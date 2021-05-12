彌彥山、搭纜車攻頂賞「全景展望塔」！新潟燕三條能量景點必訪

燕市與三條：精美工藝 惠於雄山自然靈氣

成語有道「地靈人傑」一詞，而用在新潟的燕三條一帶，那可是再適合不過了。想必大家都已經知道，燕市與三條是日本職人文化的代表地之一，匯聚了各式各樣的作坊工廠，利用傳統和現代技術，製造生產多種精緻且極具工藝美的產品，可謂之「人傑」。而在推薦我們工廠見學及手作體驗的行程景點後，燕三條站的站務團隊們又告訴我們這一帶非常值得一訪的自然景點——彌彥山。就在實際走一遭後，果然感受到，那所謂的「地靈」而「人傑」，還真不是說笑的。

交通便利！東京出發 上越新幹線一條直達

從東京出發，前往燕三條非常方便，可自東京站或上野站直接搭乘JR的上越新幹線，一路免轉車直通燕三條站，車程不到兩小時便可抵達，作為週末假日的小旅行也是不錯的選擇。而身為外國人的大家，可以活用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）前往，花費18000日圓（含稅），便可以5天內自由搭乘JR東日本旗下的所有列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。一般搭乘新幹線自東京前往燕三條，指定席來回票價大概不到19000日圓，若使用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區），還可以安排前往長野新潟一帶的其他地區。且現在這張周遊券，無論是持有短期簽證的外國旅客，還是持有長期簽證的在日外國人，都可以購買使用。

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彌彥山：登高山遠足 右眺平原左望海

日本自古以來有山岳信仰的文化，而這距離燕三條不遠的彌彥山也與之息息相連。坐鎮越後平原西部，彌彥山上傳說住著古代越後國的開拓祖靈「天香山命」，因而被奉為神體山，自古祭祀供奉至今。在彌彥山的山腳下，建有靈力強大的「彌彥神社」，而山頂也有御神廟奧宮祭祀，是日本山岳信仰非常典型的「構造」。有趣的是，彌彥山標高634公尺，和東京的晴空塔高度一模一樣，不過站在上頭可眺望到的景緻，與晴空塔的全然不同。

登高看風景：彌彥山纜車與山頂全景展望塔

雖然說彌彥山是蠻適合登山健行的好選擇，不過作為想看風景的觀光客來說，最簡單輕鬆的，還是搭乘纜車了。纜車的搭乘口所在的位置，距離彌彥神社大概5分鐘路程，而彌彥神社距離彌彥車站大約是20分鐘的步行路程。雖然說開車也能一路上山，不過搭乘纜車還是一種觀光樂趣，能從不同的視角欣賞彌彥山一帶的田園風光。

彌彥山的纜車，每到春天可是非常有人氣，因為在行經過程中往下望，是可以俯瞰山坡上滿開的櫻花的。彌彥山上從三月開始，便會有山櫻花首先開花，而後則有花瓣繁複的八重櫻接棒，最後才是當地特有的「彌彥櫻」——不同於一般櫻花是5片花瓣，彌彥櫻是有6瓣喔。到春末時，山上的春紅葉也將轉為深紅色，使得這山間的粉紅色又多了一點層次。

彌彥山纜車（弥彦山ロープウェイ）

山下乘車站：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2898

往返來回票：成人 1500日圓 | 小孩 750日圓

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搭乘纜車到達山頂，可以見到一個展望食堂，從這裡望出去，高度可正好與東京晴空塔高度相當。位於越後平原西側的彌彥山，西臨日本海，東傍平原，因而轉個身能見到的景色全然不同。再加上每到夏天，彌彥山上有不少繡球花可賞，且沿著纜車到山頂御神廟的小徑上，亦會開滿在《萬葉集》中被稱為「堅香子」的豬牙花。

既然稱作「展望食堂」，裡面當然也有販售一些吃的，像烏龍麵等。若要說推薦的美食，那不妨試試看「味噌蒟蒻」吧。當然，如果不滿足於「晴空塔」的高度，想要再登高一點看更遠的風景的話，那麼高聳入天的360度全景展望台會是不錯的選擇。

全景展望塔（パロラマタワー）

地址：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2898

入場券：成人 650 日圓 | 孩童 350 日圓

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彌彥神社：靈氣匯聚 拜見神道眾神

自全景展望塔下來後，可一路走下山，回到山腳的彌彥神社，穿越紅色的鳥居，沿著石板參道走去，一路感受周身巨木林間匯聚的強大靈氣，而美麗的神殿將漸漸出現在眼前。若是自駕開車來的話，那應該會在來到神社的縣道上，見到一個巨大的紅色鳥居——那也是彌彥神社的大鳥居，高達30.16公尺，據說是日本最大的鳥居。

雖說當年1982年時，彌彥神社建造這巨大的鳥居，引起了許多人關注，不過如同前文提到的，彌彥山作為日本傳統山岳信仰文化的一部分，為人們供奉早已行之有年。據彌彥神社的神傳記載及傳說，彌彥神社的創建是在日本上古第六代天皇「孝安天皇」時創建，為供奉越之國開拓祖靈天香山命。也就是說，彌彥神社的歷史可追溯到公元前392年，儘管現在已經不可考。不過就《萬葉集》中的記載來看，彌彥神社少說也有一千來年歷史。

現在大家見到的神殿建築，是20世紀初在一場火災後重建而成的，儘管建築本體不及其傳說的歷史悠久，但著歷經百年風霜老神殿，自然有它為時間洗鍊出的美感，且這匯聚的千年山間靈氣的山林，確實讓人能感受到非凡的強大能量。

彌彥神社

地址：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦2887-2

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感受燕三條一帶的地靈

走一趟彌彥山，遠眺湛藍的日本海，綠綠蔥蔥的平原田野，感受神山山林之間縈繞著的自然元氣，以及神社神境中，那為神庇佑的靜謐感⋯⋯燕三條的人傑，無疑是有了地靈的加持，也更能感受到當地人與自然之間的緊密聯繫。職人文化與山岳信仰，一趟燕三條之旅，可真能讓人深度品味日本文化。在彌彥山上，我們見到了盛開的櫻花，而其實在燕三條一帶，也有一些適合賞櫻的櫻花名所，下一篇就帶大家一起去看看。

▲在燕三條的宣傳影片中，可看到栩栩如生的職人之鎮。

如何前往燕三條>>

▶JR東日本上越新幹線

從東京出發不到兩小時，就可以到燕三條站。

售價18000日圓（含稅），5天內可以任意達成JR東日本營運的所有列車，包括新幹線、特急列車、JR系統巴士等。

無論是外國人旅客，還是留在日本的長住的朋友，現在都可以購買了。

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延伸閱讀：【JR東日本燕三條工廠見學旅】04新潟燕市三條櫻花景點 品味職人文化加賞櫻

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