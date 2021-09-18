快訊

王力宏自主健康管理期間違規群聚 北市府要罰了

在營運中的工廠喝咖啡？日本時髦CAFE 5選　日劇取景地、重機齊聚地都有

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Anita/ 窩日本】

很早以前當咖啡文化才剛開始萌芽時，去咖啡廳喝咖啡屬於頗正式的社交行為。大家會打扮漂亮，去咖啡廳約會、談公事。後來咖啡漸漸成為了不用特別分場合、目的就能隨手可得的飲料，能喝咖啡的的場所越來越多，店的風格也越來越多元。之前流行過一陣由老房子古民家改裝的CAFE，近年則是多出了很多由工廠改建的CAFE。

來看看日本有哪些特別的工廠CAFE吧！

Rhythm and betterpress（東京都墨田區）

和其它的工廠不同的是，Rhythm and betterpress不是改建的工廠，而是現在仍在營運的活版印刷工廠。白天的時候它是一個訂製名片的工廠，由於是小工廠，所以可以靈活地對應客人的要求，即使是少量或特型版型也能對應。

由於店主自己是一位很愛喝酒也很愛音樂的人，一到傍晚，印刷的機器聲就會暫時停止，搖身變成可以讓人輕鬆進來喝一杯的立食店。每周三的中午還提供咖哩飯與手沖咖啡。每周一日的限定咖啡店，很值得讓人專程來拜訪。

地址：東京都墨田区千歳3-4-8 直井ビル1F

營業時間：

活版印刷　09:00～16:00

立食 　17:00～22:00

延伸閱讀:

⇒⇒ 日本潮牌HUMAN MADE與藍瓶咖啡再次攜手合作~ HUMAN MADE Cafe by Blue Bottle Coffee澀谷店盛大開幕

Cafe Soul Tree

位於時髦的住宅區二子玉川，由鐵工廠改建的Cafe Soul Tree，從外觀到裡面都能感受到原本的工廠氛圍，天井非常地挑高，除了講究的培煎咖啡還有雞尾酒可選擇，肚子餓了有漢堡、咖哩可以吃，搭配店裡的無線WI-FI，想要一個人安靜地工作的話這裡是個好的選擇。

店家還是電視劇愛用場景。日劇「寬鬆世代又怎樣」「反轉」「寵女青春白皮書」以及最近的「短劇開始了」都曾在此取景。

地址：東京都世田谷区鎌田3-2-15

營業時間：

午餐 11:00～18:00

晚餐 18:00～24:00

延伸閱讀:

⇒⇒ (東京)來這5家精選日劇取景咖啡廳回味美好的經典場景，享受當主角的滋味吧！

工場CAFE

工場CAFE是一間烘培工廠，強調所有的點心都是現做出爐的，每一季還會推出季節限定款，尤其起司蛋糕和生乳捲是店裡的招牌。裝潢雖然很簡單，但是擺放了許多植物，並利用溫暖的照明營造出舒適的空間。

店裡最吸睛的一道餐點是盛裝滿滿水果與剛出爐蛋糕的點心盤，絕對會令女生心動不已。另外還提供了780日圓的「工場SET」，三款點心無限量取用外加一杯飲料，非常地超值！

地址：富山県富山市根塚町1-3-2

營業時間：11:00~18:00(周三與每月第2個周二公休）

Rojica

大正時代所建造的紡織工廠，紅磚瓦屋的建築另人一眼就非常地難忘。Rojica的咖啡與飲料選項頗豐富，也有近十種的蛋糕甜點可選擇，還有套餐式的午、晚餐可選擇。由於店裡的空間很大，除了咖啡店以外還有一區專售生活雜貨，有不少是從國外直接進口的。

店家的概念是一個可以舉辦講座、PARTY、結婚二次會等各種活動的多目的空間。房子裡就擺著一台古典鋼琴，甚至能直接能在此開鋼琴發表會！

地址：大阪府泉南市樽井4-34-37

營業時間：11:00~18:00(每周三公休）

官方網站

秘密基地akari

秘密基地akari 真的是店如其名，如果不是看到外面停著一堆重型機車，可能真的還以為它是間工廠就錯過了。akari原本是間鐵工廠，到現在外型還是維持著當初的樣子。

店家看起來雖然很美式，但對於食材非常講究，大多使用所在地淡路島產的食材，例如淡路洋蔥、淡路牛，還有當地漁港捕捉的海鮮。令遠道而來的客人也能飽嚐當地美食。

由於是重機族和騎自行車車友間常停靠休息的點，店家甚至還幫忙車友招募隊友。

地址：兵庫県洲本市宇原77-1

營業時間：

午餐 10:00～16:00

晚餐 18:00~22:00

（周一公休）

感覺工廠CAFE似乎比起其它類型CAFE多了一點狂野感，氣氛也令人感到更放鬆。只是好奇的是從網美風、文青風、古民家到工廠，不知道下一波又會流行哪一種風格改建的CAFE呢？

窩日本推薦閱讀：到東京最時髦的清澄白河散步去！景點、美食13選一次推薦～　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 東京 蛋糕

延伸閱讀

日本新增確診4171例 重症1975例仍在高檔

台南西港區夜間四處惡臭不斷 8月至今查獲其中一家汙染

日本開打疫苗7個月 逾5成民眾完成接種2劑

中國富豪大買日本不動產 私人島嶼也搶

相關新聞

在營運中的工廠喝咖啡？日本時髦CAFE 5選　日劇取景地、重機齊聚地都有

日本咖啡店的風格越來越多元。之前流行過一陣由老房子古民家改裝的CAFE，近年則是多出了很多由工廠改建的CAFE。

大碗公造型「抹茶山」好療癒！日本米其林一星評鑑 漫遊伊豆大室山

「大室山」位於伊豆半島東海岸的伊東市，獲得《米其林綠色指南》一星評鑑。山的形狀長得像個倒蓋的大碗公，海拔約580公尺高，山頂有一個直徑約300公尺的缽狀火山口，遠觀就像一座抹茶山。

能吃的鬱金香！絕美花朵造型甜點好驚艷　日本新興伴手禮必買

超人氣甜點「Tokyo鬱金香玫瑰」大家吃過了嗎？目前在池袋、東京站、羽田機場等都可以買到，可說是伴手禮的新寵兒。

泡麵控號外！日清CUP NOODLE「客製杯麵手機殼」超時尚

我們這次不是介紹如何客製杯麵，而是客製杯麵風手機殼？

疫情衝擊！日本6大人氣景點熄燈盤點　豐島園、台場大江戶溫泉成回憶

自從疫情爆發以來，日本許多著名的觀光人氣景點紛紛不敵疫情的衝擊，於2020年開始結束營業、關閉景點。究竟有哪些地方未來我們已經無法前往體驗了呢？跟著小編一起看下去吧😢

日本自衛隊也愛吃！ 長崎夏日必嚐的三道在地特色美食

來到日本九州「長崎」，推薦來一支現在台灣也少見的懷舊「把噗」，或是冰涼甜蜜的島原傳統甜品「寒湯圓」。可也可以來南島原嚐嚐達人手作、Q勁十足的「島原手拉素麵」，顛覆你對傳統麵線的認知！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。