讓別人幫你決定要穿什麼衣服的樂趣，如果真的到了當地旅遊，從而去了解一個本來自己從來沒想過要去的地方，不也是一種新鮮的嘗試？
扭蛋中給予的旅遊任務，其實也蠻奇葩的，諸如要你去鹿兒島，cosplay成西鄉隆盛牽狗散步這樣的怪奇內容，也讓網友們津津樂道。
圖片來源：Peach SHAKE LABO
這次旅遊彩券扭蛋的活動企劃，其實是樂桃航空的Peach SHAKE LABO發起的第一彈活動。Peach SHAKE LABO是個旨在發現日本地方新魅力的實驗室，為推動日本地方觀光，想必日後還會有第二彈等後續活動，也不禁讓人充滿期待。而這個活動目前也僅限大阪出發，據tabinoco上的活動內容公告，活動應該會持續到明年3月底。之後會不會有東京版，應該是廣大關東居民的關注的焦點吧。
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