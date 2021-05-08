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年輕人也喜歡！ 日本百年香老舖「松榮堂」 推出迪士尼米奇與公主系造型線香

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

許多女生朋友們都喜歡在家裡點上薰香或蠟燭，不僅能改善房內氣味，也能讓自己回到家後好好沉靜在香味中放鬆、療癒，因此香氛、精油等已是現代人不可或缺的日常用品之一。

日本線香老舖「松榮堂」已有300年歷史，在京都是無人不知無人不曉的老店舖，除了傳統製作宗教用的薰香、茶道的練香、線香、香包外，為了創新、讓更多年輕人喜歡線香，松榮堂特別與迪士尼合作，推出米奇與公主系列線香！

松榮堂X迪士尼聯名系列

三月上市的米奇線香共有三款，分別為白檀、二条及雪柳花香。線香的橫切面特別設計成米奇的造型頭，讓人每天都想點上一支！搭配特製米奇香座，還能當作房內的裝飾品非常可愛~

松榮堂米奇線香的橫切面特別設計成米奇的造型頭

如果喜歡公主系列的話，松榮堂也推出了迪士尼公主款線香，五種香氣的線香分別為：

睡美人

粉色線香散發甜美的氣息，玫瑰的香氣就像早晨現摘的玫瑰一樣。

貝兒公主

金黃色的禮服設計，選用葡萄柚新鮮、帶點微酸的香氣，充滿心曠神怡的味道。

愛麗兒

尾鰭的綠色，就像薄荷綠般清涼自在。

樂佩公主

浪漫的紫色，以可愛又帶點神祕感的紫羅蘭野花香氣為設計。

茉莉公主

以沉穩的咖啡色為設計，使用生長於沙土中，有大地的禮物之稱的「乳香」。

松榮堂官網: https://shop.shoyeido.co.jp/shop/e/e20103001/

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