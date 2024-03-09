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陸學者：台海可能出現新治理形態

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
北京大學台灣研究院院長李義虎。（中評社資料照片）
北京大學台灣研究院院長李義虎。（中評社資料照片）

金門漁船翻覆事件後，大陸宣布在金廈水域開展常態化執法行動，北京大學台灣研究院院長李義虎表示，這是落實大陸對台灣以及台灣海域擁有主權，而且延伸到實際管控權的「重要突破」，他認為，金廈水域以外，未來台灣海峽亦可能出現新的治理形態。

正值大陸「兩會」召開之際，具有全國人大代表身分的李義虎，接受港媒採訪時表示，漁船翻覆後兩岸經過十五輪閉門溝通，至今仍未達成共識，這「表明台灣有關方面在解決這個問題上沒有誠意。」

他強調，真相、道歉、賠償是解決該事件的出路，也是解決問題的應有之道、合理之道、人道之道。「因為出人命了，就一定要站在人道主義和兩岸同胞基本利益的基礎上來考慮解決這個問題」。

福建海警局日前對一艘金門遊艇進行了登船臨檢。李義虎認為，這是在落實大陸對台灣以及台灣海域擁有主權，而且從擁有「主權」層面，延伸到實際的管控「治權」，「我覺得這是一個重要突破，會形成從廈金水域，未來可能還在台灣海峽出現新的治理形態」。

全國人大 兩岸關係 台灣海峽 臨檢 金廈海域

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