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麥當勞3款「皮卡丘甜點」可愛電擊！黃桃奶昔、蘋果派...12種超萌包裝欠收服

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon

皮卡丘粉絲隔著屏幕也會興奮到模糊！日本麥當勞聯手「精靈寶可夢」推出3款夏日限定「皮卡丘系列甜點」，經典蘋果派、冰旋風再到獨家黃桃味奶昔，一共12款限量外包裝萌翻天，讓粉絲嘗鮮新品之餘還能被療癒一番。聯名新品預計6/11開賣，台灣麥粉渴望到日本報復性消費的原因再添一！

圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon

日本麥當勞2月回歸的「KitKat巧克力冰旋風」引發高度話題性，這回以大小朋友都愛的「精靈寶可夢」最夯角色皮卡丘為主角，打造了3款甜點，首要新推的「黃桃味奶昔」為消暑必備，黃桃果香與酸甜風味，搭配滑順奶昔口感超療癒，尺寸分為小杯及中杯，6種圖案杯身讓人好想收藏。

圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon

圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon

麥當勞也推出「香蕉巧克力冰旋風」，濃郁奶香的冰淇淋淋上巧克力醬及香蕉醬，再撒上香蕉口味的玉米脆片，黃黑組合就像還原了皮卡丘黃色造型及閃電的代表色。除了冰品，另一「熱蘋果卡士達派」採用招牌酥脆派皮包滿蘋果餡，盒身少不了呆萌皮卡丘的陪伴，簡直是最佳下午茶，在台粉絲快敲碗台灣哪天也能合作吧！

圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon
圖／日本麥當勞マクドナルド ©️Nintendo･CR・GF・TX・SP・JK ©️Pokémon

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麥當勞 甜點

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