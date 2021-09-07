睽違15年！ 充滿美國秋滋味「南瓜拿鐵」 重回日本星巴克

對於美國人來說，星巴克的南瓜拿鐵是入秋的定番。嚴格說來應該叫做「南瓜香料拿鐵（Pumpkin Spice Latte，簡稱PSL）」，僅以肉桂和豆蔻兩種辛香料的香氣，就足以勾起那份對感恩節南瓜派的秋實想念。星巴克自2003年時推出這款飲品引起廣大迴響後，至今已成為每年秋季的「標誌」、基本中的基本，而且擁有一大群死忠粉絲——他們可是從夏末轉涼時就會開始期盼PSL的登場。

然而，雖然說星巴克在日本也是紅到滿地都是，但身為一名南瓜香料拿鐵粉，搬到東京之後，每年秋天卻沒了盼頭。就算作為秋天的收穫意象，日本星巴克通常秋天還是會推出秋季南瓜口味的飲品，但那些就真的就只是「南瓜」口味。在日本的秋天，見不到南瓜香料拿鐵的影子，除了2006年曾經出現過一次，但恐怕是因為不符合日本人的口味，那季之後就再也沒出現了。

直到15年後的今年秋天。

就在9月1日起，日本全國的星巴克菜單上，將再次出現南瓜香料拿鐵，可以選擇冷或熱，而且官網的特輯網頁上還特別提醒大家，若有需要可以把牛奶換成燕麥奶。文案是這麼寫的，說這是以正港美國家庭感恩節都會準備的南瓜派作為主題印象，設計出來的秋季飲品。在甜且濃郁的南瓜中加入一些豆蔻等辛香料，聽起來和我記憶中的南瓜香料拿鐵似乎不是同一種東西。這樣的描述，或許對於日本的消費者們來說，會比較容易想像或理解，進而比較想去嘗試。說明上有寫到說，推出這南瓜香料拿鐵，也就是希望能帶給大家一些秋天的感覺。是也不錯啦，只是會讓那些以前喝過正港PSL的朋友感到有些失望就是了。

同時也要抱歉地和南瓜香料拿鐵粉說，這款拿鐵的回歸，注定只是暫時的期間限定，儘管目前官網並沒有明說會賣到哪一天，不過就以季節限定商品的週期來看，大概賣個一兩個月可能就會賣光，南瓜香料拿鐵恐怕也不例外。無論如何，還是在能享受它的時候，就好好享受吧。

延伸閱讀：日本各地隱藏版名物伴手禮人氣票選 第一名的因幡白兔你買過？

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」