麥當勞「KitKat巧克力冰旋風」限定回歸！增量版OREO冰旋風也超欠吃

超強聯名再掀暴動！日本麥當勞去年帶著「KitKat巧克力冰旋風」時隔7年快閃回歸，未開賣就引發熱議，今年在粉絲好評下再度上市，讓冰品控能享受濃郁冰淇淋尬巧克力碎片的獨特口感，更加碼增量版OREO冰旋風，喜歡苦甜風味的人一定要試！

圖／擷取自 日本麥當勞

「KitKat巧克力冰旋風」以香草冰淇淋為基底，加入酥脆的雀巢KitKat巧克力碎片、再淋上巧克力醬，成為螞蟻人絕對會愛的品項，即日起已於日本麥當勞限時開賣。而麥當勞也同步上市升級版的「Super Oreo冰旋風」，比經典版撒入更多OREO餅乾，綿密的冰淇淋配上香脆的口感，沁涼新品簡直太誘人，甜度也比KitKat巧克力來得低喔！

圖／擷取自 日本麥當勞推特

今年雖然無緣遊日親自品嘗，但粉絲還是可以積極敲碗台灣麥當勞同步跟上，順道隨時做好防疫，一起期盼疫情結束出國看美景吃美食吧！

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