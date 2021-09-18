在營運中的工廠喝咖啡？日本時髦CAFE 5選　日劇取景地、重機齊聚地都有

【撰文:Anita/ 窩日本】

很早以前當咖啡文化才剛開始萌芽時，去咖啡廳喝咖啡屬於頗正式的社交行為。大家會打扮漂亮，去咖啡廳約會、談公事。後來咖啡漸漸成為了不用特別分場合、目的就能隨手可得的飲料，能喝咖啡的的場所越來越多，店的風格也越來越多元。之前流行過一陣由老房子古民家改裝的CAFE，近年則是多出了很多由工廠改建的CAFE。

來看看日本有哪些特別的工廠CAFE吧！

Rhythm and betterpress（東京都墨田區）

和其它的工廠不同的是，Rhythm and betterpress不是改建的工廠，而是現在仍在營運的活版印刷工廠。白天的時候它是一個訂製名片的工廠，由於是小工廠，所以可以靈活地對應客人的要求，即使是少量或特型版型也能對應。

由於店主自己是一位很愛喝酒也很愛音樂的人，一到傍晚，印刷的機器聲就會暫時停止，搖身變成可以讓人輕鬆進來喝一杯的立食店。每周三的中午還提供咖哩飯與手沖咖啡。每周一日的限定咖啡店，很值得讓人專程來拜訪。

地址：東京都墨田区千歳3-4-8 直井ビル1F

營業時間：

活版印刷 09:00～16:00

立食 17:00～22:00

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Cafe Soul Tree

位於時髦的住宅區二子玉川，由鐵工廠改建的Cafe Soul Tree，從外觀到裡面都能感受到原本的工廠氛圍，天井非常地挑高，除了講究的培煎咖啡還有雞尾酒可選擇，肚子餓了有漢堡、咖哩可以吃，搭配店裡的無線WI-FI，想要一個人安靜地工作的話這裡是個好的選擇。

店家還是電視劇愛用場景。日劇「寬鬆世代又怎樣」「反轉」「寵女青春白皮書」以及最近的「短劇開始了」都曾在此取景。

地址：東京都世田谷区鎌田3-2-15

營業時間：

午餐 11:00～18:00

晚餐 18:00～24:00

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工場CAFE

工場CAFE是一間烘培工廠，強調所有的點心都是現做出爐的，每一季還會推出季節限定款，尤其起司蛋糕和生乳捲是店裡的招牌。裝潢雖然很簡單，但是擺放了許多植物，並利用溫暖的照明營造出舒適的空間。

店裡最吸睛的一道餐點是盛裝滿滿水果與剛出爐蛋糕的點心盤，絕對會令女生心動不已。另外還提供了780日圓的「工場SET」，三款點心無限量取用外加一杯飲料，非常地超值！

地址：富山県富山市根塚町1-3-2

營業時間：11:00~18:00(周三與每月第2個周二公休）

Rojica

大正時代所建造的紡織工廠，紅磚瓦屋的建築另人一眼就非常地難忘。Rojica的咖啡與飲料選項頗豐富，也有近十種的蛋糕甜點可選擇，還有套餐式的午、晚餐可選擇。由於店裡的空間很大，除了咖啡店以外還有一區專售生活雜貨，有不少是從國外直接進口的。

店家的概念是一個可以舉辦講座、PARTY、結婚二次會等各種活動的多目的空間。房子裡就擺著一台古典鋼琴，甚至能直接能在此開鋼琴發表會！

地址：大阪府泉南市樽井4-34-37

營業時間：11:00~18:00(每周三公休）

官方網站

秘密基地akari

秘密基地akari 真的是店如其名，如果不是看到外面停著一堆重型機車，可能真的還以為它是間工廠就錯過了。akari原本是間鐵工廠，到現在外型還是維持著當初的樣子。

店家看起來雖然很美式，但對於食材非常講究，大多使用所在地淡路島產的食材，例如淡路洋蔥、淡路牛，還有當地漁港捕捉的海鮮。令遠道而來的客人也能飽嚐當地美食。

由於是重機族和騎自行車車友間常停靠休息的點，店家甚至還幫忙車友招募隊友。

地址：兵庫県洲本市宇原77-1

營業時間：

午餐 10:00～16:00

晚餐 18:00~22:00

（周一公休）

感覺工廠CAFE似乎比起其它類型CAFE多了一點狂野感，氣氛也令人感到更放鬆。只是好奇的是從網美風、文青風、古民家到工廠，不知道下一波又會流行哪一種風格改建的CAFE呢？

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