扭蛋一次5000圓！樂桃航空「大阪心齋橋限定扭蛋機」，到底扭什麼？

先簡單和大家說明整個活動的內容吧。如果你花5000日圓扭了這顆蛋，有什麼有趣的事情會發生呢？

首先，你能獲得一定可如同現金使用來預約樂桃航空機票的點數Peach Point。根據日本Yahoo的報導，樂桃航空表示，這裡面放的點數額度比5000日圓多一些，不會讓大家虧本的。

再來，如果你真的根據扭蛋中的指定任務，到了指定地方完成了任務事項，並將完成內容在樂桃航空營運的旅遊情報打卡網站「tabinoco」上PO文，標註#旅くじ的話，每個月一人可獲得一次3000點的樂桃點數。

圖片來源：tabinoco

樂桃航空表示，因為疫情影響，旅遊業景況持續低迷，所以想說透過這樣有趣的企劃，希望可以在防疫的情況下，為大家帶來一些樂趣，畢竟這種抽獎扭蛋的感覺，多少會帶給大家期待和刺激感吧。再加上旅遊地點無法自己選擇，好像有種讓別人幫你決定要穿什麼衣服的樂趣，如果真的到了當地旅遊，從而去了解一個本來自己從來沒想過要去的地方，不也是一種新鮮的嘗試？

扭蛋中給予的旅遊任務，其實也蠻奇葩的，諸如要你去鹿兒島，cosplay成西鄉隆盛牽狗散步這樣的怪奇內容，也讓網友們津津樂道。

圖片來源：Peach SHAKE LABO

這次旅遊彩券扭蛋的活動企劃，其實是樂桃航空的Peach SHAKE LABO發起的第一彈活動。Peach SHAKE LABO是個旨在發現日本地方新魅力的實驗室，為推動日本地方觀光，想必日後還會有第二彈等後續活動，也不禁讓人充滿期待。而這個活動目前也僅限大阪出發，據tabinoco上的活動內容公告，活動應該會持續到明年3月底。之後會不會有東京版，應該是廣大關東居民的關注的焦點吧。

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