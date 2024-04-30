綠批藍白通過電價凍漲「惡搞」 藍籲民進黨政府回頭是岸

藍白提案電價凍漲，立法院會今天表決通過。民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪說，藍白聯手以決議方式來取代法律，令人遺憾。國民黨團書記長洪孟楷說，希望民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸。

立法院會今天處理國民黨立法院黨團所提停止調漲電價案，藍白聯手並挾人數優勢下，表決通過國民黨團提案，決議立即停止調漲電價。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤會後受訪提到，2017年電業法第49條完成修正，清楚規範台電一年要檢討2次電價，也有專業的計價公式，還要送經電價審議委員會通過，有層層規範，對於今天的表決結果，令人遺憾。

吳思瑤說，台電基於國際燃料價格大漲，在成本上勢必要有所反映，且在俄烏戰爭後，世界各國電價大幅調漲，台灣的電價調漲則相對緩和，而在民進黨團跟行政部門共同努力下，民生第一、照顧弱勢，針對農漁民及社福團體、各級學校的電費凍漲。

吳思瑤表示，台電、經濟部依法行政，但藍白今天聯手，用決議方式取代法律，雖然這是一個個案，但能清楚看到藍白聯手急切要用立法權取代行政權，嚴重戕害憲法運作原則，希望藍白不要動輒挾多數就想推翻過去通過的法律，這會讓民主亂了套、讓國會開倒車，也請藍白不要再惡搞。

吳思瑤發言後，洪孟楷接續接受媒體訪問提到，錯誤的能源政策已造成民眾的痛苦指數太高，國民黨團的提案已清楚說明，也希望給民進黨政府多一點思考的空間，要求民進黨政府懸崖勒馬、回頭是岸。

針對經濟部表示仍須依法執行電價審議結果，洪孟楷認為，今天表決時有59票贊成，這是超過半數民意的展現，如果經濟部還是不願意聽人民聲音的話，「神仙難救無命人」，人民也會把增加的民生負擔，記在新任政府頭上。

此外，國民黨團發布新聞稿提到，今天的表決只是檢討錯誤能源政策的第一步，未來國民黨團將針對全國能源配比、各類電廠延役、台電營運策略等，要求台電、經濟部及未來的賴政府、卓內閣立即拿出配套方案，今天凍漲電價只是撥亂反正、改革的首部曲。